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Образование тест Завалитесь на первом вопросе — только настоящие эрудиты справятся с этим тестом

Завалитесь на первом вопросе — только настоящие эрудиты справятся с этим тестом

Если вы считаете себя умным, то провалить его будет особенно обидно

1 569
3 комментария
А ну-ка проверим, кто тут самый эрудированный? | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUА ну-ка проверим, кто тут самый эрудированный? | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

А ну-ка проверим, кто тут самый эрудированный?

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Иногда кажется, что вы знаете ответы на любые вопросы — от истории Древнего Рима до химии борща. Но тест — не друг, он не поддакивает. Он покажет, насколько вы действительно эрудированы. Ну что, поехали? Только чур — не подглядывать!

ТЕСТПройден 248 раз
1 / 10

Начнем с привычных вещей. Вы знаете, кто изобрел бумагу?

  • Леонардо да Винчи

  • Аль-Хорезми

  • Цай Лунь

  • Гиппократ

2 / 10

Гимн какой из этих стран самый длинный?

  • Греции

  • США

  • России

  • Турции

3 / 10

Какое озеро самое большое в Европе?

  • Балатон

  • Скадарское

  • Ладожское

  • Комо

4 / 10

Настала очередь вопросов посложнее. Какое вещество использовали в термометрах в XVII веке?

  • Мышьяк

  • Уксус

  • Воду

  • Коньяк

5 / 10

За какое время Земля делает полный оборот вокруг своей оси?

  • 24 часа

  • Примерно 23 часа 56 минут

  • Примерно 24 часа 6 минут

  • 23 часа 48 минут 37 секунд

6 / 10

Что считается эталоном привлекательности у мужчин племени боди в Эфиопии?

  • Толстый живот

  • Длинные крашеные косы

  • Голубые глаза

  • Оттянутые мочки ушей

7 / 10

Какая общая длина кровеносных сосудов в теле человека?

  • Чуть меньше 60 метров

  • Примерно 500 метров

  • Чуть больше 13 километров

  • Около 100 тысяч километров

8 / 10

Для чего в XVII–XIX веках женщины использовали мышьяк?

  • Чтобы избавляться от грызунов и насекомых

  • Чтобы отбеливать кожу на лице

  • Для обеззараживания ран у детей

  • Чтобы отличать золотые украшения от фальшивки

9 / 10

Зачем изначально был нужен маленький кармашек на джинсах?

  • Для хранения спичек

  • Для хранения часов

  • Для хранения табака

  • Для хранения фото любимой

10 / 10

Почему индюки меняют цвет на голове и шее?

  • Показывают, что они голодные

  • Испытывают дискомфорт или стресс

  • Из-за огромной радости

  • Они не меняют цвет на голове и шее

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Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
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Комментарии
3
Гость
16 апреля, 15:05
согласна это не нужная информация
Гость
16 апреля, 16:49
7/10
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