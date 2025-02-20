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Образование тест Говорят, в СССР любой школьник в два счета решал эти задачки. А вы с ними справитесь?

Говорят, в СССР любой школьник в два счета решал эти задачки. А вы с ними справитесь?

Прежде чем доставать дневник, извлеките из своей головы какие-нибудь знания

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Все ждут, что ответите верно на все 10 вопросов. Смотрите не подведите детвору | Источник: кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+), реж. Владимир Алеников, Одесская киностудия, 1983 годВсе ждут, что ответите верно на все 10 вопросов. Смотрите не подведите детвору | Источник: кадр из фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+), реж. Владимир Алеников, Одесская киностудия, 1983 год

Все ждут, что ответите верно на все 10 вопросов. Смотрите не подведите детвору

Источник:

Специально для всех, кто привык ругать «поколение ЕГЭ», мы раздобыли несколько стареньких учебников и с головой ушли в их изучение. А когда вернулись, обнаружили, что вынесли из них несколько увлекательных заданий. Считается, что с ними прекрасно справлялись все советские школьники. Во всяком случае, те, кто не прогуливал уроки и не спал за партой (хотя говорят, что таких в СССР вовсе не бывало — сплошь отличники да примерные ученики). Думаете, вам эти задания окажутся по плечу?

ТЕСТПройден 34 раза
1 / 10
Сколько ударов в сутки делают часы с боем? Предполагается, что бой звучит, только когда показывается целое число часов.
  • 24
  • 78
  • 156
2 / 10

Брат и сестра получили в наследство 90 рублей. Если сестра отдаст брату из своей доли 10 рублей, то брат станет вдвое богаче нее. Сколько денег в наследство досталось брату, а сколько сестре?

  • У брата и сестры было по 45 рублей
  • У брата было 50 рублей, у сестры — 40 рублей
  • У брата было 60 рублей, у сестры 30 рублей
3 / 10
Возраст ребенка, увеличенный на три года, дает точный квадрат. Этот же возраст, уменьшенный на три года, дает квадратный корень из упомянутого выше квадрата. Сколько лет ребенку?
  • Пять
  • Шесть
  • Семь
4 / 10
Три мальчика — Коля, Петя и Ваня — отправились в лавочку. По дороге у лавочки они нашли 3 копейки. Сколько бы денег нашел один Ваня, если бы отправился в лавочку?
  • 1 копейку
  • 3 копейки
  • 9 копеек
5 / 10
Торговка, сидя на рынке, соображала:

— Если бы к моим яблокам прибавить половину их да еще десяток, то была бы у меня целая сотня!

Сколько яблок у нее было?
  • 30
  • 45
  • 60
6 / 10

Есть четыре чашки, поставленные в ряд донышками вниз. Нужно перевернуть все чашки донышками вверх, но по следующему правилу: одновременно переворачиваются ровно три чашки, причем чашка, стоящая донышком вниз, — донышком вверх, и наоборот. За сколько таких шагов можно перевернуть все чашки донышком вверх?

  • За четыре шага
  • За восемь шагов
  • За 16 шагов
7 / 10
Один господин встретил во время прогулки знакомую семью, состоящую из деда, отца и сына. Поздоровавшись со всеми, он в шутку спросил, сколько им лет.

— Нам всем вместе 100 лет, — ответил дед и важно зашагал вперед.

Тогда господин, продолжая интересоваться их возрастом, спросил отца:

— Ну скажите же, сколько вам лет?

— Мне вместе с сыном 45 лет, — ответил отец, — а сын на 25 лет моложе меня.

Так любопытный господин и не смог узнать, сколько лет каждому из них. Может, у вас получится?
  • Деду 55, отцу 35, сыну 10
  • Деду 65, отцу 30, сыну 5
  • Деду 70, отцу 28, сыну 3
8 / 10

Из гавани французского города Гавра ежедневно ровно в полдень в Нью-Йорк отправляется почтовый пароход. Из Нью-Йорка ежедневно и тоже ровно в полдень в Гавр отправляется такой же почтовый пароход. На переход через Атлантический океан как в одну, так и в другую сторону требуется ровно 7 суток.

Сколько пароходов встретит на своем пути пароход, отплывший из Гавра в понедельник, 7 июля, строго по расписанию, ровно в полдень?

  • 7 пароходов
  • 14 пароходов
  • 21 пароход
9 / 10

Летели галки, видят — березы. Стали рассаживаться. Попробовали сесть по одной на дерево — четырем галкам не хватило деревьев. Стали садиться по две на березу — одно дерево осталось незанятым. Сколько было галок, а сколько берез?

  • 6 галок и 2 березы
  • 8 галок и 4 березы
  • 10 галок и 6 берез
10 / 10

Повышаем сложность. На скотном дворе гуляли гуси и поросята. Хозяин двора и его сын вышли во двор, посмотрели на живность и пошли в поле. По дороге сын и спрашивает:

— Папа, сколько у нас на скотном дворе гусей и сколько поросят?

— А вот угадай-ка сам. Если считать по головам, то на дворе 25 голов, а если по ногам, то 70 ног.

Сколько было гусей и сколько поросят?

  • 10 поросят и 15 гусей
  • 13 поросят и 14 гусей
  • 20 поросят и 5 гусей
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