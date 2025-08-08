НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу

Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу

Смотрим, как одевались дети в прошлом веке, и ностальгируем

363
2 комментария
Больше всего россиян возмутила форма для девочки | Источник: Пресс-центр ТАСС / vk.com, Д. Ухтоминский, Ю. Романов, А. Чепурко / pastvu.com

Больше всего россиян возмутила форма для девочки

Источник:

Пресс-центр ТАСС / vk.com, Д. Ухтоминский, Ю. Романов, А. Чепурко / pastvu.com

Новый стандарт школьной формы возмутил множество россиян. Особенно много вопросов вызывает вариант для девочек. Корреспондент издания NGS55.RU Мария Носенко посмотрела, как одевали школьников в последние десятилетия, и сравнила форму недавнего прошлого и ближайшего будущего. Похоже, что сравнение не в пользу новоявленных образцов.

Школьная форма меняется с каждым десятилетием, но в этом году ГОСТовский вариант превзошел все мыслимые и немыслимые (особенно немыслимые) ожидания.

Так выглядит новый стандарт — говорят, он нужен для того, чтобы нельзя было отличить бедных и богатых | Источник: Сергей Савостьянов / ТАСС

Так выглядит новый стандарт — говорят, он нужен для того, чтобы нельзя было отличить бедных и богатых

Источник:

Сергей Савостьянов / ТАСС

С замиранием сердца и с широко округленными глазами мы смотрели на это великолепие: темный бордовый цвет вместо черно-белой расцветки, почти полностью закрывающий шею тугой воротник вместо V-образного выреза, имитация жабо из кружева.

Кого-то нам это очень сильно напомнило.

Остин Пауэрс, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему | Источник: Фёдор, Бонд и Чук / T.me

Остин Пауэрс, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему

Источник:

Фёдор, Бонд и Чук / T.me

По словам законодателей школьных мод, новую гостовскую форму сделали такой не потому, что лучше выдумать не смогли, а потому что она стирает границы — между малообеспеченными и богатыми семьями, между детьми разных конфессий, между школой и тюрьмой. А еще, по словам представителей Минпросвещения, эта форма — прям такая, какой и должна быть: консервативная, деловая, строгая, удобная и — внимание! — красивая.

Неудачный цвет — для моложавых старушек и пожилой молодежи

Темный бордовый цвет старит людей, и не важно, 30 вам лет, 20 лет или 10. Вопросы вызывает и белый высокий воротник, который будто увеличивает и без того приплюснутую шею. Кружевное жабо отличается по оттенку белого от воротника. Из-за этого образ для девочки выглядит дешево. А еще такая ткань быстро пожелтеет.

Меньше всего вопросов вызывает костюм для мальчика. Есть уместный V-образный вырез пиджака, который удлиняет силуэт. К нему — голубая рубашка пастельного оттенка, делающая образ дорогим, и более темный галстук. Стандарт не обязателен и носит лишь рекомендательный характер. Тем не менее, меня огорчает, что именно такими видят школьников те, кто разрабатывает важные рекомендации.

А вам понравилась новая форма?

Да
Нет
Отвечу в комментариях

Предлагаемых моделей, кстати, не было видно на фотографиях из прошлого. Среди старейших кадров со школьниками — фото из Второй омской женской гимназии, которая располагалась на углу Почтовой и Учебной. Девочки надевали поверх черного платья белые фартуки из хлопчатобумажной ткани. Завязывали их сзади или сбоку.

Так выглядела форма девушек из Второй женской гимназии. Фото 1916 года | Источник: pastvu.com

Так выглядела форма девушек из Второй женской гимназии. Фото 1916 года

Источник:

pastvu.com

Особенно бросаются в глаза ниспадающие элементы на плечах, которые добавляют женственности образу. Такие фартуки могли надевать в праздничные дни. В будние дни достаточно было черных накидок.

