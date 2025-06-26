Единственная в России: школьница сдала ЕГЭ на 400 баллов — ее история

Девочка из Москвы сдала ЕГЭ по четырем предметам на 400 баллов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ежегодно в июне одиннадцатиклассники трясущимися руками открывают официальный портал ЕГЭ, чтобы узнать результаты главного школьного экзамена, который решит: будет выпускник учиться в престижном или второсортном вузе. Надежде Яшмолкиной, выпускнице школы № 1514, переживать из-за результатов точно не приходится: одиннадцатиклассница показала лучший по России результат в 2025 году, набрав максимальные 400 баллов.

В интервью с MSK1.RU Надежда рассказала, как и сколько она готовилась к ЕГЭ, куда планирует поступать и что советует будущим выпускникам. Также мы поговорили с учителями Нади о том, что, по их мнению, нужно делать преподавателю, чтобы «вырастить» 100-балльника.

Источник: Городские медиа

«Казалось, что у меня что-то не получилось»

Надежда Яшмолкина — скромная девушка, которая не кичится своими результатами, а, наоборот, старается как будто не придавать им особого значения.

— Честно, я не ставила себе таких целей, — рассказывает Надежда о своем рекорде. — Просто старалась готовиться к экзаменам, делать всё возможное, заранее не ожидать чего-то.

Надежда набрала четыре сотни по математике, информатике, физике и русскому языку. В этом году московские выпускники жаловались на чересчур сложный экзаменационный вариант по профильной математике. Надя тоже призналась: такого высокого результата по этому предмету она не ожидала.

— После экзамена мне казалось, что у меня что-то не получилось так, как я хотела. Поэтому очень волновалась. Когда увидела 100 баллов, было очень неожиданно, я была очень рада, — говорит выпускница.

У Надежды есть хобби — синхронное плавание Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Наде удалось развеять миф, что сдать ЕГЭ без репетиторов — невозможно. Ученица готовилась только со школьными учителями и на онлайн-курсах. Подготовку она начала летом после 10-го класса — всего лишь за 1 год до экзаменов. При этом учеба в 11-м классе не превратилась для нее в марафон из бесконечных занятий.

— Помимо ЕГЭ, я старалась готовиться к олимпиадам, и, когда они закончились, я уже стала больше уделять времени ЕГЭ. Я уже восемь лет занимаюсь синхронным плаванием — это мое хобби. Спорт помогает мне переключиться, отдохнуть и не думать о том, сколько нужно успеть сделать.

Перед экзаменами Надя, как и все школьники, волновалась, ведь от результатов «зависит поступление и дальнейшая жизнь». Больше всего перед ЕГЭ девушку поддерживали школьные учителя и, конечно же, родители.

— Родители поддерживали меня перед всеми олимпиадами и экзаменами, давали советы, помогали не расстраиваться. Они мне не говорили о том, что нужно получить 100 баллов. Наоборот, они говорили о том, что ошибки могут совершить все. Кроме того, школьные учителя также очень мотивировали нас готовиться к экзаменам, рассказывая истории предыдущих выпускников, которые тоже получили высокие баллы. Это мотивировало и заряжало заниматься еще больше.

Заметим, что родители Нади далеки от науки. Мама работает менеджером, а папа — звукорежиссер.

На всех экзаменах Надя перепроверяла каждое задание Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

МГУ, ВШЭ или Бауманка?

На каждом из четырех экзаменов Надежда сидела полное время и выходила из аудитории самая последняя.

— Я всегда начинала решать с тестовой части ЕГЭ, после этого старалась делать вторую часть на черновике, переносить это в бланк, — уточняет Надя. — Перед проверкой старалась немного переключиться, отдохнуть. И сидела до конца, пытаясь найти какие-то ошибки и что-то подправить.

Надежда Яшмолкина сдавала в этом году математику, физику, информатику и русский язык Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

С такими баллами выпускницу с руками и ногами оторвут в любом вузе. Тем более у ученицы есть еще и красный аттестат. Поэтому сейчас она выбирает среди лучших учебных заведений Москвы.

— Больше всего хотела бы поступить на направление «Прикладная математика и информатика» в Высшей школе экономики. Рассматриваю также факультет «Вычислительной математики и кибернетики» в МГУ и Бауманку. Мне очень интересна математика и информатика, и хотелось бы в будущем развиваться именно в этой области, поэтому выбираю между этими вузами.

Будущим выпускникам Надежда посоветовала не пренебрегать занятиями в школе, дополнительными факультативными, которые позволяют не тратить дополнительное время на занятия дома. И конечно, Надя советует начинать подготовку заранее. Чем раньше начнешь — тем увереннее будешь себя чувствовать на экзамене.

Несмотря на высокие результаты, долго отдыхать Надя не планирует. Летом девушка будет проходить дополнительные курсы, изучать математику и информатику.

«Не было бы такого домашнего задания, которое бы она не выполнила»

Школьница заинтересовалась техническими науками еще в начальной школе. Уже тогда она решала олимпиадные задачи со школьной преподавательницей, которая увлекательно рассказывала о предмете и этим мотивировала ребенка. На уроках информатики чуткие учителя также заметили особые способности девочки и стали давать ей дополнительные задачи.

Оксана Смирнова — преподаватель в классе с углубленным изучением математики в школе, где училась выпускница. По словам учительницы, Надя была примером для всех своих одноклассников.

— Ее работоспособность, ее ответственность и привели к такому результату. Да, мы делали со своей стороны всё, что можно, но без ее желания получить максимальный балл ничего бы не получилось, — считает Оксана Евгеньевна.

Оксана Евгеньевна, учитель математики в классе Надежды Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В классе с углубленным изучением математики Надя занималась с 10-го класса. На уроках она изучала задания, которые не входят в общеобразовательную программу.

— Надежда из школы брала, по-моему, 110%. Не было такого занятия дополнительного, куда бы она не пришла. Не было бы такого домашнего задания, которое бы она не выполнила.

В школе № 1514 в этом году целое соцветие 100-балльников. По словам преподавательницы, в их школе пять одиннадцатиклассников набрали «сотку» по математике, а 4 года назад из класса Оксаны Евгеньевны уже выпускалась 400-балльница Екатерина Гришина.

Многие выпускники посчитали экзаменационный вариант ЕГЭ по профильной математике в этом году неоправданно сложным. Оксана Евгеньевна отметила, что этот экзамен предполагает огромное усердие ученика, поэтому те, кто готовился прилежно, справились с вариантом на ура.

— ЕГЭ по математике предполагает, что ребенок занимается много, занимается дополнительно. Любой вариант кажется сложным, когда ты не знаешь его решения. Любой вариант кажется простым, когда ты знаешь, как он должен быть решен. Он (вариант. — Прим. ред.) был рабочим, таким, который показывал, насколько ребенок реально готов к этой работе.

«Просто зная физику, невозможно написать ЕГЭ на 100 баллов»

Софья Лабазова, преподаватель физики в классе Надежды, также рассказала, что ее ученица никогда не пренебрегала дополнительными заданиями и полностью выкладывалась на уроках.

— Часто я спрашивала у ребят, какие у них слабые темы, и давала подборки лично каждому, предлагала дополнительно что-то порешать. Но тут во многом заслуга Нади. Часто бывало так, что я один пробник еще не успевала проверить, а она уже приносила новый, — рассказала Софья Павловна.

Софья Павловна, учитель физики Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

По словам учительницы, чтобы подготовить ребенка на хороший результат, главное — искренне его уважать.