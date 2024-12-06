«Четыре года был вторым человеком в районе»: как миллионер-депутат стал учителем в Сибири в сельской школе

Мы побывали на уроке физики учителя Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Три месяца назад 46-летний Ренат Кызыл-Оолович из Тывы переехал в Полтавку Омской области по программе «Земский учитель». В родном селе тувинец оставил большой дом и детей. Здесь, в полтавской школе, учитель преподает физику и информатику. Сейчас он обустраивается в новой квартире, чтобы перевезти детей.

Источник: NGS55.RU

Наша омская коллега, корреспондент NGS55.RU Мария Носенко, съездила к Ренату Кызыл-Ооловичу на урок и побеседовала с ним. Почему тувинец оставил родные горы, как учитель знакомит омских школьников со своей культурой и на что планирует потратить миллион — читайте в материале.

Старшеклассники делали опыт Архимеда Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Пришел в профессию, потому что учить было некому»

Я смотрю на учителя, который проводит лабораторную работу у одиннадцатого класса, с задней парты. В прошлом тувинец работал руководителем таможенного поста на границе с Монголией, а затем — депутатом в родном сельсовете. Опыт слышится в его речи. В ней то и дело проскальзывают отглагольные существительные, слова «дано» и «положено».

— Это у нас называется «хурал», по-вашему — совет. Четыре года я был вторым человеком на районе. Тогда столкнулся с тем, что люди очень пренебрежительно относятся к депутатам и просят того, чего дать я не в состоянии, — рассказывает мне учитель.

Для уроков у Рената Кызыл-Ооловича есть как современное, так и старое оборудование Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Педагогическую специальность тувинец получил еще в юности, в Кызыле. Среди его сверстников работа в школе не считалась престижной. Многие однокурсники, как и он сам, ушли работать в госструктуры или на таможню.

— Всё изменилось в 2015 году, когда меня позвали работать в училище, а потом — в школу. Я решил подработать и помочь, ведь учить было некому. Так и пронеслись четыре года: приходил в совет, отмечался, шел в школу пешком в другое село, возвращался в совет, а потом шел преподавать в училище. Нашел в этом отраду, ведь так я приношу детям огромную пользу, — вспоминает Ренат Кызыл-Оолович.

Советские приборы учитель рассортировал по разделам физики Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Рядом он прикрепил рисунки учеников Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Холодильник для меня нашла директор школы»

Все стены в лаборантской Рената Кызыл-Ооловича заставлены приборами советских времен. Три месяца учитель бережно разбирал механизмы и коробки, сортировал их и расставлял по шкафам. Долгое время в Полтавке не было учителя физики и информатики, а кабинет пустовал.

В лаборантской висят рисунки учеников: портрет физика и iPhone последней модели. Та вещь, о которой мечтают сами дети, но которая совсем не нужна тувинцу.

— Я никогда не желал много дорогих вещей. Всю жизнь прожил в селе, где всё было под ногами. И в двухкомнатной квартире, в которой я сейчас живу, довольно скромно. Ее мне предоставили по программе «Земский учитель». Холодильник помогла найти директор, диван и так был. А что еще надо мне одному?

Для уроков учителю дали отремонтированный класс с новыми партами Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Каждая вещь — на своем месте Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Пока я рассматриваю приборы в лаборантской, школьники исследуют силу Архимеда. Они погружают физическое тело в воду, повторяя опыт ученого. В классе сидят четыре человека, но так бывает редко. В основном на уроках тувинца — полный кабинет детей. Это одна из причин переезда учителя в Полтавку.

— У нас в селе нет таких школ. И опыт появляется тогда, когда вы делаете то, что никогда не делали. В Полтавке я не только поработал с большими классами, но и узнал о других методиках преподавания. Бросил себя в нетипичные условия, — улыбается Ренат Кызыл-Оолович.

Со мной Ренат Кызыл-Оолович поговорил после уроков Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Миллион рублей, полученный по программе «Земский учитель», Ренат Кызыл-Оолович пока не тратил. Купить дом на эти деньги невозможно, и максимум, что учитель сможет сделать, — отремонтировать машину. Больше всего физик думает о своих детях — двоих сыновьях и дочери. Учитель объяснил, что хочет помочь им обустроиться в жизни:

— Старший сын в этом году окончил факультет психологии, и он планирует переехать сюда, как и дочка. Хочу, чтобы у сына был опыт работы вдали от родных мест. Младший же сын учится в девятом классе в Тыве. Я хочу для них сделать то, что сделали для меня мои родители, дать старт в жизни.

Полтавская школа — не самая маленькая из сельских Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Вид из окна кабинета Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Полтавка — это Тыва 70-х годов»

О том, куда именно бросить себя в нетипичные условия, физик раздумывал месяц. Выбор стоял между Мурманской и Омской областью. В августе Ренат Кызыл-Оолович принял решение, взял документы и вещи первой необходимости и доехал на машине.

Между родным тувинцу селом Хову-Аксы и Полтавкой — более двух тысяч километров. Первое время физику сложно было акклиматизироваться: голова то и дело кружилась от перепада давления. Воздух в горах отличается от омского тем, что в нём мало кислорода. А еще Ренат Кызыл-Оолович долго привыкал к ветреной омской погоде и к характерам местных.

От родного села учителя до Полтавки — 2160 километров Источник: Евгения Бикунова

— Если в Тыве 12 метров в секунду — уже штормовое предупреждение, то здесь это обычный ветер. Еще я удивился тому, как неприветливо здесь могут относиться к покупателям в магазинах. Как-то раз мне нужно было купить марганцовку для опыта, и для этого я зашел в «Пятерочку». Продавцы странно на меня посмотрели. А ведь откуда мне знать, что марганцовка есть только в аптеке? В Тыве привыкли давать гостю большое уважение. Когда человек приезжает к тебе в юрту, его первым делом нужно согреть и накормить, а уже затем помогать, — рассказывает физик.

Плюсов в Полтавке Ренат Кызыл-Оолович видит намного больше. Учитель — поклонник экологически чистых продуктов и не видит жизни без молочки, ягод и грибов. Сам ходит в лес, собирает иван-чай и занимается спортом.

Во время моего приезда в поселке было пустынно Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Человек я уже немолодой, поэтому важен и климат, и экология. Приехав в Полтавку, я как будто попал в Тыву в 70-е годы. Такие же поля, много молока, сметаны и масла. У меня на родине, к сожалению, все колхозы развалены. Первым делом, когда я приехал сюда, обошел поселок пешком и сходил по грибы. Смотрю: вот желтое поле подсолнечника, а вот — озера, — улыбается учитель.

«Скука — для тех, кому нечем заняться»

День физика в Полтавке традиционно начинается с пробежки. Если на родине тувинец разминался в горах, то здесь — на стадионе. После учитель проводит уроки, а затем обустраивает квартиру, чтобы она становилась уютнее. Вечером приходит на работу и готовится к урокам. Уходит в 21:00.

— Утром ухожу, а вечером прихожу поспать, большего и не надо. Скука — это для тех, кому нечем заниматься, а у меня расписана каждая минута. Преподаю я не только в школе, но и в полтавском лицее. В школе у меня 35 часов, но я даже не знаю, сколько это ставок.

В конце беседы учитель показал фотографию со своими подопечными Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Другие педагоги хорошо приняли тувинского учителя, хоть сперва им было сложно выговорить его отчество правильно. На первую линейку Ренат Кызыл-Оолович пришел в национальном костюме и даже фотографировался в нём вместе с пятиклашками. Физик — их классный руководитель.

— С детьми мне несложно. Я считаю, что легче всего — это запретить. А сделайте так, чтобы навык у ребенка был отработан. Дети — это не проблема, проблема всегда кроется в родителях. Детям я объясняю, что они должны быть как одно целое. Это то, чему меня учили с детства и что я теперь передаю другим.

Рисунки на подоконниках — напоминание о том, что тувинец еще и классный руководитель Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU









