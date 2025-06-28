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Образование Для студентов придумали новый способ учиться бесплатно — оценки тут ни при чем

Для студентов придумали новый способ учиться бесплатно — оценки тут ни при чем

Предложение направили в Минобрнауки

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Чтобы учиться бесплатно, придется взять на себя ответственность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЧтобы учиться бесплатно, придется взять на себя ответственность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Чтобы учиться бесплатно, придется взять на себя ответственность

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Студентам, которые стали отцами, нужно предоставить право на переход с платного обучения на бюджетную основу. С таким предложением к Минобрнауки обратился лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», — говорится в обращении.

Сейчас женщины, родившие в период обучения имеют такую возможность. По мнению политика, этого не достаточно, указано в документе, который есть у РИА Новости.

Слуцкий также выдвинул и другую инициативу, которая снизит финансовую нагрузку для студентов. Депутат предложил предусмотреть возможность для тех, кто стал родителями, получить скидку на обучение в размере не менее 50% от его стоимости, если они учатся в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Образование становится всё более недоступным. В новом учебном году ведущие вузы России подняли цены на обучение на 15%. Во сколько сейчас обойдется учеба, рассказали в отдельном материале.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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