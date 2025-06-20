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Образование Школьники в России по ошибке получили 0 баллов за ОГЭ. Что будет дальше

Школьники в России по ошибке получили 0 баллов за ОГЭ. Что будет дальше

Проблема возникла на экзамене по русскому языку

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Организаторы дали школьникам не тот текст для изложения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОрганизаторы дали школьникам не тот текст для изложения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Организаторы дали школьникам не тот текст для изложения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые школьники в Воронежской области получили 0 баллов за важнейшую часть ОГЭ по русскому языку — изложение. Как пишет РБК, причина — в ошибке организаторов. Ошибку будут исправлять. В правительстве области уже сообщили, что баллы в личных кабинетах школьников являются предварительными.

В Минобре объяснили, в чем заключалась ошибка. Проблема в том, что организаторы использовали тренировочный текст изложения из открытого банка заданий (вместо специального, созданного для экзамена). Это учтут, и результаты школьников проверят по-новому.

«Результаты ОГЭ по русскому языку сейчас находятся на стадии утверждения Государственной экзаменационной комиссией. Для школьников, написавших изложение по тренировочному тексту, эти изложения будут проверены по фактически прозвучавшему тексту с выставлением соответствующих баллов», — пообещали в министерстве.

Экзамен по русскому девятиклассники написали 9 июня. Кроме них, они сдают еще три обязательных предмета: математику и два по выбору.

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