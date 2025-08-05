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Образование Мнение Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ

Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ

Дело не только в низкой зарплате и родителях

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Сергей Сергеевич работает учителем в 314-й школе Екатеринбурга и сам прошел путь молодого педагога | Источник: Сергей Кукушкин Сергей Сергеевич работает учителем в 314-й школе Екатеринбурга и сам прошел путь молодого педагога | Источник: Сергей Кукушкин

Сергей Сергеевич работает учителем в 314-й школе Екатеринбурга и сам прошел путь молодого педагога

Источник:

Сергей Кукушкин

Сергей Кукушкин — молодой учитель начальных классов из Екатеринбурга, он работает в новой 314-й школе, похожей на Хогвартс из книг про Гарри Поттера, ему 25 лет. Раньше преподавал русский язык и литературу, но потом решил перейти в начальную школу.

На своем опыте Сергей понял, как тяжело молодому учителю привыкнуть к работе с детьми и подростками. В колледжах и вузах хоть и есть студенческая практика, но она бессильна перед суровой реальностью, в которой оказывается педагог после выхода на рынок труда. Многие учителя не выдерживают нагрузки и бросают профессию (или уходят в частный бизнес). И на это есть несколько причин.

О том, что могло бы помочь юным педагогам, и о самых больных точках в образовании Сергей Сергеевич рассказал E1.RU. Далее — от первого лица.

Сергей КукушкинСергей Кукушкин
Сергей Кукушкин
Учитель из ЕкатеринбургаЛичный сайт

Кто поможет учителю?

Представим, что молодой учитель только получил образование, увидел интересную вакансию и пришел в школу. Начинается его первый рабочий день. Что может пойти не так?

Администрация выдает тебе весь твой функционал. И на этом всё — дальше барахтайся сам, делай что хочешь. Приходится справляться со всеми новыми задачами самому, особенно с ведением документации.

<p>Сергей Кукушкин</p><p>Сергей Кукушкин</p>

В институтах не дают опыта по ведению документации, но при этом требования остаются. Не обучают и тому, как вести себя с родителями, как избегать конфликтных ситуаций, а с этим ты сталкиваешься почти сразу, как приходишь в школу.

Сергей Кукушкин

учитель из Екатеринбурга

В 314-й школе, когда приходит молодой учитель, за ним закрепляется педагог-наставник. Педагогический стандарт такого специалиста еще не утвержден, но государство к нему идет. И с недавних пор в большинстве школ есть такая ставка.

Если раньше учитель мог выстраивать карьерный рост только по вертикали (стать замдиректора, директором), то теперь это один из способов горизонтального роста. К такому относят должности педагога-стажера, учителя-методиста и как раз наставника.

Разобраться с учебниками, подготовить отчеты, ответить на все вопросы родителей&nbsp;— у молодого педагога полно забот | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUРазобраться с учебниками, подготовить отчеты, ответить на все вопросы родителей&nbsp;— у молодого педагога полно забот | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Разобраться с учебниками, подготовить отчеты, ответить на все вопросы родителей — у молодого педагога полно забот

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Наставник, по задумке, должен помочь молодому учителю наладить взаимодействие со всеми, помогать вникать в учебные процессы. Он может посетить урок, дать какую-то рекомендацию, помочь составить конспект занятия.

Есть разные виды наставничества: реверсивное, когда молодой помогает более опытному педагогу, партнерское, когда учителя на равных с выпускником вуза, и традиционное, когда старший передает младшему.

По факту наставник редко что-то делает. Проблема заключается в том, что студенты остаются одни и им некуда и не к кому идти. Хотя у нас в городе есть, например, Ассоциация молодых педагогов, Дом учителя, платформа «Учитель будущего». Да, там можно получить поддержку и помощь, но это вопрос времени, которого у молодого педагога чаще всего просто нет.

Почему от практики в вузе нет толка?

На первом курсе учителя проходят практику в летних лагерях, работают вожатыми месяц или два. На втором их отправляют в школу, но часто институт выбирает «хорошее место», чтобы студента заманить в профессию и показать всё самое наилучшее.

Студентам дают время на подготовку к практике, к урокам в школе. На втором курсе, может быть, это и нормально, что будущий учитель только знакомится с профессией, проводит один-два урока в неделю.

<p>Сергей Кукушкин</p><p>Сергей Кукушкин</p>

Отсюда и возникает у будущего учителя мысль: да вроде всё легко, что тут сложного?

Сергей Кукушкин

учитель из Екатеринбурга

Бывает и так, что до практикантов совсем нет дела. Коллега дает тебе тему для урока, а сам уходит отдыхать, хотя мог использовать эту возможность для того, чтобы студента чему-то научить, что-то подсказать. А потом говорят: «Напиши характеристику себе сам, я тебе всё подпишу».

Еще одна сложность — это дети с ОВЗ, для молодых специалистов это стресс. Да, в институте есть курсы социальной психологии, но нет никакой практики работы с особенными детьми.

Денежный вопрос

Признаться честно, в школах совсем небольшие зарплаты. Учитель начальных классов вместе с классным руководством может получать оклад в 20 тысяч рублей, со всеми доплатами за проверку тетрадей и другими — 30–35 тысяч. Это очень мало.

