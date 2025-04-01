НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 758мм 33%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,50
EUR 92,43
Последствия обмеления Волги
Чем занимается СОБР
Электронные повестки
В лесу нашли первые грибы
Когда отключат отопление
Кто выкупил гостиницу
Зачисление в первые классы
Продают недострой
Отправят ли срочников на СВО
Новый микрорайон у третьего моста
Образование тест Сложный тест по географии — лишь единицы пройдут его без ошибок. Вы в их числе?

Сложный тест по географии — лишь единицы пройдут его без ошибок. Вы в их числе?

Попробуйте узнать страну по контуру на карте

137
Написать комментарий
Помните, что такое контурные карты? Они нам сейчас понадобятся | Источник: Маргарита Власкина / E1.RUПомните, что такое контурные карты? Они нам сейчас понадобятся | Источник: Маргарита Власкина / E1.RU

Помните, что такое контурные карты? Они нам сейчас понадобятся

Источник:

Маргарита Власкина / E1.RU

Какие только ассоциации мы не придумываем в школе, чтобы запомнить, как выглядят страны. Черепахи, слоны, змеи, силуэты людей — но после того, как заслуженная оценка стоит в дневнике, а контурные карты полностью раскрашены, всё это благополучно тонет в омуте памяти. Предлагаем проверить, узнаете ли вы государства только по контуру или в голове остается лишь страна в форме сапога.

ТЕСТПройден 27 раз
1 / 10

Раз уже заговорили о сапоге, какая всё же страна такой формы?

  • Германия

  • Франция

  • Испания

  • Италия

2 / 10

Если дорисовать веточку, то мы сразу отгадаем страну в виде листа с дерева. Это…

  • Польша

  • Чехия

  • Канада

  • Индия

3 / 10

Какая это страна?

  • Казахстан

  • Египет

  • Австралия

  • Норвегия

4 / 10

Узнали родину матери Терезы?

  • Албания

  • Турция

  • Канада

  • Греция

5 / 10

Что это за страна? Даем подсказку, она граничит с Россией

  • Беларусь

  • Финляндия

  • Марокко

  • Нидерланды

6 / 10

Узнаете одну из самых маленьких стран в мире?

  • Ватикан

  • Мальдивы

  • Тувалу

  • Монако

7 / 10

У какой страны Азии такой контур?

  • Япония

  • Китай

  • Сингапур

  • Вьетнам

8 / 10

Какая страна своим силуэтом напоминает крыло птицы?

  • Лихтенштейн

  • Бразилия

  • Дания

  • США

9 / 10

У какого государства сразу несколько островов рядом?

  • Сербия

  • Таджикистан

  • Великобритания

  • Шри-Ланка

10 / 10

Какая страна своим силуэтом очень напоминает рыбу?

  • Кипр

  • Бразилия

  • Венгрия

  • ОАЭ

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тест География Карта Бразилия США Австралия Албания Монако Финляндия Польша Италия Китай Великобритания
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Придется продать квартиру. Рассказываем про подводные камни IT-ипотеки, которые убивают всю выгоду от низкой ставки
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление