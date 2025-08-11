Часть школьников будет отдыхать дольше: каким будет новый учебный год в России

В России определились, когда закончится учебный год для школьников. Дети традиционно отправятся на учебу 1 сентября, а пойдут отдыхать после 26 мая, сообщили в Минпросвещения
«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», — говорится в материалах ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Учебный год разрешается разделить и на четверти, и на триместры. Согласно рекомендациям Минпросвещения, осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется дополнительный отдых в феврале — также не менее одной недели.
Такой подход необходим для соблюдения санитарных норм и профилактики переутомления школьников. Какие даты выберут для каникул, пока не известно.
В Госдуме придумали, как помочь россиянам с подготовкой к новому учебному году. Выплату для семей с детьми к 1 сентября предложили распространить на всю территорию страны. Сейчас подобные выплаты существуют лишь в отдельных регионах. Базовая сумма могла бы значительно снизить напряженность, особенно для семей, находящихся в ситуации, когда финансовая нагрузка перед школой ощущается наиболее остро, считает депутат Сергей Гаврилов.