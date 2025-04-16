Завалитесь на первом вопросе — только настоящие эрудиты справятся с этим тестом

Иногда кажется, что вы знаете ответы на любые вопросы — от истории Древнего Рима до химии борща. Но тест — не друг, он не поддакивает. Он покажет, насколько вы действительно эрудированы. Ну что, поехали? Только чур — не подглядывать!
Начнем с привычных вещей. Вы знаете, кто изобрел бумагу?
Леонардо да Винчи
Аль-Хорезми
Цай Лунь
Гиппократ
Гимн какой из этих стран самый длинный?
Греции
США
России
Турции
Какое озеро самое большое в Европе?
Балатон
Скадарское
Ладожское
Комо
Настала очередь вопросов посложнее. Какое вещество использовали в термометрах в XVII веке?
Мышьяк
Уксус
Воду
Коньяк
За какое время Земля делает полный оборот вокруг своей оси?
24 часа
Примерно 23 часа 56 минут
Примерно 24 часа 6 минут
23 часа 48 минут 37 секунд
Что считается эталоном привлекательности у мужчин племени боди в Эфиопии?
Толстый живот
Длинные крашеные косы
Голубые глаза
Оттянутые мочки ушей
Какая общая длина кровеносных сосудов в теле человека?
Чуть меньше 60 метров
Примерно 500 метров
Чуть больше 13 километров
Около 100 тысяч километров
Для чего в XVII–XIX веках женщины использовали мышьяк?
Чтобы избавляться от грызунов и насекомых
Чтобы отбеливать кожу на лице
Для обеззараживания ран у детей
Чтобы отличать золотые украшения от фальшивки
Зачем изначально был нужен маленький кармашек на джинсах?
Для хранения спичек
Для хранения часов
Для хранения табака
Для хранения фото любимой
Почему индюки меняют цвет на голове и шее?
Показывают, что они голодные
Испытывают дискомфорт или стресс
Из-за огромной радости
Они не меняют цвет на голове и шее