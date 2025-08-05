Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ

Сергей Сергеевич работает учителем в 314-й школе Екатеринбурга и сам прошел путь молодого педагога Источник: Сергей Кукушкин

Сергей Кукушкин — молодой учитель начальных классов из Екатеринбурга, он работает в новой 314-й школе, похожей на Хогвартс из книг про Гарри Поттера, ему 25 лет. Раньше преподавал русский язык и литературу, но потом решил перейти в начальную школу.

На своем опыте Сергей понял, как тяжело молодому учителю привыкнуть к работе с детьми и подростками. В колледжах и вузах хоть и есть студенческая практика, но она бессильна перед суровой реальностью, в которой оказывается педагог после выхода на рынок труда. Многие учителя не выдерживают нагрузки и бросают профессию (или уходят в частный бизнес). И на это есть несколько причин.

О том, что могло бы помочь юным педагогам, и о самых больных точках в образовании Сергей Сергеевич рассказал E1.RU. Далее — от первого лица.

Сергей Кукушкин Учитель из Екатеринбурга Личный сайт

Кто поможет учителю?

Представим, что молодой учитель только получил образование, увидел интересную вакансию и пришел в школу. Начинается его первый рабочий день. Что может пойти не так?

Администрация выдает тебе весь твой функционал. И на этом всё — дальше барахтайся сам, делай что хочешь. Приходится справляться со всеми новыми задачами самому, особенно с ведением документации.

В институтах не дают опыта по ведению документации, но при этом требования остаются. Не обучают и тому, как вести себя с родителями, как избегать конфликтных ситуаций, а с этим ты сталкиваешься почти сразу, как приходишь в школу. Сергей Кукушкин учитель из Екатеринбурга

В 314-й школе, когда приходит молодой учитель, за ним закрепляется педагог-наставник. Педагогический стандарт такого специалиста еще не утвержден, но государство к нему идет. И с недавних пор в большинстве школ есть такая ставка.

Если раньше учитель мог выстраивать карьерный рост только по вертикали (стать замдиректора, директором), то теперь это один из способов горизонтального роста. К такому относят должности педагога-стажера, учителя-методиста и как раз наставника.

Разобраться с учебниками, подготовить отчеты, ответить на все вопросы родителей — у молодого педагога полно забот Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Наставник, по задумке, должен помочь молодому учителю наладить взаимодействие со всеми, помогать вникать в учебные процессы. Он может посетить урок, дать какую-то рекомендацию, помочь составить конспект занятия.

Есть разные виды наставничества: реверсивное, когда молодой помогает более опытному педагогу, партнерское, когда учителя на равных с выпускником вуза, и традиционное, когда старший передает младшему.

По факту наставник редко что-то делает. Проблема заключается в том, что студенты остаются одни и им некуда и не к кому идти. Хотя у нас в городе есть, например, Ассоциация молодых педагогов, Дом учителя, платформа «Учитель будущего». Да, там можно получить поддержку и помощь, но это вопрос времени, которого у молодого педагога чаще всего просто нет.

Почему от практики в вузе нет толка?

На первом курсе учителя проходят практику в летних лагерях, работают вожатыми месяц или два. На втором их отправляют в школу, но часто институт выбирает «хорошее место», чтобы студента заманить в профессию и показать всё самое наилучшее.

Студентам дают время на подготовку к практике, к урокам в школе. На втором курсе, может быть, это и нормально, что будущий учитель только знакомится с профессией, проводит один-два урока в неделю.

Отсюда и возникает у будущего учителя мысль: да вроде всё легко, что тут сложного? Сергей Кукушкин учитель из Екатеринбурга

Бывает и так, что до практикантов совсем нет дела. Коллега дает тебе тему для урока, а сам уходит отдыхать, хотя мог использовать эту возможность для того, чтобы студента чему-то научить, что-то подсказать. А потом говорят: «Напиши характеристику себе сам, я тебе всё подпишу».

Еще одна сложность — это дети с ОВЗ, для молодых специалистов это стресс. Да, в институте есть курсы социальной психологии, но нет никакой практики работы с особенными детьми.

Денежный вопрос

Признаться честно, в школах совсем небольшие зарплаты. Учитель начальных классов вместе с классным руководством может получать оклад в 20 тысяч рублей, со всеми доплатами за проверку тетрадей и другими — 30–35 тысяч. Это очень мало.

