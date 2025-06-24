Учил химию с бабушкой по Zoom. Стобалльник раскрыл секрет успешной сдачи ЕГЭ

Молодой человек хочет учиться на хирурга Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Дмитрий Затолокин — ученик, который сдал два предмета на ЕГЭ на сто баллов. Он успешно справился с экзаменами по биологии и химии. Как у него это получилось, в чем секрет и куда он мечтает поступить? Наши коллеги из 72.RU пообщались с молодым человеком и его мамой, Екатериной Николаевной.

— Химия понравилась как наука еще в 8-м классе, как только начали ее преподавать, — рассказывает Дмитрий. — Успешно сдать не получилось бы без моего учителя Ольги Алексеевны Гавинович, а также моей бабушки, химика, Натальи Альбертовны Мостовской, с которой мы занимались практически каждый день.

С бабушкой Дмитрий созванивался по Zoom, изучая теорию сложной науки. Отрабатывал задания ЕГЭ, а уже на финишной прямой на подготовке к экзамену Дима занимался в одной из онлайн-школ.

— Перед экзаменом было волнение безусловно, но небольшое, так как длительная подготовка гарантирует хорошую сдачу и в целом я был уверен в своих знаниях. Думаю, главным секретом успешной сдачи экзаменов является качественная подготовка и любовь к предмету, — уверен Дмитрий.

В будущем выпускник мечтает поступить в университет и выучиться на хирурга. Мама Димы рассказывает, что он хочет получать знания в Москве.

— Он хочет поступать в университет в Москве. Говорит, что для этого и учился. И он такой самостоятельный. Хотя можно было бы пойти по легкому пути. Я сама врач. И Дима мог бы здесь остаться. Или переехать к отцу, в Кемерово, он у него тоже работает медик. Но Дима не хочет искать легких путей, хочет дистанцироваться от нас и всего добиться самостоятельно. Вот такая у него позиция, — рассказывает Екатерина Николаевна.

В обычной жизни вне школы Дмитрий занимается воркаутом, самбо и бегом.

— Он становился лучшим спортсменом в районе, и ему грамоту вручили. Он умный, по шахматам всегда занимал первое место, — рассказывает мама выпускника.

Дмитрия Затолокина награждали несколькими почетными грамотами за достижения в спорте и учебе.