НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 750мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Где остались места в 10-е классы
Стоит ли брать ипотеку
Где искать ягоды
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Викторина для ярославцев
Девушка выпала из окна
Открыл бизнес с глухой деревне
Новый микрорайон с высотками
Сгорел в машине
Образование Часть школьников будет отдыхать дольше: каким будет новый учебный год в России

Часть школьников будет отдыхать дольше: каким будет новый учебный год в России

Минпросвещения отправило новые рекомендации в регионы

501
1 комментарий
Каникулы должны быть не короче недели | Источник: Надежда Тихомирова / 45.RUКаникулы должны быть не короче недели | Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Каникулы должны быть не короче недели

Источник:

Надежда Тихомирова / 45.RU

В России определились, когда закончится учебный год для школьников. Дети традиционно отправятся на учебу 1 сентября, а пойдут отдыхать после 26 мая, сообщили в Минпросвещения 

«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», — говорится в материалах ведомства, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Учебный год разрешается разделить и на четверти, и на триместры. Согласно рекомендациям Минпросвещения, осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется дополнительный отдых в феврале — также не менее одной недели.

Такой подход необходим для  соблюдения санитарных норм и профилактики переутомления школьников. Какие даты выберут для каникул, пока не известно.

В Госдуме придумали, как помочь россиянам с подготовкой к новому учебному году. Выплату для семей с детьми к 1 сентября предложили распространить на всю территорию страны. Сейчас подобные выплаты существуют лишь в отдельных регионах. Базовая сумма могла бы значительно снизить напряженность, особенно для семей, находящихся в ситуации, когда финансовая нагрузка перед школой ощущается наиболее остро, считает депутат Сергей Гаврилов.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Первое сентября Учебный год Каникулы Минпросвещения РФ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
надо же так подать новость о том, что первоклассникам (как обычно) положены дополнительные каникулы
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление