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Образование В ярославском лицее № 86 задерживается ремонт за 100 миллионов. Причина

В ярославском лицее № 86 задерживается ремонт за 100 миллионов. Причина

В Министерстве образования объяснили, в чем причина

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16 комментариев

Ремонт в лицее № 86

В Ярославле задерживается окончание ремонта в лицее № 86 на улице Зелинского, 6. Доделать все работы должны были в августе 2024-го. Однако по данным на начало ноября, выполнен только 91% от общего плана.

Из-за ремонта учеников распределили в близлежащие школы и даже в корпус колледжа ЯПЭК. При этом уроки у них вели педагоги лицея.

Ремонт за 100 миллионов

Капремонт лицея начали весной 2024 года

— Обучение учащихся ГОУ ЯО «Лицей № 86» с 1 апреля по 30 мая 2024 года осуществлялось на базе ЯПЭК им. Пастухова. В первую смену учились 9–11 классы, во вторую смену — 8 классы, на базе средней школы № 28 во вторую смену учились 5–7 классы. Уроки проводили только учителя ГОУ ЯО «Лицей № 86», — ответили на запрос 76.RU в Минобре.

По состоянию на начало ноября 2024 года, ремонт в здании лицея не завершен. Но с 5 ноября все классы в нем уже учатся.

Ремонт выполняет петербургская компания ООО «РостПромСтрой». По контракту за работы она должна получить 100 миллионов 236 тысяч рублей. 73% выделено из федерального бюджета по программе модернизации школ, а 27% — из бюджета Ярославской области.

— Контрактом предусмотрен капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт входных групп, ремонт крылец и отмостков, ремонт сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, ремонт системы отопления, общестроительные работы, — добавили в Министерстве образования.

Что известно о подрядчике?

Компания ООО «РостПромСтрой» была образована в декабре 2012 года в Санкт-Петербурге. Вид деятельности — строительные и отделочные работы. Гендиректором выступает Алексей Каменев. По данным на конец 2023 года, компания заработала 277,2 миллиона рублей, выйдя в плюс на 22,2 миллиона.

В 2024 году фирма «РостПромСтрой» также получила контракты на капремонт в школе и роддоме в Омске и школе в Северодвинске. Работы еще не завершены, но по одному из проектов выявлены нарушения.

Как выяснилось в ходе проверки омской прокуратурой, по ситуации на 1 октября 2024-го, подрядчик задерживает сроки сдачи ремонта СОШ № 1 в Омской области. Ведомство внесло представление компании «РостПромСтрой» и обязало закончить ремонт.

Причина задержки

В лицее учатся школьники с 5 по 11 класс

Нарушение сроков ремонта связывают с погодой летом 2024-го: из-за дождей работа растянулась.

По договору подрядчик должен был выполнять капремонт лицея № 86 в Ярославле с 25 марта по 15 августа 2024 года.

— Вследствие неблагоприятных погодных условий (проливных дождей) в июне 2024 года и не вовремя выполненных работ по перекрытию кровли помещения лицея были неоднократно затоплены, что повлекло увеличение объема работ в части помещений, изначально не входивших в план капитального ремонта, — сообщили в Минобре.

Но не только погода повлияла на задержку ремонта. У подрядчика возникли проблемы с работниками.

— Нехватка рабочей силы и низкая трудовая дисциплина работников подрядчика повлекли нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту, — объяснили в Министерстве образования Ярославской области. — Администрация ГОУ ЯО «Лицей № 86» в течение всего срока проведения работ по капитальному ремонту вела претензионную работу с привлечением контрольно-надзорных органов и представителей учредителя.

Напомним, что в 2024 году ремонт проводится также в школах № 7, 47, 83. Подробнее — в этом материале.

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Школа Лицей Ремонт Капремонт Образование
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Комментарии
16
poschehon
2 часа
Причём здесь дожди летом, если ремонт начали 25 марта? И если в перечень работ включена ремонт либо замена кровли, то в первую очередь делается она. Таких подрядчиков - юридических лиц и ФИО руководителей нужно включать в чёрный список с постоянным запретом участвовать в каких-либо муниципальных контрактах
Гость
2 часа
Очень тяжело быстро съесть и переварить 100 миллионов.
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