«У меня есть великая тайна». Победительница шоу «Умники и умницы», поступившая в МГИМО, раскрыла изнанку шоу

В 11-м классе Мария ушла на домашнее обучение, чтобы посвятить всё время подготовке к олимпиаде Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Орден, медаль, красная дорожка! Всё это — неотъемлемые атрибуты шоу «Умники и умницы» (12+). В 2025 году школьница из Первоуральска Мария Мальцева стала победительницей самой популярной в России телеолимпиады.

Победа в шоу принесла ей не столько славу — Марию в эфире Первого канала приняли в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) без результатов экзаменов. Долгих два месяца ей пришлось скрывать свою победу от друзей, учителей и одноклассников.

Вручали награду в гробовой тишине

— Мария, расскажи, как ты готовилась к участию в шоу. Помогал ли тебе кто-то?

— Подготовка была очень интересной, правда, другим так не казалось. Все думают, что я целыми днями листала книжки, зубрила всё. Частично так и было, но даже в этом я пыталась найти что-то хорошее и получала удовольствие от того, что знания прибавляются.

Самые верные помощники — это участники прошлых лет, которые знают фишки олимпиады. Они могли мне подсказать что-то, направить. Им за это большое спасибо. Без них, думаю, до конца бы я не прошла. В их числе победитель прошлого года Кирилл Епишенков.

Каждый этап «Умников и умниц» называют агон, в переводе с греческого «состязание», «соревнование». В полуфинале школьники делятся на четыре группы: это теоретики первой, второй и третьей категории, и агонисты — именно они соревнуются на трех игровых дорожках разного цвета, для каждой из которых есть свои правила. Зеленая дорожка состоит из четырех этапов, и на ней дважды можно давать неправильный ответ. Желтая — из трех, но ошибиться можно только один раз. Красная — из двух, но ошибаться нельзя. Первый, кто прошел все этапы своей дорожки, становится победителем, он проходит в следующий этап. В случае ошибки в игру вступают теоретики, сидящие на трибунах. У них есть шанс заполучить место в финале. Телешоу вышло на экраны в 1992 году, его бессменный автор и ведущий — Юрий Вяземский.

В финале Марии вручили два золотых ключа и орден — символы победителя телеолимпиады Источник: Мария Мальцева

— Дают ли заранее тему, к которой надо готовиться, или отправляют вопросы? Надо же понимать, в каком направлении двигаться, с чего начинать?

— Круг вопросов, конечно же, не отправляют, тогда не будет интриги и в целом шоу будет неинтересное. А вот темы отправляют.

Может показаться, что дело за малым — всего лишь прочитать все книги по этой теме, но так не работает, к сожалению. Мария Мальцева победительница шоу «Умники и умницы», школьница из Первоуральска

Вопросы иногда не совсем соответствуют теме. И, на мой взгляд, это делается неспроста, а для того, чтобы вперед проходили не только те участники, которые за месяц успели много всего прочитать, а кто развивал свою общую гуманитарную эрудицию и мог быстро сориентироваться, ответить, пока другие сомневаются.

— Испугал ли тебя процесс съемок, подсказывали ли вам, например, как стоять, что можно говорить, что нельзя?

— Мы иногда с участниками вообще забывали, что ведется съемка, хотя сама съемочная площадка была очень большая. Мы сфокусировались на игре, потому что нам нужно было выиграть.

Потом, когда спустя несколько месяцев садились перед экранами телевизоров и смотрели на себя, думали: «А как так, почему я тут не улыбаюсь? Почему у меня брови домиком?» Хотя я в тот момент была рада, что получила награду.

Марию уже зачислили в МГИМО, и одним из ее преподавателей станет ведущий шоу — Юрий Вяземский (на фото по центру) Источник: Мария Мальцева

Победители прошлых лет помогали участникам готовиться к олимпиаде Источник: Мария Мальцева

Никто нам не подсказывал. И, наверное, это хорошо, что мы сами прошли эту школу, как вести себя на съемках. Некоторые эпизоды переснимали, если кто-то из участников не мог четко говорить от волнения.

Особенно когда первый раз встаешь на дорожку, это очень волнительно. Потом вливаешься, поднимаешь руку, получаешь удовольствие от процесса.

— Какие впечатления у тебя остались от общения с Юрием Вяземским, ведущим шоу? Вы потом обсуждали какие-то моменты съемок за кулисами?

