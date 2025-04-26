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Образование Вошли в пилотный проект: в Ярославской области собираются ввести оценки за поведение

Вошли в пилотный проект: в Ярославской области собираются ввести оценки за поведение

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44 комментария
В ярославских школах появятся оценки за поведение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославских школах появятся оценки за поведение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских школах появятся оценки за поведение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В школах Ярославской области в новом учебном году начнут ставить оценки за поведение.

«С 1 сентября 2025 года — в Луганской Народной Республике, Республике Мордовия, Чеченской Республике, Новгородской, Ярославской, Тульской областях планируется введение оценки за поведение в пилотном режиме», — сообщило издание ТАСС со ссылкой на презентацию Минпросвещения России на Всероссийском совещании для региональных министров образования в Севастополе.

До 1 июля регионы должны составить список школ, которые будут участвовать в эксперименте. Предполагается, что он продлится четыре месяца. По его итогам с 1 января 2026 года оценки за поведение могут ввести уже на всей территории страны.

Напомним, о возможном введении оценок за поведение министр просвещения России Сергей Кравцов говорил еще в марте.

Ранее, 8 февраля, президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить с профессиональным и родительским сообществом целесообразность введения таких отметок. По мнению главы государства, подобная оценка должна быть равнозначна другим.

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Комментарии
44
Гость
26 апреля, 21:34
Раньше, учителя замечания по поведению записывали в дневник красным цветом. Например: "Ваш ребенок икал весь урок и мешал вести занятия". Родители расписывались, что прочитали. Дети с развитым интеллектом имели несколько дневников.
Гость
26 апреля, 19:33
Новое - это хорошо забытое старое
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