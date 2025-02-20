Говорят, в СССР любой школьник в два счета решал эти задачки. А вы с ними справитесь?

Специально для всех, кто привык ругать «поколение ЕГЭ», мы раздобыли несколько стареньких учебников и с головой ушли в их изучение. А когда вернулись, обнаружили, что вынесли из них несколько увлекательных заданий. Считается, что с ними прекрасно справлялись все советские школьники. Во всяком случае, те, кто не прогуливал уроки и не спал за партой (хотя говорят, что таких в СССР вовсе не бывало — сплошь отличники да примерные ученики). Думаете, вам эти задания окажутся по плечу?
- 24
- 78
- 156
Брат и сестра получили в наследство 90 рублей. Если сестра отдаст брату из своей доли 10 рублей, то брат станет вдвое богаче нее. Сколько денег в наследство досталось брату, а сколько сестре?
- У брата и сестры было по 45 рублей
- У брата было 50 рублей, у сестры — 40 рублей
- У брата было 60 рублей, у сестры 30 рублей
- Пять
- Шесть
- Семь
- 1 копейку
- 3 копейки
- 9 копеек
— Если бы к моим яблокам прибавить половину их да еще десяток, то была бы у меня целая сотня!
Сколько яблок у нее было?
- 30
- 45
- 60
Есть четыре чашки, поставленные в ряд донышками вниз. Нужно перевернуть все чашки донышками вверх, но по следующему правилу: одновременно переворачиваются ровно три чашки, причем чашка, стоящая донышком вниз, — донышком вверх, и наоборот. За сколько таких шагов можно перевернуть все чашки донышком вверх?
- За четыре шага
- За восемь шагов
- За 16 шагов
— Нам всем вместе 100 лет, — ответил дед и важно зашагал вперед.
Тогда господин, продолжая интересоваться их возрастом, спросил отца:
— Ну скажите же, сколько вам лет?
— Мне вместе с сыном 45 лет, — ответил отец, — а сын на 25 лет моложе меня.
Так любопытный господин и не смог узнать, сколько лет каждому из них. Может, у вас получится?
- Деду 55, отцу 35, сыну 10
- Деду 65, отцу 30, сыну 5
- Деду 70, отцу 28, сыну 3
Из гавани французского города Гавра ежедневно ровно в полдень в Нью-Йорк отправляется почтовый пароход. Из Нью-Йорка ежедневно и тоже ровно в полдень в Гавр отправляется такой же почтовый пароход. На переход через Атлантический океан как в одну, так и в другую сторону требуется ровно 7 суток.
Сколько пароходов встретит на своем пути пароход, отплывший из Гавра в понедельник, 7 июля, строго по расписанию, ровно в полдень?
- 7 пароходов
- 14 пароходов
- 21 пароход
Летели галки, видят — березы. Стали рассаживаться. Попробовали сесть по одной на дерево — четырем галкам не хватило деревьев. Стали садиться по две на березу — одно дерево осталось незанятым. Сколько было галок, а сколько берез?
- 6 галок и 2 березы
- 8 галок и 4 березы
- 10 галок и 6 берез
Повышаем сложность. На скотном дворе гуляли гуси и поросята. Хозяин двора и его сын вышли во двор, посмотрели на живность и пошли в поле. По дороге сын и спрашивает:
— Папа, сколько у нас на скотном дворе гусей и сколько поросят?
— А вот угадай-ка сам. Если считать по головам, то на дворе 25 голов, а если по ногам, то 70 ног.
Сколько было гусей и сколько поросят?
- 10 поросят и 15 гусей
- 13 поросят и 14 гусей
- 20 поросят и 5 гусей