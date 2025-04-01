Сложный тест по географии — лишь единицы пройдут его без ошибок. Вы в их числе?

Какие только ассоциации мы не придумываем в школе, чтобы запомнить, как выглядят страны. Черепахи, слоны, змеи, силуэты людей — но после того, как заслуженная оценка стоит в дневнике, а контурные карты полностью раскрашены, всё это благополучно тонет в омуте памяти. Предлагаем проверить, узнаете ли вы государства только по контуру или в голове остается лишь страна в форме сапога.