Круглые отличники здесь? А если найдем? Тест для истинных гуру русского языка

Запятые — это те крохотные хитрюги, которые могут сделать из текста либо отраду филологического взора, либо настоящий хаос. Кто-то ставит их с энтузиазмом, а кто-то, наоборот, жадничает. А вы сможете разобраться, где нужны запятые, а где — точно лишние? Тогда скорей проходите наш тест.
Разомнемся: в каком предложении знаки препинания поставлены верно?
Поезжай с отцом — авось простит.
Поезжай с отцом — авось, он простит.
Проверьте, где запятые стоят правильно.
Тем не менее можно сделать так, чтобы этот праздник запомнился.
Между тем, день, который был назначен мне для решения, наступил.
Должно быть сорвалась ставня.
В какое предложение прокралась ошибка?
В конечном счете пришлось вернуться к изначальному варианту.
Лето близилось к концу, однако, дни стояли знойные.
И кроме того, жизнь прекрасна.
Найдете ошибку здесь?
В этом случае выбор между тем, говорить ложь или правду, становится всего лишь вопросом рационального выбора.
Между тем, Алексей пристально глядел на молодую крестьянку.
Дети между тем бегали по улице оборванные, неумытые.
А какое предложение написано без ошибок?
В противном случае, собственник жилого помещения вправе потребовать выселения по решению суда.
В этом случае, вы можете со мной не спорить.
В таком случае нам приходится уповать исключительно на мудрость.
Где верная пунктуация?
По решению суда, полномочия бывших владельцев обанкротившегося бизнеса переходят собранию кредиторов.
По убеждению сапожника от сапог бывают только мозоли.
Оно лохматилось бумажными ворсинками, и значит, его уже царапали до меня когтем.
Определите, где знаки препинания поставлены корректно.
Говорили главным образом доктор и его спутник, один из деревенских адвокатов.
Потом как бы нехотя попятился назад, и вдоль вагонов забегали люди.
Несколько человек, вроде бы, занимались общим делом — волокли лодку.
Где есть ошибка?
По совету своих баронов король призвал пятьсот рыцарей.
По совету своих баронов, король призвал пятьсот рыцарей.
Мужчина решил было по совету своей жены пойти к врачу.
Где пропущена запятая?
Я тоже привык записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках.
На праздники мы решили куда-нибудь съездить, в Питер например.
И в самом деле за эти четыре года, пока служу в гимназии, из меня выходят каждый день по каплям и силы и молодость.
Посмотрите, где запятые стоят так, как нужно.
Не то, чтобы дорога, царапина земная, бороздка, скорее.
Послышался резкий стук, должно быть сорвалась ставня.
Скорее всего мы опоздаем на лекцию.
Проверьте свои школьные знания по литературе в нашем хитром тесте. Ранее мы также публиковали вопросы для настоящих эрудитов.