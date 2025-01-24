Тест для настоящих эрудитов: только 3 из 10 верно ответят на все вопросы

Хранить все на свете знания — привилегия справочников и энциклопедий. Но чем мы хуже? К счастью, проверить свою близость к званию главного знатока может каждый из нас. Если вы настоящий эрудит, вам не составит труда правильно ответить на все вопросы нашего теста. А если нет — ну что ж, никто же не идеален. Готовы блеснуть умом?
Назовите самое быстрорастущее растение.
Бамбук
Плющ
Эвкалипт
Клен
Какая река самая длинная в Европе?
Дунай
Волга
Москва
Рейн
Какое животное кричит громче реактивного самолета?
Ревун
Слон
Синий кит
Лев
Назовите самый легкий металл.
Литий
Гелий
Алюминий
Никель
Какой плод на самом деле ягода?
Клубника
Вишня
Черешня
Банан
Какие клетки крови отвечают за иммунитет?
Лейкоциты
Тромбоциты
Фагоциты
Эритроциты
Какой город построен на берегу Японского моря?
Шанхай
Владивосток
Гонконг
Токио
Сколько обычно лучей у снежинки?
4
6
8
10
Что такое митенка?
Ручка сковороды
Кухонная прихватка
Метелка для смахивания пыли
Перчатка
Как называют условную линию, разделяющую день и ночь на планете?
Меридиан
Экватор
Терминатор
Полюс
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