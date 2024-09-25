Третий мост, логистические центры и расширение М-8: о чём говорит губернатор на встрече с журналистами. Онлайн

— К концу следующего года рассчитываем сделать практически все работы, может, что-то останется на 2026 год, но хотелось бы основное закончить к концу 2025 года по модернизации всего трамвайного движения в Ярославле. Включая и путепровод, и депо, и подстанции, и весь парк. Из 47 трамваев 27 уже пришли, 20 мы ожидаем в следующем году. Если получится в дальнейшем не только модернизировать то, что у нас есть, но и расшириться. Но это зависит от федерального бюджета. Это серьезные инвестиции, более 20 миллиардов рублей в совокупности.