Молодые учителя могут зарабатывать больше — по 100 тысяч рублей дают как подъемные, но придется отработать в школе как минимум три года. Выйти на работу нужно в первый год после получения высшего образования. На протяжении двух лет тебе будут платить дополнительно еще 50% от оклада. Третий год придется отработать без доплат. Если не справился, придется вернуть деньги.

Для этого директор школы должен написать соответствующую заявку, но и тут есть подводные камни.

Тяжело приходится учителям, лишенным поддержки от коллег и руководства Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Многие не пользуются этой возможностью. В чем возникает трудность? В том, что администрация школы просто не уведомила молодого сотрудника. Либо в институте об этом не сказали.

Или если специалист устроился на работу в конце августа, перед началом учебного года, то директор, скорее всего, не успеет подать документы для получения данной льготы. Если я правильно помню, прием заявок закрывается в октябре.

Многие учителя перед началом учебного года уходят в летний отпуск с увольнением, чтобы не портить взаимоотношения с директором. И получается, что к сентябрю возникает большая нехватка кадров. Сергей Кукушкин учитель из Екатеринбурга

Многие отказываются от классного руководства из-за большой нагрузки и низкой ставки. Как оно оплачивается, решает школа, кому-то платят 100 рублей за ребенка, кому-то 1,5 тысячи рублей в месяц за всех. При этом у классного руководителя очень много отчетности.

Да что вы знаете, вы еще совсем зеленые?!

Не все коллеги по-дружески принимают новых учителей в своем коллективе. Например, в элитных школах молодых педагогов особо не берут в расчет, к ним относятся с пренебрежением.

Но есть и другие школы, где максимально нагружают работой. Например, Железнодорожный район активно берет молодых специалистов, но там их «убивают» в первые годы работы. Дают сразу по две ставки и кружок в придачу. Конечно, при этом зарплата тоже растет до 60–80 тысяч рублей, но у тебя две смены и в два раза больше отчетности.

Для развития у учителя совсем не остается времени. Первый год он на энтузиазме, так скажем, поработает, а на второй уже такого не будет.

Сергей Сергеевич уверен, что нужно пожертвовать своим временем, чтобы выстроить диалог с родителями, иначе работать будет гораздо тяжелее Источник: Сергей Кукушкин

Часто склоки в коллективе бывают, если учитель заболел. Многим не нравится заменять других. В некоторых школах администрация просит коллег позаботиться друг о друге, сделать конспект урока. Но чаще, выходя на замену, неопытный педагог просто не знает, что ему делать.

Плюс ты, например, можешь быть учителем первого класса, а тебе поставят четвертый. Бывает и такое, что учителя физкультуры ставят на замену математики, ведь учебные часы уже выданы!

Как приструнить родителей?

Еще одна проблема — взаимодействие с родителями. Чаще всего они не готовы войти в положение учителя. Да, чаты с учителями попытались регламентировать, но это не очень эффективно работает.

То, что нас всех загнали в «Сферум», не значит, что все общаются именно там. Часть родителей отказывается скачивать тот же «Сферум», регистрироваться «ВКонтакте», заводить «Госуслуги».

Есть родители, которые старше учителя. Почему-то они считают нужным читать педагогу свои нравоучения, психологически это тяжело.

Выход тут, пожалуй, только один — пожертвовать личным временем. Сергей Кукушкин учитель из Екатеринбурга

В первый год работы нужно больше работать с родителями. Организовывать коллективную творческую деятельность, проводить собрания в разных форматах.

Это делают, на самом деле, единицы. То есть превратить родительские собрания не просто в обсуждение планов, а внести какой-то образовательный контент. Например, рассказать про особенности адаптации в первом классе, провести игровой тренинг. Да, конечно, родители пойдут на это неохотно — это 100%. Некоторые даже останутся сидеть и не включатся в игру, но результат будет.

Мне, например, помог спорт: мы раз в неделю с родителями встречаемся в спортивном зале, играем в волейбол, решаем насущные вопросы. На самом деле, родители могут стать для учителя поддержкой.

Это не оплачивается, не контролируется, но это работает. Да, приходится выбирать: жертвовать личным временем либо оставить всё как есть и позже пожалеть об этом.

Как вы считаете, достаточно ли платят учителям в школах? Да, вполне Нет, очень мало для такой нагрузки Я сам(а) работаю учителем и считаю, что мало Я сам(а) работаю учителем, меня устраивает зарплата