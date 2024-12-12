Скандал с питанием в школах: детей в Ярославле кормили некачественными продуктами

В соцучреждения Ярославской области поставляли некачественные продукты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославской области нашли опасные продукты питания, которые поставлялись в соцучреждения, в том числе в школы. Об этом 10 декабря сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Нарушения в 45% учреждений

Нарушения выявили при плановых проверках, которые проводили в предыдущие 11 месяцев 2024 года. Мониторинг шел в два этапа. Во-первых, производителей и поставщиков питания пробивали через федеральную государственную информационную систему «Меркурий». Там обращали внимание на подозрительные несоответствия. Например, нарушения каких-то дат, несоответствие объема сырья и продукции на производствах и т. п.

— Проведен мониторинг 91 социального учреждения Ярославской области, выявлены нарушения при поставке продукции в 41 учреждение, что составляет 45%. Нарушения выявлены у 14 поставщиков (21 нарушение) и 16 производителей продукции (23 нарушения), — сообщили в управлении Россельхознадзора.

Автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и отслеживания поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.

На втором этапе по подозрительным случаям проводили пробы самих продуктов питания. В частности, были взяты 30 проб молочной и 3 пробы мясной продукции в 14 социальных учреждениях Ярославской области. В основном, в садиках и школах. В 20 пробах (19 молочной и одной мясной продукции) выявили нарушения норм.

— В молочной продукции в 15 случаях выявлена фальсификация, в 7 — консерванты, в 5 — дрожжи, в 2 — антибиотики, в 2 — трансглютаминаза, в 1 — золотистый стафилококк. В мясной продукции выявлено одно несоответствие — наличие трансглутаминазы, — констатировали в Россельхознадзоре.

Трансглютаминаза — это фермент, который используется для «склеивания» белков, чтобы придать определенную текстуру продукту. Влияние фермента на организм человека до конца не изучено, поэтому в России использование этой добавки запрещено. Золотистый стафилококк — бактерия, которая может привести к ряду поражений организма человека. В том числе, которые проявляются дерматитами, экземами, фурункулами, пневмонией, менингитом и др.

«Фантомная» фирма

Оказалось, что большая часть некачественной продукции были завезены в Ярославскую область из других регионов — Брянской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Саратовской областей, Республики Чечни и Крыма.

— Например, от поставщика ООО «Агроинвест», осуществляющего деятельность на территории Ярославля по оказанию услуг питания в школах города, поступила сметана и творог предприятия ООО «Реус» из Чечни, которая является «фантомной», то есть на ней осуществлялся нелегальный ввод в оборот молочной продукции. Ярославский поставщик услуг работает не с одной школой города, а с большинством школ и детскими садами и должен обладать необходимой информацией, — отметили в Роспортребнадзоре.

Как пояснили в ведомстве порталу 76.RU, по документам производственная площадка компании «Реус» по определенному адресу существовала, а фактически нет. В продукции компании этой фирмы были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе, что свидетельствует о ее фальсификации, а также трансглутаминаза, золотистый стафилококк, превышение нормативного показателя по количеству дрожжей.

По всем выявленным нарушениям Россельхознадзор отправил информацию в правоохранительные органы, Роспотребнадзор, ответственные министерства и департаменты.

Что известно о поставщике опасной продукции

Мы запросили в Министерстве образования Ярославской области и департаменте образования Ярославля, будет ли применены какие-то санкции к поставщикам-нарушителям. Также мы направили запрос в компанию «Агроинвест» с просьбой прокомментировать ситуацию. Нам пообещали направить ответ.

По данным сайта Госзакупок, поставщик ООО «Агроинвест», упомянутый в сообщении Росприроднадзора, сейчас поставляет питание в 26 школ Ярославля (№ 3, 5, 6, 7, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 41, 47, 51, 55, 57, 59, 67, 69, 71, 77, 78, 83, 84) и в более, чем 60 садиков. Контракты на эту работу у детских учреждений действуют до конца января 2025 года.

Мы уже писали, что в новом учебном году компания выиграла торги на поставку питания в большинство школ Ярославля. На части аукционов поставщик значительно занижал установленную властями изначальную стоимость питания — вместо 79 рублей за один прием пищи вызывалась кормить детей за 59 рублей 26 копеек. Очевидно, это и привело компанию к победе на торгах. Однако в итоге с частью учебных учреждений контракты были расторгнуты. Как пояснили порталу 76.RU в тот момент в самой фирме, произошло это по соглашению сторон.

Также в ООО «Агроинвест» в сентябре пояснили, что работают по схеме, когда еду для детей готовят в самих садиках и школах из привезенного поставщиком сырья.

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Агроинвест» было образовано в апреле 2019 года. Зарегистрировано в Ярославле. Разрешенные виды деятельности — торговля мясом, овощами, фруктами, одеждой, обувью и другие. Чистая прибыль фирмы за 2023 год составила 142 тысячи рублей. Учредитель и директор компании — Дмитрий Демьянченко. В прошлом он был совладельцем фирм, занимающихся торговлей продуктами и лесом. При этом опыт работы с детскими учреждениями у компании уже есть — в 2023 году она поставляла питание в некоторые садики Ярославля.

Напомним, в Ярославской области с 1 января 2025 года подорожает школьное питание.