В ярославском лицее № 86 задерживается ремонт за 100 миллионов. Причина

В Ярославле задерживается окончание ремонта в лицее № 86 на улице Зелинского, 6. Доделать все работы должны были в августе 2024-го. Однако по данным на начало ноября, выполнен только 91% от общего плана.
Из-за ремонта учеников распределили в близлежащие школы и даже в корпус колледжа ЯПЭК. При этом уроки у них вели педагоги лицея.
Ремонт за 100 миллионов
— Обучение учащихся ГОУ ЯО «Лицей № 86» с 1 апреля по 30 мая 2024 года осуществлялось на базе ЯПЭК им. Пастухова. В первую смену учились 9–11 классы, во вторую смену — 8 классы, на базе средней школы № 28 во вторую смену учились 5–7 классы. Уроки проводили только учителя ГОУ ЯО «Лицей № 86», — ответили на запрос 76.RU в Минобре.
По состоянию на начало ноября 2024 года, ремонт в здании лицея не завершен. Но с 5 ноября все классы в нем уже учатся.
Ремонт выполняет петербургская компания ООО «РостПромСтрой». По контракту за работы она должна получить 100 миллионов 236 тысяч рублей. 73% выделено из федерального бюджета по программе модернизации школ, а 27% — из бюджета Ярославской области.
— Контрактом предусмотрен капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт входных групп, ремонт крылец и отмостков, ремонт сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, ремонт системы отопления, общестроительные работы, — добавили в Министерстве образования.
Что известно о подрядчике?
Компания ООО «РостПромСтрой» была образована в декабре 2012 года в Санкт-Петербурге. Вид деятельности — строительные и отделочные работы. Гендиректором выступает Алексей Каменев. По данным на конец 2023 года, компания заработала 277,2 миллиона рублей, выйдя в плюс на 22,2 миллиона.
В 2024 году фирма «РостПромСтрой» также получила контракты на капремонт в школе и роддоме в Омске и школе в Северодвинске. Работы еще не завершены, но по одному из проектов выявлены нарушения.
Как выяснилось в ходе проверки омской прокуратурой, по ситуации на 1 октября 2024-го, подрядчик задерживает сроки сдачи ремонта СОШ № 1 в Омской области. Ведомство внесло представление компании «РостПромСтрой» и обязало закончить ремонт.
Причина задержки
Нарушение сроков ремонта связывают с погодой летом 2024-го: из-за дождей работа растянулась.
По договору подрядчик должен был выполнять капремонт лицея № 86 в Ярославле с 25 марта по 15 августа 2024 года.
— Вследствие неблагоприятных погодных условий (проливных дождей) в июне 2024 года и не вовремя выполненных работ по перекрытию кровли помещения лицея были неоднократно затоплены, что повлекло увеличение объема работ в части помещений, изначально не входивших в план капитального ремонта, — сообщили в Минобре.
Но не только погода повлияла на задержку ремонта. У подрядчика возникли проблемы с работниками.
— Нехватка рабочей силы и низкая трудовая дисциплина работников подрядчика повлекли нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту, — объяснили в Министерстве образования Ярославской области. — Администрация ГОУ ЯО «Лицей № 86» в течение всего срока проведения работ по капитальному ремонту вела претензионную работу с привлечением контрольно-надзорных органов и представителей учредителя.
Напомним, что в 2024 году ремонт проводится также в школах № 7, 47, 83. Подробнее — в этом материале.