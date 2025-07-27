«Стобалльники меня поражают». Правила жизни удивительной учительницы: она разрешает детям отвлекаться и получать тройки

Елена не стесняется «брать уроки» у учеников Источник: Рихарда Лем / NGS.RU

Этот случай произошел в лицее сибирского города Бердска. Учитель химии Елена Родько подготовила пять стобалльников по ЕГЭ. В Сети много отзывов ее учеников: «Она с нами на одной волне», «С ней можно обсудить не только химию, но и всё-всё-всё». Корреспондент NGS.RU встретилась с педагогом в ее стихии — на рабочем месте и поговорила о подготовке к ЕГЭ, защите от выгорания и секрете взаимопонимания с зумерами и поколением альфа.

Химия — это страсть

Учебное учреждение здесь работает с января 1961 года Источник: Рихарда Лем / NGS.RU

В 1961 году построили школу-интернат, а статус лицея она получила в 2003 году. С 2010 года там функционируют специализированные классы естественно-научного направления. Ученики становятся победителями тематических олимпиад, демонстрируют впечатляющие результаты на ОГЭ и ЕГЭ. Потом добиваются профессиональных успехов, отдавая себя науке, медицине и работая в крупных корпорациях с мировым именем.

Один из педагогов лицея — Елена Родько. Она — обладательница почетных грамот президента РФ, Минпросвещения РФ, Минобразования региона, победительница конкурса «Лучший педагогический работник Новосибирской области» 2014 года и призерка региональной предметной олимпиады в номинации «Учитель химии — Профессионал» в 2018 году.

Но все эти заслуги и регалии меньше расскажут о педагоге, чем отзывы ее учеников. Например, в школьной газете девятиклассница написала об учительнице так: «Елена Данииловна всегда на одной волне с подростками, поэтому на уроках царит дружелюбная и даже семейная атмосфера. Я могу поговорить с учительницей не только об уроках, но и о книгах, музыке и о других своих хобби. Уроки с этой учительницей тоже необычные. Они проходят игриво и весело, даже при изучении сложных тем».

У Елены Родько 15 лет педагогического стажа Источник: Рихарда Лем / NGS.RU

Елена Родько в разговоре с нашим корреспондентом признаёт, что секрет успеха у школьников прост: химия — ее страсть, а педагогика — стиль жизни.

— Мой главный жизненный принцип: 40 минут — это не урок, а 40 минут жизни, причем не только моей, но и детей. И эта жизнь должна быть интересной, — отмечает Елена Родько. — С педагогической, методической точки зрения я не могу в течение долгого времени рассказывать теорию, потому что ребенок не будет слушать внимательно, концентрация падает пропорционально времени.

Для того чтобы дети могли передохнуть, педагог рассказывает им что-то жизненное. А еще проводит аналогии между сложным научным материалом и бытом: например, сравнивает стабильное состояние атома (либо восемь электронов, либо ноль) с коллекцией.

— Я говорю: ребята, кто-то из вас что-нибудь копил? Как только вы завершили коллекцию, вы автоматически повышаете свой статус среди друзей. Смотрите, у натрия на последней оболочке один электрон, а у устойчивой частицы либо 0, либо 8. Это как один вкладыш из коллекции, где 8 вкладышей. Один вкладыш проще продать. А у хлора на последней оболочке 7 электронов. Конечно, он будет мечтать о том, чтобы завершить коллекцию. Поэтому они и реагируют друг с другом, — поясняет Елена Родько.

С техникой безопасности шутки плохи

Без техники безопасности к практике подходить нельзя Источник: Рихарда Лем / NGS.RU

Химия — серьезный предмет, поэтому на практике Елена не разрешает ученикам баловаться. Максимум, что может позволить, — что-то смешать под ее контролем в конце урока, да сфотографировать пробирки с разноцветными растворами для контента в соцсетях.

Когда ученики нарочно передерживают растворы на огне или греют соль в фарфоровой чашке, чтобы получить «фейерверк», педагог их строго одергивает. Если они будут дальше изучать предмет уже в вузе, там растворы могут быть более концентрированные, чем в школе, и всё может закончиться плачевно.

— Я могу шутить, пока идет теория, но как дело касается практики, я всегда за серьезный подход. Техника безопасности у нас всегда во главе угла. Но курьезные случаи бывали, конечно, — признаёт учительница. — Помню, как один из моих учеников (он уже давно выпустился, закончил мед) двигал спиртовку по оргстеклу, а горящую спиртовку перемещать запрещается. Шел первый урок, все были такие сонные в восемь часов. И вот спиртовка дошла до краешка и опрокинулась, спирт вытек и вспыхнул. Я быстро достала противопожарное одеяло, набросила — доступ кислорода прекратился, и огонь погас. Зато все проснулись моментально.

У педагогов своя техника безопасности от профессионального выгорания. Елена считает, что лучший рецепт — труд и понимание, что легко не будет. Сама она готова выкладываться на все 100%, пока видит, что способна хотя бы единиц «обратить в свою веру». Но если дети смотрят на нее пустыми глазами, то всё: хочется посвятить время чему-то более благодарному.

Так было в ее жизни лишь раз: сразу после окончания пединститута. Тот кризис все-таки удалось преодолеть, помог отдых.

— В отпуске я 50 дней о работе вообще не думаю. Это как в статике вытянутую руку держать. Если я скажу: «держи ее вечно», ты не сможешь — она начинает опускаться, то есть качество [работы] будет снижаться. Значит, мне нужно подержать ее, потом опустить и что-то другое в этой жизни поделать, — объясняет учитель.

«Они тоже меня учат»

В этом классе Елена Родько проводит большую часть своего времени Источник: Рихарда Лем / NGS.RU

Елена подготовила пятерых стобалльников (в 2013, 2018, 2020, 2022 и 2025 годах), но еще огромное множество ребят получили результаты выше 90 баллов — до заветной «сотки» не хватило малости. Чаще всего они потом звонят учителю и хлопают себя ладошкой по лбу: «Блин, точно, я же это знал!»

— Стобалльный результат — это идеальный синтез высокого уровня знаний с самоконтролем и самообладанием. Стобалльники меня поражают, потому что я ни разу не писала ЕГЭ. На самом деле, надо подать заявку и сходить, — улыбается она.

По ее наблюдениям, задания ЕГЭ по химии были не труднее, чем в предыдущие годы. И еще ни разу ее ученик не говорил ей после экзамена: «Мы такого не проходили».

Елена часто потом узнаёт об успехах своих выпускников — как от них самих, так и от общих знакомых. Один «мальчик» (у него уже взрослые дети) поздравляет ее каждое 8 Марта, другой позвонил и рассказал, что всегда хотел работать в «Газпроме», и его мечта сбылась. У кого-то карьерный рост, у кого-то личностный, и второй радует учительницу больше: всегда приятно знать, что ребенок добился успеха на выбранной еще в школе стезе.

— Звезды — это не только те, кто максимум берут в этой жизни. Иногда приходит ребенок, который, допустим, учится на тройки. И тут он получает два, и при этом у него сохраняется пульс нормальный. Я в этот момент со всей своей эмоциональностью говорю: «Да это мне у тебя надо поучиться». Поучиться самообладанию, спокойному восприятию этого мира и пониманию, что на отметке жизнь не сконцентрирована. Такие дети меня просто поражают, я им всегда признаюсь в любви, — говорит учитель.

Елена признаётся, что сама всегда страдала «синдромом отличницы», и для нее учеба сопровождалась повышенной тревожностью. Теперь она доносит до ребят, что тройка в вузе, например, — это уже зачет. А одиннадцать зачетов — это допуск к сессии. Так что иногда лучше силы сохранить, не выкладываться где-то на полную — чтобы потом двинуться дальше.

«Мываслюбий»

Однажды лицеисты подарили Елене уникальный подарок «Великую периодическую систему»: в каждой клетке с элементом — шутка, понятная только учительнице и ее ученикам.

— Например, «Триждий» — это потому, что я часто повторяю: «Всегда считайте молярную массу трижды!» Вон там внизу «Шестиутрон» — это у нас один мальчик всё время просыпал к первому уроку, и я ему обещала, что буду звонить в шесть утра, чтобы он вовремя просыпался, — со смехом описывает необычные элементы в таблице Елена. — А пустая клетка с подписью «Секрет?» — это у нас девочка решила исправить неправильный ответ, корректором его замазала, а сверху правильный забыла написать. Так и сдала. И я подписала там карандашиком: «Секрет?»

Последний элемент в таблице — «Мываслюбий» Источник: Рихарда Лем / NGS.RU

В другой раз подарили ростовую фигуру популярного блогера Андрея Степенина. Дети сделали ее из картона, сверху приклеили фото, распечатав его по кусочкам. Андрей Степенин популярен у учеников и учителей. Он выпускает много материалов, помогающих подготовиться к ЕГЭ по химии. Картонного Степенина в классе в шутку назвали «отец родной», относились с большим почтением.

На выпуск Елена Родько сделала ученикам ответный подарок: обратилась к блогеру с просьбой записать для них видео.

— Он прочитал, но ничего не ответил, и я, конечно, расстроилась. Ребятишкам говорю, что он меня проигнорировал. А через день пишет: «Добрый день! Извините, что задержал» — и там прикреплено видео, на котором он с командой стоит с шариками и говорит: «Уважаемые выпускники 11-го класса, лицея № 7 города Бердска!..» Столько эмоций было! — говорит Елена.

Кандидат химических наук Андрей Степенин стал известен благодаря блогу Источник: Рихарда Лем / NGS.RU