Молодые учителя могут зарабатывать больше — по 100 тысяч рублей дают как подъемные, но придется отработать в школе как минимум три года. Выйти на работу нужно в первый год после получения высшего образования. На протяжении двух лет тебе будут платить дополнительно еще 50% от оклада. Третий год придется отработать без доплат. Если не справился, придется вернуть деньги.

Для этого директор школы должен написать соответствующую заявку, но и тут есть подводные камни.

Тяжело приходится учителям, лишенным поддержки от коллег и руководства | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUТяжело приходится учителям, лишенным поддержки от коллег и руководства | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Тяжело приходится учителям, лишенным поддержки от коллег и руководства

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Многие не пользуются этой возможностью. В чем возникает трудность? В том, что администрация школы просто не уведомила молодого сотрудника. Либо в институте об этом не сказали.

Или если специалист устроился на работу в конце августа, перед началом учебного года, то директор, скорее всего, не успеет подать документы для получения данной льготы. Если я правильно помню, прием заявок закрывается в октябре.

<p>Сергей Кукушкин</p><p>Сергей Кукушкин</p>

Многие учителя перед началом учебного года уходят в летний отпуск с увольнением, чтобы не портить взаимоотношения с директором. И получается, что к сентябрю возникает большая нехватка кадров.

Сергей Кукушкин

учитель из Екатеринбурга

Многие отказываются от классного руководства из-за большой нагрузки и низкой ставки. Как оно оплачивается, решает школа, кому-то платят 100 рублей за ребенка, кому-то 1,5 тысячи рублей в месяц за всех. При этом у классного руководителя очень много отчетности.

Да что вы знаете, вы еще совсем зеленые?!

Не все коллеги по-дружески принимают новых учителей в своем коллективе. Например, в элитных школах молодых педагогов особо не берут в расчет, к ним относятся с пренебрежением.

Но есть и другие школы, где максимально нагружают работой. Например, Железнодорожный район активно берет молодых специалистов, но там их «убивают» в первые годы работы. Дают сразу по две ставки и кружок в придачу. Конечно, при этом зарплата тоже растет до 60–80 тысяч рублей, но у тебя две смены и в два раза больше отчетности.

Для развития у учителя совсем не остается времени. Первый год он на энтузиазме, так скажем, поработает, а на второй уже такого не будет.

Сергей Сергеевич уверен, что нужно пожертвовать своим временем, чтобы выстроить диалог с родителями, иначе работать будет гораздо тяжелее | Источник: Сергей КукушкинСергей Сергеевич уверен, что нужно пожертвовать своим временем, чтобы выстроить диалог с родителями, иначе работать будет гораздо тяжелее | Источник: Сергей Кукушкин

Сергей Сергеевич уверен, что нужно пожертвовать своим временем, чтобы выстроить диалог с родителями, иначе работать будет гораздо тяжелее

Источник:

Сергей Кукушкин

Часто склоки в коллективе бывают, если учитель заболел. Многим не нравится заменять других. В некоторых школах администрация просит коллег позаботиться друг о друге, сделать конспект урока. Но чаще, выходя на замену, неопытный педагог просто не знает, что ему делать.

Плюс ты, например, можешь быть учителем первого класса, а тебе поставят четвертый. Бывает и такое, что учителя физкультуры ставят на замену математики, ведь учебные часы уже выданы!

Как приструнить родителей?

Еще одна проблема — взаимодействие с родителями. Чаще всего они не готовы войти в положение учителя. Да, чаты с учителями попытались регламентировать, но это не очень эффективно работает.

То, что нас всех загнали в «Сферум», не значит, что все общаются именно там. Часть родителей отказывается скачивать тот же «Сферум», регистрироваться «ВКонтакте», заводить «Госуслуги».

Есть родители, которые старше учителя. Почему-то они считают нужным читать педагогу свои нравоучения, психологически это тяжело.

<p>Сергей Кукушкин</p><p>Сергей Кукушкин</p>

Выход тут, пожалуй, только один — пожертвовать личным временем.

Сергей Кукушкин

учитель из Екатеринбурга

В первый год работы нужно больше работать с родителями. Организовывать коллективную творческую деятельность, проводить собрания в разных форматах.

Это делают, на самом деле, единицы. То есть превратить родительские собрания не просто в обсуждение планов, а внести какой-то образовательный контент. Например, рассказать про особенности адаптации в первом классе, провести игровой тренинг. Да, конечно, родители пойдут на это неохотно — это 100%. Некоторые даже останутся сидеть и не включатся в игру, но результат будет.

Мне, например, помог спорт: мы раз в неделю с родителями встречаемся в спортивном зале, играем в волейбол, решаем насущные вопросы. На самом деле, родители могут стать для учителя поддержкой.

Это не оплачивается, не контролируется, но это работает. Да, приходится выбирать: жертвовать личным временем либо оставить всё как есть и позже пожалеть об этом.

Как вы считаете, достаточно ли платят учителям в школах?

Да, вполне
Нет, очень мало для такой нагрузки
Я сам(а) работаю учителем и считаю, что мало
Я сам(а) работаю учителем, меня устраивает зарплата

Также прочитайте историю учителя, который стал лучшим в стране по своему предмету, хотя в школе получал тройки. А еще мы писали про педагога, который вместо отпуска ищет останки погибших в Великой Отечественной войне солдат.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Сергей КукушкинСергей Кукушкин
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга, работает в новой школе №314
Учитель Школа Зарплата Образование Родители Увольнение Молодой педагог Нехватка учителей
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