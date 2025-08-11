Часть школьников будет отдыхать дольше: каким будет новый учебный год в России

Каникулы должны быть не короче недели Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

В России определились, когда закончится учебный год для школьников. Дети традиционно отправятся на учебу 1 сентября, а пойдут отдыхать после 26 мая, сообщили в Минпросвещения

«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», — говорится в материалах ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Учебный год разрешается разделить и на четверти, и на триместры. Согласно рекомендациям Минпросвещения, осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется дополнительный отдых в феврале — также не менее одной недели.

Такой подход необходим для соблюдения санитарных норм и профилактики переутомления школьников. Какие даты выберут для каникул, пока не известно.