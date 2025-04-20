НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

ю-з.

 750мм 37%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,14
EUR 92,22
Погода на неделю
Закупят новый транспорт
Пытаемся выиграть миллионы
Когда запустят «Метеор»
Освободили пленных
Дайджест ко Дню Победы
Пожар в жилом доме
Космонавты вернулись с МКС
Отопление начали отключать
Образование тест Эта задачка рассорила учителей, школьников и родителей: сколько углов у полукруга

Эта задачка рассорила учителей, школьников и родителей: сколько углов у полукруга

Мы поговорили с математиком, чтобы узнать правильный ответ

5 555
14 комментариев
С задачей для школьников не справились многие взрослые | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыС задачей для школьников не справились многие взрослые | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
С задачей для школьников не справились многие взрослые
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы

Оказывается, школьные задачи могут застать врасплох даже взрослых людей. Недавно в интернете завирусился непростой вопрос: сколько углов у полукруга. Пользователи в интернете так и не смогли дать однозначный ответ на этот вопрос. Поэтому мы решили разобраться сами вместе с учителем математики. А вы знаете правильный ответ?

С чего всё началось

Спор о количестве углов у полукруга начался после того, как ирландский журналист Марк Тай опубликовал в «Твиттере» фотографию школьной задачки, которую решал его сын. Рядом с нарисованным полукругом нужно было вписать ответ в строчку «У полукруга _ углов». Ребенок ответил, что у фигуры два угла. Учитель исправил решение, написав, что углов на самом деле ноль.

Детская задачка разделила интернет на два лагеря | Источник: Mark Tighe / X.comДетская задачка разделила интернет на два лагеря | Источник: Mark Tighe / X.com
Детская задачка разделила интернет на два лагеря
Источник:
Mark Tighe / X.com

После этого в комментариях люди начали выяснять, сколько все-таки углов у полукруга. Половина пользователей посчитала, что учитель прав, ведь угол образуется только при пересечении двух прямых линий. Другие комментаторы встали на сторону ребенка, заявив, что полукруг имеет два угла там, где полуокружность встречается с диаметром.

Позже Марк Тай опубликовал скриншот, на котором показал опрос учителей по этому вопросу. 69% опрошенных педагогов заявили, что у полукруга нет углов, 31% — что у него два угла.

Мы решили разобраться в вопросе, но перед тем как рассказывать, какой ответ мы получили от учителя, хотим спросить у вас: как считаете, сколько углов у полукруга?

Решение задачи от математика

Для того чтобы понять, есть ли углы у полукруга, надо разобраться с тем, что такое угол. С определением нам помогла учитель математики высшей категории школы «Гелиос» Людмила Марнова.

Определение угла от учителя математики | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыОпределение угла от учителя математики | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Определение угла от учителя математики
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы

В свою очередь, дуга называется полуокружностью, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром.

— По определению полуокружность не имеет угла как элемента, — заявила Людмила Марнова. — Но мы можем построить в ней различные углы.

Так, в полукруге можно построить центральный, развернутый и вписанный углы.

Не все из перечисленных углов являются частью полукруга | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталыНе все из перечисленных углов являются частью полукруга | Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы
Не все из перечисленных углов являются частью полукруга
Источник:
Виталий Калистратов / Городские порталы

Однако центральный и вписанный углы не являются элементами окружности. Выходит, что единственный угол, который есть в полукруге, — это развернутый угол AOB.

Мы также ранее разбирались в задачке на смекалку про галок и палки.

ПО ТЕМЕ
Иван НекрасовИван Некрасов
Иван Некрасов
Корреспондент национальной редакции
Математика Геометрия Тест Школьная задача Школьники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Гость
1 декабря 2023, 15:25
А почему в опросе лучи не обозначены и точка их пересечения? Выходит опять условия не до конца названы. Может это просто отрезок АБ и угла нет.
Гость
1 декабря 2023, 15:27
Двоечники вы все! В полукруге три угла - сходите почитайте про геометрию на шаре - Сферическая геометрия Лобачевского.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
«На диване лежали лубриканты и всякие штуки»: холостяк поделился опытом общения на сайтах знакомств
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Может только лежать на спине и смеяться»: как живет многодетная семья с особым ребенком
Лилия Гладкова
Мнение
В погоне за затерянным городом. Стоит ли играть в первую игру о Республике Алтай
Ирина Господаренко
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление