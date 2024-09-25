Третий мост, логистические центры и расширение М-8: о чём говорит губернатор на встрече с журналистами. Онлайн

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 25 сентября проводит пресс-конференцию. На встрече с представителями СМИ он ответит на вопросы журналистов региональных и федеральных изданий. Также будут присутствовать блогеры.
В онлайн-трансляции рассказываем, какие вопросы будут озвучены на пресс-конференции.
Логистические комплексы
Губернатор Ярославской области рассказал о ходе строительства логистических центров под Ярославлем. В планах их строительство будет окончено в 2025 году.
— «Чижик» в Новоселках в этом году должно завершиться. Более 400 рабочих мест, серьезные инвестиции — более миллиарда рублей. «Вайлдбериз», ввод очередями: 2024–2025 год. Более 8 тысяч рабочих мест, инвестиции более 10 миллиардов рублей. «Озон» — инвестиции более 11 миллиардов рублей, почти 5 тысяч рабочих мест. Тоже в несколько очередей: 2024–2025 года, — рассказал Михаил Евраев.
«Чистая вода»
Губернатор продолжил тему очищения водоемов в регионе:
— По «Чистой воде» (федеральный проект нацпроекта «Экология»), которая имеет огромное значение для жителей, вы сами понимаете, что такое чистая вода, другое дело, когда ржавая вода, еще и с запахом идет. У нас это серьезная проблема по всей территории региона. За последнее время было введено шесть объектов — это Красные Ткачи, Купанское, Пошехонье, Туношна, Данилов, Некоуз. В этом году Любим и Кушляево Рыбинского муниципального района. Мы начали тратить наши областные деньги отдельно от федеральных. Это проект в поселке Некрасовском, в Левашово, Тихменево Рыбинский район, Середа Даниловский район, Никульское Тутаевский район. Важно, чтобы по всей территории региона была чистая вода, — рассказал Михаил Евраев.
«Оздоровление Волги»
На пресс-конференции зашла речь и о федеральном проекте «Оздоровление Волги».
— По «Оздоровлению Волги» мы поставили с вами за последние годы в Ярославле, Угличе, Новом Некоузе серьезные проекты. В этом году завершаем Ростов, Нагорье Переславля-Залесского. И подали заявки, тоже аккуратно скажу, имеем очень хорошие шансы, на набережную в Ростове Великом. Это почти 3 млрд рублей с коллектором. Набережную в Ростове на озере Неро. Я рассчитываю, что мы сможем пробить этот проект на федеральном уровне. Конечно, для нас важны очистные в Переславле-Залесском, Мышкине, Вятском. Но понятно, вряд ли получится всё. Посмотрим, что из этого получится. Работаем над всеми проектами, — рассказал глава региона.
Ранее после визита депутата Госдумы Жанны Рябцевой с проверкой вокруг проекта в регионе гремели скандалы.
Губернатор рассказал о трамвайной концессии в Ярославле:
— К концу следующего года рассчитываем сделать практически все работы, может, что-то останется на 2026 год, но хотелось бы основное закончить к концу 2025 года по модернизации всего трамвайного движения в Ярославле. Включая и путепровод, и депо, и подстанции, и весь парк. Из 47 трамваев 27 уже пришли, 20 мы ожидаем в следующем году. Если получится в дальнейшем не только модернизировать то, что у нас есть, но и расшириться. Но это зависит от федерального бюджета. Это серьезные инвестиции, более 20 миллиардов рублей в совокупности.
— Нам необходимо порядка 180 автобусов, чтобы все автобусы в Ярославской области были новые, — рассказал Михаил Евраев.
Вновь зашла речь о расширении трассы М-8.
— Мы смогли добиться решения по тому, чтобы трасса М-8 до Переславля-Залесского была две полосы в каждую сторону. Пока до Переславля-Залесского, как первый шаг от границы с Владимирской областью. Конечно, наша задача — сделать так, чтобы на всём протяжении она была две полосы в каждую сторону, — рассказал Михаил Евраев.
Власти надеются, что такая мера поможет снизить уровень аварий, в том числе со смертельным исходом, в районе Переславля-Залесского.
Что с третьим мостом через Волгу
На третий мост в Ярославле выделили финансирование:
— Если говорить про третий мост как часть Карабулинской развязки. Вы знаете, что сейчас проект находится в Главгосэксперизе. Устраняются замечания, которые Главгосэкспертиза дала. <…> Его стоимость — плюс-минус порядка 30 миллиардов рублей. Почему говорю плюс-минус? Потому что всё зависит от индексов года. У нас уже эта трасса, этот мост, находится в пятилетнем плане развития дорог Правительства Российской Федерации. На него стоит пока небольшое, но финансирование. Это 1 миллиард 700 миллионов рублей. Важно, что этот мост обозначен, — заявил глава региона журналистам.
В Ярославской области увеличат единовременную выплату военным-контрактникам:
— Уровень поддержки наших ребят крайне высокий. Мы выплачиваем 910 тысяч единовременной выплаты контрактникам. Приняли решение увеличить эту сумму. С сегодняшнего дня у нас будет 1 миллион 100 тысяч рублей выплата контрактникам, — рассказал глава региона.
Про жилищное строительство в регионе:
— Мы построили в прошлом году 954 тысячи квадратных метров, за 8 месяцев уже сдали 657 тысяч квадратов. Цель — более миллиона, — рассказал губернатор.
До конца года планируют расселить 825 жильцов аварийных домов.
Туристическая навигация
В Ярославской области появится стилизованная навигация для туристов.
— Мы в ближайшее время будем ставить турнавигацию по дорогам. Это большие щиты, весьма своеобразные. Турнавигация, которая показывает: если они стоят здесь, тут точно интересное место. Таких знаков порядка 40 сейчас будем ставить. Например, музей «Космос» будет обозначен таким знаком, — рассказал Михаил Евраев.
Ярославская область вошла в топ-10 самых посещаемых регионов России.
— В прошлом году туристы оставили 17 миллиардов рублей. Это серьезные деньги, — рассказал глава региона.
В Ярославскую область в прошлом году приехали 9 миллионов туристов.
— Мы так их [туристов] привлекаем, что инвесторы это видят. Они начинают строить отели, открывать рестораны и музеи, — рассказал Михаил Евраев.
В Ярославской области строятся новые отели и модульные некапитальные строения.
— После открытия отелей в прошлом году ждем рост турпотока. В Тутаеве только четыре проекта по строительству отелей. Причем совершенно разных. В Вятском через год будет более 300 номеров. И мы обсуждаем с инвесторами в Вятском строительство концертного зала более чем на тысячу мест, — рассказал Михаил Евраев.
Волейбольный центр, обещанный ярославцам, планируют достроить к концу следующего года. Первый этап уже завершен.
— Почему инвестор немножко задерживается: потому что всё серьезно выросло. И инвестиции совсем другие. Вообще волейбольный центр в совокупности [обошелся] более 8 миллиардов рублей, — рассказал глава региона.
Предполагается, что волейбольный центр будет состоять из одноэтажного здания для пляжного волейбола, двухэтажного здания реабилитационного центра со взрослым и детским бассейнами, спортивными залами, зоной спа, а также одноэтажного здания тренировочного блока с большим залом. Основная арена вместит 5000 зрителей.
Также глава региона сообщил о строительстве и реконструкции других спортивных объектов: ледового корта в Рыбинске, ФОКа в Тутаеве, модульного зала в Кузнечихе.
Новая школа в Ярославском районе
В Ярославском районе может появиться новая школа.
— Подали заявку на строительство школы в Красном Бору на 1100 мест, — рассказал Михаил Евраев.