В ярославском лицее № 86 задерживается ремонт за 100 миллионов. Причина

Компания ООО «РостПромСтрой» была образована в декабре 2012 года в Санкт-Петербурге. Вид деятельности — строительные и отделочные работы. Гендиректором выступает Алексей Каменев. По данным на конец 2023 года, компания заработала 277,2 миллиона рублей, выйдя в плюс на 22,2 миллиона.

В 2024 году фирма «РостПромСтрой» также получила контракты на капремонт в школе и роддоме в Омске и школе в Северодвинске. Работы еще не завершены, но по одному из проектов выявлены нарушения.

Как выяснилось в ходе проверки омской прокуратурой, по ситуации на 1 октября 2024-го, подрядчик задерживает сроки сдачи ремонта СОШ № 1 в Омской области. Ведомство внесло представление компании «РостПромСтрой» и обязало закончить ремонт.