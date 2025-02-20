Говорят, в СССР любой школьник в два счета решал эти задачки. А вы с ними справитесь?

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Один господин встретил во время прогулки знакомую семью, состоящую из деда, отца и сына. Поздоровавшись со всеми, он в шутку спросил, сколько им лет.



— Нам всем вместе 100 лет, — ответил дед и важно зашагал вперед.



Тогда господин, продолжая интересоваться их возрастом, спросил отца:



— Ну скажите же, сколько вам лет?



— Мне вместе с сыном 45 лет, — ответил отец, — а сын на 25 лет моложе меня.



Так любопытный господин и не смог узнать, сколько лет каждому из них. Может, у вас получится?