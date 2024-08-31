Прочитайте перед тем, как отправить ребенка в школу: 5 советов для ярославских родителей

— Чтобы правильно влиться в образовательный процесс, рекомендуем соблюдать режим дня. Это первое и основное правило, которое позволит успешно и без стрессов войти в образовательный процесс. Режим для в обязательном порядке должен содержать утренний подъем в одно и то же время. То есть если ребенок встает в 7 утра, то необходимо это делать и в выходные дни, чтобы не отходить от режима. Детям будет гораздо легче, если они каждый день будут подниматься в одно и то же время. Биологический ритм выработается таким образом, что другие процессы — обучение, восприятие информации — будут без стресса проходить для организма ребенка, — объяснила Марина Королёва.