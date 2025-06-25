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Образование В Ярославле объединят учреждения допобразования

В Ярославле объединят учреждения допобразования

Публикуем список новых центров

1 502
19 комментариев
В Ярославле собираются объединить учреждения допобразования | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле собираются объединить учреждения допобразования | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле собираются объединить учреждения допобразования

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле учреждения дополнительного образования объединят в крупные центры. Соответствующее постановление подписал мэр Артем Молчанов 25 июня 2025 года.

Какие учреждения затронет реорганизация

К «Городскому центру технического творчества» присоединят:

  • Центр детского творчества «Горизонт»;

  • Детский центр «Восхождение».

К учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов» присоединят:

  • Межшкольный учебный центр Красноперекопского района;

  • Детский экологический центр «Родник»;

  • Ярославский юннатский центр «Радуга».

К Центру детского творчества «Витязь» присоединят:

  • Детско-юношеский центр «Ярославич»;

  • Центр детского творчества «Юность».

К Культурно-образовательному центру «ЛАД» присоединят:

  • Центр «Истоки»;

  • Станцию туризма и экскурсий «Абрис».

К Центру внешкольной работы «Приоритет» присоединят:

  • Дом детского творчества Фрунзенского района;

  • Дом творчества Красноперекопского района;

  • Центр внешкольной работы «Глория».

В структуре каждого вновь созданного учреждения будут сформированы подразделения, количество которых соответствует числу присоединяемых организаций. Планируется полностью завершить процесс реорганизации к 15 октября 2025 года.

Ранее стало известно, что в Ярославле создадут десятки образовательных кластеров, куда войдут школы и детские сады. Полный их список — читайте по ссылке.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Реорганизация Допобразование
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Комментарии
19
Гость
3 часа
Предлагаю их сразу объединить с больницами, для оптимизации.
Гость
2 часа
Президентская программа "Рывки-Прорывы 2022-2025" в действии
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