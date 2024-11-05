«Могу получать до 150 тысяч в месяц»: как студент-медик завел блог и стал снимать будни врача

Владимир Зеленцов учится на четвертом курсе факультета педиатрии Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В TikTok-канале омского студента Владимира Зеленцова — 200 тысяч подписчиков со всей страны. В своем блоге Владимир снимает будни врача и смешные видео о том, как можно легче воспринимать серьезные болезни. Многие студенты ОмГМУ считают Владимира звездой и подходят фотографироваться. Выросла не только популярность, но и доход. В месяц студент может получать до 150 тысяч рублей. Как на смешные ролики реагируют преподаватели и планирует ли Владимир совмещать блог с профессией врача — в материале нашей коллеги из NGS55.RU Марии Носенко.

В своих роликах студент часто надевает белый халат Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Могу пошутить про бешенство и ВИЧ-инфекцию»

Самые популярные ролики в соцсетях 24-летнего Владимира — про жизнь стоматологов, психиатров и врачей скорой помощи. Они уже набрали несколько миллионов просмотров. О сложностях профессий студент знает не понаслышке. В прошлом Владимир четыре года учился в медколледже, работая санитаром, а затем — медбратом.

Во время учебы в университете Владимир изучал анатомию, гистологию и другие науки, проходя практику в больнице и общаясь с профильными врачами. Сейчас студент учится на четвертом курсе педиатрического факультета. По его словам, самый богатый опыт он получил во время работы в приемном отделении:

— После колледжа у меня не сразу получилось поступить в медуниверситет, и год я работал медбратом в приемном покое. Среди медиков бытует мнение, что здесь ты закаляешься как специалист. Нужно мыть людей, видеть много нелицеприятного и в итоге понять, что врачи не ангелы с белыми крыльями.

Владимир рассказал, что он готов говорить о медицине бесконечно. Свой блог он построил исключительно на этой теме. Но его аудитория — это не только студенты-медики, но и учащиеся других университетов и городов. Их увлекает хлесткий юмор, благодаря которому о смертельных заболеваниях и неприятных ситуациях в мире медиков говорить легче. Так, в блоге Владимира есть видео про «кладбище пациентов» у хирургов и о бабушках, которые вызывают скорую помощь слишком часто.

— Могу пошутить про бешенство, про ВИЧ-инфекцию, и это помогает чуть снизить градус серьезности и хотя бы поговорить про это. Так, я веду блог почти три года, — рассказал Владимир.

В роликах студент часто подшучивает над собой Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Сработало быть таким, какой я есть»

До блога со смешными видео Владимир пытался рассказывать о жизни медиков в другом формате. В ковидные годы студент записывал на видео интересные факты о пневмонии и других заболеваниях. По словам Владимира, на перемены его сподвигла его девушка:

— Быть всезнайкой — это не мое. Я очень уважаю специалистов, которые публикуют полезные факты, но я чувствовал себя не в своей тарелке. Моя девушка на тот момент вела свой блог и подала идею, чтобы я попробовал юморить. Когда я начал показывать то, кто я есть, тогда людям стало интересно, и подписчики начали набираться. Третье или четвертое видео набрало миллион просмотров.

Зарабатывать с блога Владимир начал только этим летом Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Так, с 10 тысяч подписчиков в TikTok Владимир поднялся до 200 тысяч. Больше всего студенту нравится вести «Телеграм» — в канале он активно общается с подписчиками, записывает смешные «кружочки» из университета или просто рассказывает об учебе.

— Я сам по себе довольно скромный, но мне всегда было интересно общаться. В «Телеграме» я нашел отдушину, такой ламповый уголок, где я такой, какой я есть. Это, оказалось, и сработало. Люди стали узнавать меня в университете, подходить и просить фото. Я не считаю себя звездой, поэтому сложно это осознать. Я считаю себя абсолютно обычным.

В медуниверситете студент также снимает некоторые ролики Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Перестал отказывать себе во многом»

За три года, по словам Владимира, ему несколько раз хотелось всё бросить. Иногда у студента заканчивались идеи, и он переживал, что исписался. Тогда он начинал сам себя ругать.

— В такие дни, когда я прихожу домой, думаю, что я обязательно должен что-то снять, иначе от меня отпишутся. И это вселяет панику. Как бы я ни старался отойти от таких мыслей, цифры всё равно влияют на меня, — рассказал парень.

Блогом Владимир занимается в выходные дни, свободные от учебы. В будни же снимает в «Телеграм», не прописывая идеи заранее, а придумывая контент на ходу. Например, спускаясь по лестнице или выходя из аудитории. Именно поэтому студент не считает блог работой. Тем не менее доходы Владимира сильно выросли благодаря каналам.

Преподаватели же не всегда разделяют восторг от блога Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Начал зарабатывать я сравнительно недавно, этим летом. Хотят купить рекламу клиники, врачи и магазины с медицинской одеждой. Очень частая проблема студентов-медиков состоит в том, что им не хочется сидеть на шее у родителей. До третьего курса у нас дикий график: приходим в восемь утра, уходим в пять вечера. И это тяжело совмещать с работой. Из-за того, что я напрягал родителей, я чувствовал себя очень плохо. Сейчас же я не отказываю себе во многих вещах, езжу на такси, путешествую и живу независимо. При хорошем раскладе могу зарабатывать до 150 тысяч рублей, но обычно выходит около 100 тысяч в месяц, — рассказал Владимир.

«Студенты сравнивают с Лобановым»

Про блог студента, по словам Владимира, знают и руководство вуза, и преподаватели. Последние относятся к смешным видео по-разному: если молодым преподавателям, ассистентам и аспирантам юмор кажется приемлемым, то более старшие не разделяют восторгов.

А студенты, наоборот, подходят и фотографируются Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Особенно им не нравится, когда я упоминаю кафедру. Я считаю, что наш вуз есть за что поругать, чтобы стало лучше. В последнее время я стал более осторожным, никого из преподавателей и пациентов не упоминаю. Но хейт меня не расстраивает, просто у каждого своя граница юмора.

Студенты же не только подписываются, но и могут подходить к Владимиру несколько раз в день, перешучивают его, называют красавчиком и сравнивают его с Лобановым из сериала «Интерны». Последнее студент сделал своей фишкой.

По словам Владимира, хейт он старается перерабатывать в свои фишки Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Я одевался как он, фотографировался, вставал в его фирменные позы. Меня это не раздражает, в отличие от моментов, когда подписчики пытаются доказать, что я слишком груб или снимаю неправильно.

«В идеальном мире я бы работал только врачом»

Владимир не хотел бы бросать медицину ради блога, поэтому раздумывает, как совместить эти два дела в жизни. Студент выбирает между работой педиатром, эндокринологом, психиатром и оториноларингологом. По его словам, возможности упираются в деньги, ведь за полгода ординатуры нужно отдать целое состояние.

— Я бы хотел попробовать снимать на YouTube что-то по типу «Ревизорро» среди вузов. Я бы ездил по разным медицинским вузам страны и узнавал об условиях обучения, брал бы интервью у студентов. В идеальном мире я бы хотел работать врачом, но всё упирается в низкий заработок при большой загрузке.

Владимир мечтает развиться в сфере медиа Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Владимир склоняется к тому, чтобы после выпуска вести онлайн-консультации и совмещать работу с блогом в новом формате. Больше всего студента мотивирует помогать людям.

— Это доставляет мне кайф. Когда я захожу в больницу, это чувство вдруг включается. Медицина наталкивает на желание помочь, оно само к тебе приходит. В этом плане я очень сентиментальный человек, и это не пропадает с годами ведения блога и даже после того, как я стал зарабатывать хорошие деньги.