Спустя 50 лет наряды школьниц не сильно поменялись. На праздники надевали белые длинные фартуки из плотных материалов, правда, частенько не по размеру. Это мы видим на фото, сделанном на линейке в рязанской школе № 9 в 1957 году. На груди у некоторых ребят — маленькие красные звезды. Такие носили после вступления в ряды октябрят. Обратите внимание, что воротнички выглядят по-разному. Например, у девочки в верхнем ряду он кружевной.

Ученики школы № 9 в Рязани на улице Электрозаводской. 1957 год | Источник: Архив Владимира Михеева / pastvu.com

Ученики школы № 9 в Рязани на улице Электрозаводской. 1957 год

Источник:

Архив Владимира Михеева / pastvu.com

Белые воротнички и длинные фартуки мы видим и в школе № 90 в Омске. Появились, по сравнению с началом века, атрибуты, знакомые всем советским детям. Это букеты с гладиолусами в руках, косички и белые банты на голове. Важно, что девочкам, как правило, заплетали по две косички. Старомодная коса-венок была ни к чему.

Дети школы № 90 на Долгирева. 1960-е годы | Источник: pastvu.com

Дети школы № 90 на Долгирева. 1960-е годы

Источник:

pastvu.com

В 1970-х родители все еще стараются одевать учеников одинаково. На фото, сделанном в омской школе № 37, видны белые рубашки, а также юбки до колена у девочек и брюки у мальчиков. У всех завязаны пионерские галстуки.

Другой вариант аутфита представлен в новосибирской школе № 121. Фартуки похожи на те, что надевали в 1950-х, только силуэты выбраны по фигуре. Вырез выбирали либо V-образный, либо трапециевидный. Последний выглядит гораздо удобнее, так как лямки в таком случае спадают реже. Ну, и не забываем про пионерские галстуки!

А так одевались в 1970-х ученики младшей школы | Источник: Архив семьи Пикулиных / pastvu.com

А так одевались в 1970-х ученики младшей школы

Источник:

Архив семьи Пикулиных / pastvu.com

Новосибирская школа № 121 на улице Тружеников. 1978 год | Источник: pastvu.com

Новосибирская школа № 121 на улице Тружеников. 1978 год

Источник:

pastvu.com

Есть среди школьной одежды 1970-х и более необычные варианты. Тогда по-другому стали одевать мальчиков. Школьную форму спроектировали по европейскому образцу, отдав предпочтение синему цвету. Примечательно, что у школьника на переднем плане — синий берет. Девочки же одеты в строгие черные платья, закрывающие шею, с белыми высокими воротниками.

Московская школа № 99. Фото 1972 года | Источник: pastvu.com

Московская школа № 99. Фото 1972 года

Источник:

pastvu.com

Московская школа № 1 в 1960-х. Вариант, встречающийся редко | Источник: pastvu.com

Московская школа № 1 в 1960-х. Вариант, встречающийся редко

Источник:

pastvu.com

А вот мода омских старшеклассников в 1970-х была другой. В школе № 37 можно разглядеть то, как разнообразно одевались мальчики. Белые и серые пиджаки, как оверсайз, так и по фигуре, а также клетчатые экземпляры и кардиганы. Появились водолазки, как у парня во втором ряду сверху. Преобладает темная палитра.

Средняя школа № 37 на Чокана Валиханова. Фото из 1972 года | Источник: Архив семьи Пикулиных / pastvu.com

Средняя школа № 37 на Чокана Валиханова. Фото из 1972 года

Источник:

Архив семьи Пикулиных / pastvu.com

Особенно отличается одежда в будние дни, когда нет праздника. На фотографии, сделанной в 1971 году в нижегородской школе № 84 — восьмиклассники в платьях и рубашках с коротким рукавом. Есть на одежде полоски. Бросается в глаза платье школьницы в верхнем ряду слева. На груди — объемное жабо.

