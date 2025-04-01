Сложный тест по географии — лишь единицы пройдут его без ошибок. Вы в их числе?

Какие только ассоциации мы не придумываем в школе, чтобы запомнить, как выглядят страны. Черепахи, слоны, змеи, силуэты людей — но после того, как заслуженная оценка стоит в дневнике, а контурные карты полностью раскрашены, всё это благополучно тонет в омуте памяти. Предлагаем проверить, узнаете ли вы государства только по контуру или в голове остается лишь страна в форме сапога.
Раз уже заговорили о сапоге, какая всё же страна такой формы?
Германия
Франция
Испания
Италия
Если дорисовать веточку, то мы сразу отгадаем страну в виде листа с дерева. Это…
Польша
Чехия
Канада
Индия
Какая это страна?
Казахстан
Египет
Австралия
Норвегия
Узнали родину матери Терезы?
Албания
Турция
Канада
Греция
Что это за страна? Даем подсказку, она граничит с Россией
Беларусь
Финляндия
Марокко
Нидерланды
Узнаете одну из самых маленьких стран в мире?
Ватикан
Мальдивы
Тувалу
Монако
У какой страны Азии такой контур?
Япония
Китай
Сингапур
Вьетнам
Какая страна своим силуэтом напоминает крыло птицы?
Лихтенштейн
Бразилия
Дания
США
У какого государства сразу несколько островов рядом?
Сербия
Таджикистан
Великобритания
Шри-Ланка
Какая страна своим силуэтом очень напоминает рыбу?
Кипр
Бразилия
Венгрия
ОАЭ