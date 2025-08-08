Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу

Новый стандарт школьной формы возмутил множество россиян. Особенно много вопросов вызывает вариант для девочек. Корреспондент издания NGS55.RU Мария Носенко посмотрела, как одевали школьников в последние десятилетия, и сравнила форму недавнего прошлого и ближайшего будущего. Похоже, что сравнение не в пользу новоявленных образцов.
Школьная форма меняется с каждым десятилетием, но в этом году ГОСТовский вариант превзошел все мыслимые и немыслимые (особенно немыслимые) ожидания.
С замиранием сердца и с широко округленными глазами мы смотрели на это великолепие: темный бордовый цвет вместо черно-белой расцветки, почти полностью закрывающий шею тугой воротник вместо V-образного выреза, имитация жабо из кружева.
Кого-то нам это очень сильно напомнило.
По словам законодателей школьных мод, новую гостовскую форму сделали такой не потому, что лучше выдумать не смогли, а потому что она стирает границы — между малообеспеченными и богатыми семьями, между детьми разных конфессий,
между школой и тюрьмой. А еще, по словам представителей Минпросвещения, эта форма — прям такая, какой и должна быть: консервативная, деловая, строгая, удобная и — внимание! — красивая.
Неудачный цвет — для моложавых старушек и пожилой молодежи
Темный бордовый цвет старит людей, и не важно, 30 вам лет, 20 лет или 10. Вопросы вызывает и белый высокий воротник, который будто увеличивает и без того приплюснутую шею. Кружевное жабо отличается по оттенку белого от воротника. Из-за этого образ для девочки выглядит дешево. А еще такая ткань быстро пожелтеет.
Меньше всего вопросов вызывает костюм для мальчика. Есть уместный V-образный вырез пиджака, который удлиняет силуэт. К нему — голубая рубашка пастельного оттенка, делающая образ дорогим, и более темный галстук. Стандарт не обязателен и носит лишь рекомендательный характер. Тем не менее, меня огорчает, что именно такими видят школьников те, кто разрабатывает важные рекомендации.
А вам понравилась новая форма?
Предлагаемых моделей, кстати, не было видно на фотографиях из прошлого. Среди старейших кадров со школьниками — фото из Второй омской женской гимназии, которая располагалась на углу Почтовой и Учебной. Девочки надевали поверх черного платья белые фартуки из хлопчатобумажной ткани. Завязывали их сзади или сбоку.
Особенно бросаются в глаза ниспадающие элементы на плечах, которые добавляют женственности образу. Такие фартуки могли надевать в праздничные дни. В будние дни достаточно было черных накидок.
Спустя 50 лет наряды школьниц не сильно поменялись. На праздники надевали белые длинные фартуки из плотных материалов, правда, частенько не по размеру. Это мы видим на фото, сделанном на линейке в рязанской школе № 9 в 1957 году. На груди у некоторых ребят — маленькие красные звезды. Такие носили после вступления в ряды октябрят. Обратите внимание, что воротнички выглядят по-разному. Например, у девочки в верхнем ряду он кружевной.
Белые воротнички и длинные фартуки мы видим и в школе № 90 в Омске. Появились, по сравнению с началом века, атрибуты, знакомые всем советским детям. Это букеты с гладиолусами в руках, косички и белые банты на голове. Важно, что девочкам, как правило, заплетали по две косички. Старомодная коса-венок была ни к чему.
В 1970-х родители все еще стараются одевать учеников одинаково. На фото, сделанном в омской школе № 37, видны белые рубашки, а также юбки до колена у девочек и брюки у мальчиков. У всех завязаны пионерские галстуки.
Другой вариант аутфита представлен в новосибирской школе № 121. Фартуки похожи на те, что надевали в 1950-х, только силуэты выбраны по фигуре. Вырез выбирали либо V-образный, либо трапециевидный. Последний выглядит гораздо удобнее, так как лямки в таком случае спадают реже. Ну, и не забываем про пионерские галстуки!
Есть среди школьной одежды 1970-х и более необычные варианты. Тогда по-другому стали одевать мальчиков. Школьную форму спроектировали по европейскому образцу, отдав предпочтение синему цвету. Примечательно, что у школьника на переднем плане — синий берет. Девочки же одеты в строгие черные платья, закрывающие шею, с белыми высокими воротниками.
А вот мода омских старшеклассников в 1970-х была другой. В школе № 37 можно разглядеть то, как разнообразно одевались мальчики. Белые и серые пиджаки, как оверсайз, так и по фигуре, а также клетчатые экземпляры и кардиганы. Появились водолазки, как у парня во втором ряду сверху. Преобладает темная палитра.
Особенно отличается одежда в будние дни, когда нет праздника. На фотографии, сделанной в 1971 году в нижегородской школе № 84 — восьмиклассники в платьях и рубашках с коротким рукавом. Есть на одежде полоски. Бросается в глаза платье школьницы в верхнем ряду слева. На груди — объемное жабо.
С каждым годом школьницам позволяют более вольно относиться к прическам. Если в начальной школе обязательны косы, то к старшим классам многие отрезали волосы и отдавали предпочтение «мальчишечьим» стрижкам. Как, например, ученицы омской средней школы № 41 в 1980-х. На фото — удобные фартуки с маленьким вырезом и короткие юбки.
А вот к 1990-м годам российские школы относятся к форме менее строго. Каждая определяет свои требования. Например, ученики школы Вальдорфской педагогики в Рязани могли одеться на праздник в летние платья. Чаще всего выбирали клетчатые и черные, надевая сверху белые воротнички. Банты на голове становятся крупнее.
Были и такие школы, которые решили сохранить требования к одежде родом из прошлых десятилетий. Образцово на фото выглядят первоклассники из омской школы № 81. Не отстают и старшеклассники школы № 38. Некоторые из них отказались от кружевных фартуков в пользу оверсайз-блузок и длинных плиссированных юбок. Парни выбирают объемные кардиганы и свитшоты с рисунком.
Сложно сказать, что из перечисленных вариантов — лучше всего. Практически во все времена школьники могли выбрать удобную одежду, не изменяя собственным вкусам. Ученики стриглись коротко, надевали юбки выше колена и искали модные варианты фартуков, потому что так они могли оставаться в тренде. В то же время форма выглядела строгой и сдержанной. Может, экспертам в этот раз стоит прислушаться к детям?
А вы бы надели такую форму?