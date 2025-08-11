Проход на бюджет завершен. До какого числа можно будет поступить в ярославские вузы на платку

До какого числа можно поступить в ярославские вузы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ярославских университетах завершился прием документов на бюджетные места. Теперь абитуриенты, которые не успели подать документы или не прошли по конкурсу, могут поступить только на платное отделение. Смотрим, до каких чисел можно податься в местные вузы.

ЯГПУ

В Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского прием на платное отделение стартовал 20 июня и продлится почти до конца сентября.

Если поступающий собирается сдавать внутренние вступительные испытания, последний день подачи документов — 15 сентября. А для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ, крайний срок — 20 сентября.

Для иностранных абитуриентов сроки еще длиннее: до 31 октября — для очной формы и до 30 ноября — для заочной.

ЯрГУ

Прием на обучение на платные места по программам бакалавриата и специалитета в Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова продлится до 27 августа 2025 года. Приказы о зачислении будут изданы 29 августа.

Кроме того, ЯрГУ проводит дополнительный прием на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры для лиц, поступающих на основании документа иностранного государства об образовании. Этот дополнительный прием проводится однократно и должен завершиться не позднее 31 октября 2025 года.

ЯГТУ

В Ярославском государственном техническом университете прием на платные места очного и заочного отделений по результатам ЕГЭ продолжается до 20 августа 2025 года.

Для поступающих без ЕГЭ внутренние вступительные испытания пройдут с 21 по 23 августа. Итоговый приказ о зачислении будет опубликован 30 августа.

ЯГМУ

В Ярославском государственном медицинском университете прием на платные места по программам бакалавриата и специалитета продолжится до 15 августа, а окончательное зачисление и издание приказов завершается 18 августа 2025 года.

Для абитуриентов с иностранными документами об образовании предусмотрен дополнительный прием на платные места. Подать документы на этот этап можно до 3 октября 2025 года, вступительные испытания пройдут с 6 по 11 октября, а окончательное зачисление завершится 17 октября 2025 года.

Ярославский ГАУ

В Ярославском государственном аграрном университете в 2025 году прием на платные места продлится до 15 сентября. До этого числа можно будет поступить как на очное, так и заочное отделение.

Для иностранных граждан предусмотрен дополнительный прием на платные места. Им необходимо будет подать документы в университет с 15 сентября по 3 октября, вступительные испытания пройдут с 6 по 11 октября. Конкурсные списки будут опубликованы 14 октября, а заключение договоров и информирование о зачислении продолжатся до 15 октября. Окончательное зачисление иностранных абитуриентов завершается не позднее 17 октября 2025 года.

Ярославский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

В ярославском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации поступить на платное отделение можно до 29 августа. В этот же день будет опубликован приказ о зачислении.

Как уточнили 76.RU в приемной комиссии университета, у них отличаются условия конкурса на платную основу.