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Образование тест Вы опытный знаток или эти 10 вопросов поставят вас в тупик? Хитрый тест для самых умных

Вы опытный знаток или эти 10 вопросов поставят вас в тупик? Хитрый тест для самых умных

Теперь вы точно узнаете много интересного

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Готовы поломать голову над сложными вопросами? Только, чур, не подглядывать! | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUГотовы поломать голову над сложными вопросами? Только, чур, не подглядывать! | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Готовы поломать голову над сложными вопросами? Только, чур, не подглядывать!

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Мир вокруг нас — штука сложная, но безумно интересная. Иногда даже привычные вещи таят в себе такие загадки, что только держись! Наш тест покажет, насколько широко ваши знания простираются за пределы школьной программы.

Как думаете, 10 вопросов, что вы сейчас встретите, станут для вас удивлением или это вы готовы удивить кого угодно своим кругозором? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 1068 раз
1 / 10

Кто из былинных героев лежал на печи до 33 лет?

  • Илья Муромец

  • Алеша Попович

  • Добрыня Никитич

  • Иван-царевич

2 / 10

Кто из перечисленных представителей семейства кошачьих самый крупный?

  • Ягуар

  • Тигр

  • Пантера

  • Пума

3 / 10

Какой цвет называется «туркуаз»?

  • Ярко-красный

  • Бирюзовый

  • Золотисто-коричневый

  • Пепельно-серый

4 / 10

Флаг какой страны на картинке?

  • Пакистан

  • Мьянма

  • Бурунди

  • Мавритания

5 / 10

Зачем в Туркменистане женщины носят желтые платки на голове?

  • Их носят только незамужние женщины.

  • Как символ достатка: их разрешено носить только богатым.

  • Его повязывают, чтобы защититься от сглаза.

  • В знак траура по близкому родственнику.

6 / 10

Что изучает альгология?

  • Острые болевые состояния

  • Построение алгоритмов

  • Влияние спиртного на организм

  • Водоросли

7 / 10

Древнеримский политик Марк Порций Катон Старший повторял: «Карфаген должен быть разрушен». А на территории какой современной страны находился этот город?

  • Италия

  • Турция

  • Тунис

  • Греция

8 / 10

Почему ствол березы белый?

  • Из-за высокого содержания извести.

  • Из-за высокого содержания бромелиана.

  • Из-за высокого содержания мелатонина.

  • Из-за высокого содержания бетулина.

9 / 10

Какое государство подарило Америке статую Свободы?

  • Канада

  • Великобритания

  • Франция

  • Испания

10 / 10

Сколько нулей в числе гугол?

  • 70

  • 100

  • 580

  • 1000

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