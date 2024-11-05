«Могу получать до 150 тысяч в месяц»: как студент-медик завел блог и стал снимать будни врача

В TikTok-канале омского студента Владимира Зеленцова — 200 тысяч подписчиков со всей страны. В своем блоге Владимир снимает будни врача и смешные видео о том, как можно легче воспринимать серьезные болезни. Многие студенты ОмГМУ считают Владимира звездой и подходят фотографироваться. Выросла не только популярность, но и доход. В месяц студент может получать до 150 тысяч рублей. Как на смешные ролики реагируют преподаватели и планирует ли Владимир совмещать блог с профессией врача — в материале нашей коллеги из NGS55.RU Марии Носенко.
«Могу пошутить про бешенство и ВИЧ-инфекцию»
Самые популярные ролики в соцсетях 24-летнего Владимира — про жизнь стоматологов, психиатров и врачей скорой помощи. Они уже набрали несколько миллионов просмотров. О сложностях профессий студент знает не понаслышке. В прошлом Владимир четыре года учился в медколледже, работая санитаром, а затем — медбратом.
Во время учебы в университете Владимир изучал анатомию, гистологию и другие науки, проходя практику в больнице и общаясь с профильными врачами. Сейчас студент учится на четвертом курсе педиатрического факультета. По его словам, самый богатый опыт он получил во время работы в приемном отделении:
— После колледжа у меня не сразу получилось поступить в медуниверситет, и год я работал медбратом в приемном покое. Среди медиков бытует мнение, что здесь ты закаляешься как специалист. Нужно мыть людей, видеть много нелицеприятного и в итоге понять, что врачи не ангелы с белыми крыльями.
Владимир рассказал, что он готов говорить о медицине бесконечно. Свой блог он построил исключительно на этой теме. Но его аудитория — это не только студенты-медики, но и учащиеся других университетов и городов. Их увлекает хлесткий юмор, благодаря которому о смертельных заболеваниях и неприятных ситуациях в мире медиков говорить легче. Так, в блоге Владимира есть видео про «кладбище пациентов» у хирургов и о бабушках, которые вызывают скорую помощь слишком часто.
— Могу пошутить про бешенство, про ВИЧ-инфекцию, и это помогает чуть снизить градус серьезности и хотя бы поговорить про это. Так, я веду блог почти три года, — рассказал Владимир.
«Сработало быть таким, какой я есть»
До блога со смешными видео Владимир пытался рассказывать о жизни медиков в другом формате. В ковидные годы студент записывал на видео интересные факты о пневмонии и других заболеваниях. По словам Владимира, на перемены его сподвигла его девушка:
— Быть всезнайкой — это не мое. Я очень уважаю специалистов, которые публикуют полезные факты, но я чувствовал себя не в своей тарелке. Моя девушка на тот момент вела свой блог и подала идею, чтобы я попробовал юморить. Когда я начал показывать то, кто я есть, тогда людям стало интересно, и подписчики начали набираться. Третье или четвертое видео набрало миллион просмотров.
Так, с 10 тысяч подписчиков в TikTok Владимир поднялся до 200 тысяч. Больше всего студенту нравится вести «Телеграм» — в канале он активно общается с подписчиками, записывает смешные «кружочки» из университета или просто рассказывает об учебе.
— Я сам по себе довольно скромный, но мне всегда было интересно общаться. В «Телеграме» я нашел отдушину, такой ламповый уголок, где я такой, какой я есть. Это, оказалось, и сработало. Люди стали узнавать меня в университете, подходить и просить фото. Я не считаю себя звездой, поэтому сложно это осознать. Я считаю себя абсолютно обычным.
«Перестал отказывать себе во многом»
За три года, по словам Владимира, ему несколько раз хотелось всё бросить. Иногда у студента заканчивались идеи, и он переживал, что исписался. Тогда он начинал сам себя ругать.
— В такие дни, когда я прихожу домой, думаю, что я обязательно должен что-то снять, иначе от меня отпишутся. И это вселяет панику. Как бы я ни старался отойти от таких мыслей, цифры всё равно влияют на меня, — рассказал парень.
Блогом Владимир занимается в выходные дни, свободные от учебы. В будни же снимает в «Телеграм», не прописывая идеи заранее, а придумывая контент на ходу. Например, спускаясь по лестнице или выходя из аудитории. Именно поэтому студент не считает блог работой. Тем не менее доходы Владимира сильно выросли благодаря каналам.
— Начал зарабатывать я сравнительно недавно, этим летом. Хотят купить рекламу клиники, врачи и магазины с медицинской одеждой. Очень частая проблема студентов-медиков состоит в том, что им не хочется сидеть на шее у родителей. До третьего курса у нас дикий график: приходим в восемь утра, уходим в пять вечера. И это тяжело совмещать с работой. Из-за того, что я напрягал родителей, я чувствовал себя очень плохо. Сейчас же я не отказываю себе во многих вещах, езжу на такси, путешествую и живу независимо. При хорошем раскладе могу зарабатывать до 150 тысяч рублей, но обычно выходит около 100 тысяч в месяц, — рассказал Владимир.
«Студенты сравнивают с Лобановым»
Про блог студента, по словам Владимира, знают и руководство вуза, и преподаватели. Последние относятся к смешным видео по-разному: если молодым преподавателям, ассистентам и аспирантам юмор кажется приемлемым, то более старшие не разделяют восторгов.
— Особенно им не нравится, когда я упоминаю кафедру. Я считаю, что наш вуз есть за что поругать, чтобы стало лучше. В последнее время я стал более осторожным, никого из преподавателей и пациентов не упоминаю. Но хейт меня не расстраивает, просто у каждого своя граница юмора.
Студенты же не только подписываются, но и могут подходить к Владимиру несколько раз в день, перешучивают его, называют красавчиком и сравнивают его с Лобановым из сериала «Интерны». Последнее студент сделал своей фишкой.
— Я одевался как он, фотографировался, вставал в его фирменные позы. Меня это не раздражает, в отличие от моментов, когда подписчики пытаются доказать, что я слишком груб или снимаю неправильно.
«В идеальном мире я бы работал только врачом»
Владимир не хотел бы бросать медицину ради блога, поэтому раздумывает, как совместить эти два дела в жизни. Студент выбирает между работой педиатром, эндокринологом, психиатром и оториноларингологом. По его словам, возможности упираются в деньги, ведь за полгода ординатуры нужно отдать целое состояние.
— Я бы хотел попробовать снимать на YouTube что-то по типу «Ревизорро» среди вузов. Я бы ездил по разным медицинским вузам страны и узнавал об условиях обучения, брал бы интервью у студентов. В идеальном мире я бы хотел работать врачом, но всё упирается в низкий заработок при большой загрузке.
Владимир склоняется к тому, чтобы после выпуска вести онлайн-консультации и совмещать работу с блогом в новом формате. Больше всего студента мотивирует помогать людям.
— Это доставляет мне кайф. Когда я захожу в больницу, это чувство вдруг включается. Медицина наталкивает на желание помочь, оно само к тебе приходит. В этом плане я очень сентиментальный человек, и это не пропадает с годами ведения блога и даже после того, как я стал зарабатывать хорошие деньги.
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