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Образование Прочитайте перед тем, как отправить ребенка в школу: 5 советов для ярославских родителей

Прочитайте перед тем, как отправить ребенка в школу: 5 советов для ярославских родителей

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по подготовке детей к учебному году

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Советы от Роспотребнадзора по подготовке ребенка к школе

Считаные дни остались до начала учебного года. Первые недели учебы для школьников могут выдаться стрессовыми: адаптация к режиму, новому расписанию. Чтобы этот период прошел наиболее мягко, ярославский Роспотребнадзор поделился пятью простыми советами для родителей.

  1. Обязательно заранее познакомьтесь с учителем. Расскажите ему о вашем ребенке и его особенностях, если таковые имеются.

  2. Подготовьте ребенка к новому этапу: научите его самостоятельно просыпаться утром по будильнику, собирать портфель, следить за расписанием.

  3. Соблюдайте режим. Да, иногда можно разрешить лечь или проснуться чуть позже, но это должно быть исключением, а не правилом.

  4. Обсудите с ребенком, что его ждет в школе и новом коллективе. Рассмотрите с ним возможные ситуации, в том числе конфликтные.

  5. Спрашивайте ребенка о том, как прошел день, с кем познакомился/подружился, что больше всего запомнилось.

Также, как отметила заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Марина Королёва, важно соблюдать режим дня не только в будни, но и в выходные:

— Чтобы правильно влиться в образовательный процесс, рекомендуем соблюдать режим дня. Это первое и основное правило, которое позволит успешно и без стрессов войти в образовательный процесс. Режим для в обязательном порядке должен содержать утренний подъем в одно и то же время. То есть если ребенок встает в 7 утра, то необходимо это делать и в выходные дни, чтобы не отходить от режима. Детям будет гораздо легче, если они каждый день будут подниматься в одно и то же время. Биологический ритм выработается таким образом, что другие процессы — обучение, восприятие информации — будут без стресса проходить для организма ребенка, — объяснила Марина Королёва.

Ранее мы публиковали текст с обзором товаров к школе. Сколько стоит собрать ребенка к новому учебному году — в этом материале.

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Школа Образование Новый учебный год
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