Ученики нижегородской школы № 84 в 1971 году | Источник: pastvu.com

Ученики нижегородской школы № 84 в 1971 году

Источник:

pastvu.com

С каждым годом школьницам позволяют более вольно относиться к прическам. Если в начальной школе обязательны косы, то к старшим классам многие отрезали волосы и отдавали предпочтение «мальчишечьим» стрижкам. Как, например, ученицы омской средней школы № 41 в 1980-х. На фото — удобные фартуки с маленьким вырезом и короткие юбки.

В 1980-х годах были в моде не только фартуки, но и короткие стрижки. На фото — ученицы школы № 41 на улице 50 лет ВЛКСМ | Источник: pastvu.com

В 1980-х годах были в моде не только фартуки, но и короткие стрижки. На фото — ученицы школы № 41 на улице 50 лет ВЛКСМ

Источник:

pastvu.com

Омские школьники в 1983 году | Источник: Ринат Марданов, архив ОблСЮТ / pastvu.com

Омские школьники в 1983 году

Источник:

Ринат Марданов, архив ОблСЮТ / pastvu.com

Школа № 117 в Новосибирской области. Фото начала 1980-х | Источник: pastvu.com

Школа № 117 в Новосибирской области. Фото начала 1980-х

Источник:

pastvu.com

А вот к 1990-м годам российские школы относятся к форме менее строго. Каждая определяет свои требования. Например, ученики школы Вальдорфской педагогики в Рязани могли одеться на праздник в летние платья. Чаще всего выбирали клетчатые и черные, надевая сверху белые воротнички. Банты на голове становятся крупнее.

Ученики в Рязани в 1997 году | Источник: Виктория Степанова / pastvu.com

Ученики в Рязани в 1997 году

Источник:

Виктория Степанова / pastvu.com

Были и такие школы, которые решили сохранить требования к одежде родом из прошлых десятилетий. Образцово на фото выглядят первоклассники из омской школы № 81. Не отстают и старшеклассники школы № 38. Некоторые из них отказались от кружевных фартуков в пользу оверсайз-блузок и длинных плиссированных юбок. Парни выбирают объемные кардиганы и свитшоты с рисунком.

Ученицы третьего класса в школе № 81 на улице Краснознаменной. Фото 1991 года | Источник: pastvu.com

Ученицы третьего класса в школе № 81 на улице Краснознаменной. Фото 1991 года

Источник:

pastvu.com

На крыльце школы № 38. Фото 1992 года | Источник: pastvu.com

На крыльце школы № 38. Фото 1992 года

Источник:

pastvu.com

Сложно сказать, что из перечисленных вариантов — лучше всего. Практически во все времена школьники могли выбрать удобную одежду, не изменяя собственным вкусам. Ученики стриглись коротко, надевали юбки выше колена и искали модные варианты фартуков, потому что так они могли оставаться в тренде. В то же время форма выглядела строгой и сдержанной. Может, экспертам в этот раз стоит прислушаться к детям?

А вы бы надели такую форму?

Это форма мечты!
Это какая-то дичь
Да какая разница, в чем ходить в школу
К чему этот дресс-код? Может, лучше знания начнут давать?
С такой формой лучше на дистанте сидеть
А я бы в такой форме не только в школе ходил(а)
Мария Носенко
Мария Носенко
КорреспондентЛичный сайт
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Мария Носенко
Мария Носенко
Корреспондент
Школьная форма Школа 1 Сентября Одежда Школьник
Комментарии
2
Гость
54 минуты
Похоже что старуха Шапокляк фасончик и цвет подбирала.
Гость
20 минут
Ну накинулись. Просто показали неудачные модели. И вообще не понятно, откуда комплекс школьной формы именно такого дизайна. Вон в Китае она больше спортивная, про Японию молчу. Не записал, но где-то в Щвейцарии муниципалитет решил, что школьной формой будут джинсы темных синих тонов (не черные), толстовка меланжевого цвета и белая футболка. Главным аргументом в пользу этого решения было наличие во всех магазинах, 100% хлопок, дешевизна! А у нас-то почему велосипед изобретают в очередной раз?
Читать все комментарии
