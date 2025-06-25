В Ярославле объединят учреждения допобразования

В Ярославле учреждения дополнительного образования объединят в крупные центры. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 25 июня 2025 года.
Какие учреждения затронет реорганизация
К «Городскому центру технического творчества» присоединят:
Центр детского творчества «Горизонт»;
Детский центр «Восхождение».
К учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов» присоединят:
Межшкольный учебный центр Красноперекопского района;
Детский экологический центр «Родник»;
Ярославский юннатский центр «Радуга».
К Центру детского творчества «Витязь» присоединят:
Детско-юношеский центр «Ярославич»;
Центр детского творчества «Юность».
К Культурно-образовательному центру «ЛАД» присоединят:
Центр «Истоки»;
Станцию туризма и экскурсий «Абрис».
К Центру внешкольной работы «Приоритет» присоединят:
Дом детского творчества Фрунзенского района;
Дом творчества Красноперекопского района;
Центр внешкольной работы «Глория».
В структуре каждого вновь созданного учреждения будут сформированы подразделения, количество которых соответствует числу присоединяемых организаций. Планируется полностью завершить процесс реорганизации к 15 октября 2025 года.
Ранее стало известно, что в Ярославле создадут десятки образовательных кластеров, куда войдут школы и детские сады. Полный их список — читайте по ссылке.