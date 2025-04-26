Вошли в пилотный проект: в Ярославской области собираются ввести оценки за поведение

В ярославских школах появятся оценки за поведение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В школах Ярославской области в новом учебном году начнут ставить оценки за поведение.

«С 1 сентября 2025 года — в Луганской Народной Республике, Республике Мордовия, Чеченской Республике, Новгородской, Ярославской, Тульской областях планируется введение оценки за поведение в пилотном режиме», — сообщило издание ТАСС со ссылкой на презентацию Минпросвещения России на Всероссийском совещании для региональных министров образования в Севастополе.

До 1 июля регионы должны составить список школ, которые будут участвовать в эксперименте. Предполагается, что он продлится четыре месяца. По его итогам с 1 января 2026 года оценки за поведение могут ввести уже на всей территории страны.

Напомним, о возможном введении оценок за поведение министр просвещения России Сергей Кравцов говорил еще в марте.

Ранее, 8 февраля, президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить с профессиональным и родительским сообществом целесообразность введения таких отметок. По мнению главы государства, подобная оценка должна быть равнозначна другим.