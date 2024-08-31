Прочитайте перед тем, как отправить ребенка в школу: 5 советов для ярославских родителей

Считаные дни остались до начала учебного года. Первые недели учебы для школьников могут выдаться стрессовыми: адаптация к режиму, новому расписанию. Чтобы этот период прошел наиболее мягко, ярославский Роспотребнадзор поделился пятью простыми советами для родителей.
Обязательно заранее познакомьтесь с учителем. Расскажите ему о вашем ребенке и его особенностях, если таковые имеются.
Подготовьте ребенка к новому этапу: научите его самостоятельно просыпаться утром по будильнику, собирать портфель, следить за расписанием.
Соблюдайте режим. Да, иногда можно разрешить лечь или проснуться чуть позже, но это должно быть исключением, а не правилом.
Обсудите с ребенком, что его ждет в школе и новом коллективе. Рассмотрите с ним возможные ситуации, в том числе конфликтные.
Спрашивайте ребенка о том, как прошел день, с кем познакомился/подружился, что больше всего запомнилось.
Также, как отметила заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Марина Королёва, важно соблюдать режим дня не только в будни, но и в выходные:
— Чтобы правильно влиться в образовательный процесс, рекомендуем соблюдать режим дня. Это первое и основное правило, которое позволит успешно и без стрессов войти в образовательный процесс. Режим для в обязательном порядке должен содержать утренний подъем в одно и то же время. То есть если ребенок встает в 7 утра, то необходимо это делать и в выходные дни, чтобы не отходить от режима. Детям будет гораздо легче, если они каждый день будут подниматься в одно и то же время. Биологический ритм выработается таким образом, что другие процессы — обучение, восприятие информации — будут без стресса проходить для организма ребенка, — объяснила Марина Королёва.
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