— Юрий Павлович — очень незаурядный человек, он общался с нами за кулисами. Всё равно были паузы, чтобы настроить оборудование, чтобы другие участники вышли на дорожки. И во время этих пауз он активно общался с нами, шутил, рассказывал какие-то истории из своей жизни. Делал всё для того, чтобы напряжение спало. За это ему большое спасибо. Он интереснейший человек.

И я надеюсь, что, как студентка МГИМО, смогу попасть на его пары.

— Что тебя больше всего поразило на шоу?

— Когда люди садятся смотреть телепередачу, они слышат легендарную музыку, которая звучит, когда агонисты выходят на дорожку, когда кто-то получает орден. Так было на региональном финале.

Но, когда мы пришли в студию, мы узнали, что там музыка не играет. Это было очень непривычно, слишком тихо. Мария Мальцева победительница шоу «Умники и умницы», школьница из Первоуральска

— В гробовой тишине вручали награду, получается?

— Да, но аплодисменты были настоящие.

Что сложнее: сдать ЕГЭ или выиграть в «Умниках и умницах»?

Два месяца — с марта по июнь — Марии пришлось скрывать то, что она выиграла в шоу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Ты уже сдала ЕГЭ, знаешь ли результат?

— Сдавала русский язык, базовую математику для того, чтобы получить аттестат. И историю, чтобы поступить именно на факультет международных отношений.

Результаты хорошие, у меня 95 баллов по истории, пятерка по базовой математике, все задания выполнила правильно. И 94 балла по русскому языку.

— Что сложнее: сдать ЕГЭ или победить в телеолимпиаде?

— Конечно, победить в телеолимпиаде. У меня осталась выносливость, которая формировалась всё то время, пока я готовилась к олимпиаде. Это помогло собраться и за считаные недели подготовиться к ЕГЭ и сдать экзамен на достаточно хорошие баллы.

— То есть, по сути, готовясь к олимпиаде, ты уже и к ЕГЭ подготовилась?

— Ну да. Мне нужно было посмотреть формат, изучить критерии, прийти и написать.

«В школу ходила только для того, чтобы писать контрольные работы»

— Два месяца тебе пришлось молчать и скрывать тот факт, что ты победила в «Умницах и умниках», ведь съемки были в марте, а выпуск вышел в эфир только в июне. Как ты это выдержала?

— Мне нравилось, что у меня есть великая тайна, которой я могу гордиться. Я понимала, что рано или поздно об этом узнают остальные, поэтому молчала.

Ну и, конечно, хотелось, чтобы узнали одновременно о победе всех участников, потому что мы находимся с ними в близких отношениях, по-настоящему дружим.

И, мне кажется, было бы неправильно, если бы узнали о победе кого-то одного из нас, пока другие оставались в тени. Мария Мальцева победительница шоу «Умники и умницы», школьница из Первоуральска

Учителя поддержали школьницу, за что девочка им благодарна Источник: Мария Мальцева

— Неужели учителя и одноклассники не допытывались?

— Кто-то спрашивал, я говорила, что всё хорошо. Каждый расшифровывал это по-своему. Но, наверное, по моей улыбке можно было судить, что всё действительно очень хорошо.

— Надолго приходилось учебу прерывать для участия в съемках?

— На самом деле в одиннадцатом классе я выпала из учебного процесса, так как ушла на домашнее обучение. В школу ходила только для того, чтобы писать контрольные работы.

Мне кажется это небольшим упущением, но тот опыт, который я получила, участвуя в шоу, намного больше. А почувствовать себя одиннадцатиклассницей я успела в апреле и мае. Мне этого хватило.

Учителя были не против. Они, наверное, понимали, что «Умницы и умники» — это то, что мне по-настоящему интересно. И поддержали меня. Например, старались не давать слишком сложные контрольные работы. Многие смотрели передачи с моим участием. За это им отдельное спасибо.

— То есть ты ушла на домашнее обучение именно для того, чтобы полноценно участвовать в телеолимпиаде? Или есть другая причина?

— Да, я ушла именно для того, чтобы подготовиться к телеолимпиаде, чтобы у меня было преимущество.

Так делают некоторые участники, которые наиболее заинтересованы в победе.

