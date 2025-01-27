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Образование «Нечестно по отношению к ученикам»: репетитор — о новых правилах сдачи ОГЭ для школьников

«Нечестно по отношению к ученикам»: репетитор — о новых правилах сдачи ОГЭ для школьников

Какие последствия эксперимента могут быть? Узнали у эксперта

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1 комментарий

Новые правила сдачи ОГЭ могут внедрить уже в этом году

Источник:

В некоторых регионах уже в этом году могут разрешить девятиклассникам сдавать ОГЭ лишь по двум обязательным предметам. Такое предложение выдвинули депутаты Госдумы, указав всего несколько регионов для начала эксперимента. Наши коллеги из 72.RU решили выяснить, как отразятся эти новшества на школьниках.

— Законопроектом предлагается в 2025 году установить особый порядок проведения ГИА-9 и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в пяти субъектах Российской Федерации: городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, Республике Северная Осетия — Алания, — говорится в законопроекте, размещенном на сайте Госдумы.

За комментарием журналисты 72.RU обратились к эксперту в области образования — Виктору Медведеву. Он основатель школы для подготовки подростков к экзаменам. И в инициативе депутатов бизнесмен видит как плюсы, так и минусы.

— Идея сократить количество обязательных предметов для ОГЭ до русского языка и математики действительно звучит привлекательно. Это, безусловно, снизит нагрузку на учеников и даст им больше времени для освоения этих ключевых дисциплин. Меньше экзаменов — меньше стресса, и это, безусловно, шаг в правильном направлении, особенно учитывая, насколько перегружены современные школьники, — размышляет Виктор Медведев.

Он также заметил, что ОГЭ в основном влияет на получение аттестата. На поступление в вузы же влияют результаты ЕГЭ. Но подготовка к ОГЭ раньше включала дополнительные предметы, которые в свою очередь помогали ученикам лучше подготовиться к ЕГЭ.

То есть сокращение экзаменов для девятиклассников может сказаться на качестве базовой подготовки к поступлению в вузы.

— Но тот факт, что этот эксперимент хотят запустить уже в этом году, — это как-то неправильно, нечестно по отношению к ученикам. Ведь многие начинают готовиться за год, платить деньги репетиторам. А сейчас за четыре месяца до экзаменов предметы хотят сократить. Так не делается, — добавил Виктор Медведев.

Он также обратил внимание на то, что многим онлайн-школам придется пересмотреть свои программы и бизнес-модели, так как спрос на подготовку по дополнительным предметам может снизиться или вовсе исчезнуть.

— Но в целом снижение экзаменационной нагрузки — это хорошая новость для большинства школьников и учителей, — высказывается бизнесмен. — В целом я поддерживаю эту инициативу. Она направлена на улучшение условий обучения и уменьшение стресса у детей, что, без сомнения, необходимо в наше время.

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Образование ОГЭ и ЕГЭ - 2025
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Комментарии
1
Гость
1 час
Думаю, число учеников способных сдать экзамены с каждым годом уменьшается и скоро их вообще отменят.
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