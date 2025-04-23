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Образование тест Справитесь, если уроки не прогуливали: как хорошо вы помните всеобщую историю? Тест для знатоков

Справитесь, если уроки не прогуливали: как хорошо вы помните всеобщую историю? Тест для знатоков

Не каждый дойдет без ошибок до середины

3 134
6 комментариев
Ну что, проверим, насколько вы подкованы в истории? | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUНу что, проверим, насколько вы подкованы в истории? | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Ну что, проверим, насколько вы подкованы в истории?

Источник:
Иван Митюшёв / 29.RU

Говорят, историю нужно знать, потому что она помогает понять настоящее и предвидеть будущее. Вероятно, именно поэтому многие люди (взять того же Жириновского) кажутся нам пророками. Как думаете, у вас хватит знаний, чтобы этот мир стал вам абсолютно понятен, или вам еще есть чему поучиться?

ТЕСТПройден 411 раз
1 / 10

Кто открыл морской путь из Европы в Индию?

  • Фернан Магеллан.

  • Васко да Гама.

  • Христофор Колумб.

  • Френсис Дрейк.

2 / 10

Кто был первым руководителем СССР?

  • Горбачев.

  • Сталин.

  • Ленин.

  • Хрущев.

3 / 10

Какой город был столицей Византийской империи?

  • Константинополь.

  • Салоники.

  • Афины.

  • Трапезунд.

4 / 10

Проверим, как хорошо вы помните даты. В какие годы была блокада Ленинграда?

  • С 1941 по 1942-й.

  • С 1941 по 1945-й.

  • С 1941 по 1944-й.

  • С 1942 по 1944-й.

5 / 10

А в каком году произошло Ледовое побоище?

  • В 1193 году.

  • В 1242 году.

  • В 1286 году.

  • В 1380 году.

6 / 10

Кто из перечисленных российских царей правил меньше всех?

  • Петр II.

  • Иван IV.

  • Александр I.

  • Федор Годунов.

7 / 10

Что было главной причиной Холодной войны?

  • Территориальные споры.

  • Убийство политического лидера.

  • Идеологический конфликт между СССР и США.

  • Экономические санкции.

8 / 10

Как Петр I боролся с пьянством?

  • Приказал по утрам всех пьяниц обливать холодной водой.

  • Открыл «трезвые кабаки», где вместо алкоголя подавали квас, рассол и рыбные головы. Посетителей заманивали танцами и обещаниями не забрить в рекруты.

  • Выдавал медали за пьянство.

  • Обложил водку налогом в 300%, заставив всех пить исключительно государственное спиртное. Провинившихся пороли розгами.

9 / 10

Сколько длилась самая короткая война в истории?

  • 11 минут.

  • 38 минут.

  • 1 час 30 минут.

  • 5,5 часа.

10 / 10

Кого Гитлер называл своим главным врагом?

  • Сталина.

  • Жукова.

  • Левитана.

  • Чайковского.

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Комментарии
6
Гость
11 марта, 16:15
"Кто из перечисленных российских царей правил меньше всех?" И в вариантах ответов аж целых два императора.
Гость
11 марта, 17:12
6/10
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