Помимо этого, я принимала участие в других олимпиадах, потому что не была уверена, что у меня всё так хорошо получится в Москве. Нужно было иметь запасной план. Мария Мальцева победительница шоу «Умники и умницы», школьница из Первоуральска

«Любовь к самой истории пришла не сразу»

— Как ты стала фанатом этого шоу?

— Когда я начинала смотреть его, переключала канал. Мне казалось, что я очень неграмотная в сравнении с ребятами, которые поднимают руки и правильно отвечают на вопросы ведущего.

Потом, когда подросла, поняла, что хотела бы поступить в МГИМО. И посмотрела на эту передачу под другим углом. Ну, конечно же, поумнела немножко, поэтому мнение кардинально поменялось.

Сама школьница уверена, что не каждый ребенок должен стать умником или умницей Источник: Мария Мальцева

По-настоящему фанатом этой телепередачи я стала после того, как сама выиграла в региональном финале, поняла, что это действительно олимпиада. В сравнении с другими школьными олимпиадами она похожа на соревнования, потому что есть агонисты, которые соревнуются. Здесь важно не только кто умнее, но и кто быстрее пройдет все этапы.

— То есть это не связано с тем, что ты очень увлечена историей?

— Я начала понимать, что я гуманитарий, наверное, классе в седьмом, когда вместо того, чтобы решать какие-то задачки по математике повышенной сложности, я читала политологические статьи. Любовь к самой истории пришла не сразу.

На год позже, в восьмом классе, я решила поучаствовать в олимпиаде, чтобы мне поставили пятерку по истории. Ну и, видимо, перестаралась, стала первой в городе. Задумалась о том, что это мое, и пришла к тому, что хочу поступать на международные отношения.

— Какой вопрос тебе показался вот самым сложным?

— Самыми сложными вопросами были вопросы полуфинала. Все готовились к теме «Есенин и его близкое окружение», а встречались вопросы про всех его современников. Например, про Сталина. А еще нужно было знать содержание «Собачьего сердца».

Какой-то один вопрос я выделить не могу, но тот факт, что полуфинальные игры вообще перевернули наше понимание «Умниц и умников», — это да.

Должны ли все быть умниками и умницами?

— У Тины Канделаки есть похожее шоу «Умнее всех» (12+). Хотела бы ты там попробовать свои силы? Правда, сейчас там участвуют дети помладше.

— Я бы хотела принять участие, но загадывать не буду. Мне кажется, нужно давать дорогу другим школьникам, я себя уже проявила, другие тоже хотят в чем-то поучаствовать, выиграть.

Неинтересно, когда одни и те же люди везде выигрывают. Мария Мальцева победительница шоу «Умники и умницы», школьница из Первоуральска

— Хотя в своих оппонентах, в своих друзьях, которые выиграли в «Умниках и умницах», я уверена. Это, пожалуй, самые образованные сверстники из всех, кого я только видела. Они разговаривают об искусстве, понимают, что МХАТ и Театр Вахтангова — это разные места. Знают, какие спектакли идут там, какие там. Шикарно разбираются в иностранных языках.

— Должны ли все дети быть такими умными, как ты считаешь?

— Я думаю, что не должны. Конечно, каждый должен отдавать приоритет какой-то сфере для того, чтобы в ней развиваться. Нам нужны спортсмены, танцоры, нужны ребята, которые будут учиться в колледжах, развивать специальности, связанные с ручным трудом.

А вот по поводу трудолюбия — да, конечно, должны, и, наверное, передача «Умницы и умники» этим и хороша. Мы умеем себя правильно подать, умеем выступить как настоящие ораторы.

Ум — это выбор каждого. И это утопия, что все ребята будут такими. Если тебе это интересно, конечно, развивайся. Эта передача не про базовый минимум, это скорее про начитанность и про настоящий интерес к тому, что тебя окружает.

Глобально Мария мечтает об одном — сохранять мир во всём мире! Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

— Есть у тебя какая-то глобальная мечта? Может быть, что-то связанное с международными отношениями, раз ты поступаешь туда?

— Мне бы хотелось пройти стажировку в ООН, но чем больше я узнаю об этом, тем больше понимаю: вряд ли туда попаду. И что вряд ли это откроет какие-то перспективы для меня. Ну и, конечно же, хотелось бы сохранять мир, хотелось бы нести счастье людям.

Но я думаю, что те политики, которые сейчас выступают от России на международной арене, придерживаются тех же самых принципов. Поэтому в глобальном плане мне бы хотелось продолжать эту тенденцию.