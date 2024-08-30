«С каждым годом всё дороже»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Ярославле. Обзор магазинов

Считаные дни остались до начала нового учебного года. Подготовительный период перед началом учебы — стрессовый как для школьников, переживающих об окончании каникул, так и для родителей, которым приходится ежегодно тратить десятки тысяч рублей на сборы ребенка.
Корреспондент 76.RU побывала в нескольких канцелярских магазинах и узнала, какой ассортимент там представлен. Сколько стоит собрать ребенка в школу и на чём экономят ярославские мамочки — в этом обзоре.
Тетради сметают со скоростью света
Мы решили пройтись по сетевым магазинам, наиболее популярным среди родителей и школьников. Несмотря на то, что был разгар буднего дня, у полок с дневниками и тетрадками толпились школьники с родителями.
В Fix Price было не протиснуться между рядами с канцелярией. Популярностью среди покупателей пользуются тетради. Даже по внешнему виду витрины видно, что школьники тщательно прошлись по ассортименту магазина в погоне за самой трендовой обложкой. По 5 рублей тут стоят тонкие тетради, те, что с картинками и потолще, — 29 рублей.
У полки с тетрадками, оформленными в стиле аниме, — ажиотаж.
— Какие крутые тетради! Почему я раньше их не нашла, купила отстойные какие-то, — пожаловалась подруге девочка 10–11 лет. — А теперь мама больше денег не даст на эти!
Выбор обложек настолько велик, что просто разбегаются глаза. Однотонные, с рисунками, принтами, на кольцах, толстые, тонкие. Цены в пределах 100 рублей за штуку. Кто не хочет заморачиваться, есть варианты попроще — наборы в единой стилистике для всех предметов. Стоит подобный 399 рублей.
Со школьниками начальных классов попроще. Мамы в большинстве своем без них закупают канцелярию. Просто выбирают вещи с любимым мультиком ребенка, вот и всё.
— Мой в этом году во второй класс пойдет, — рассказала в беседе с 76.RU Наталья. — Нам в родительский чат скинули список необходимых вещей к школе, сейчас бегаю, покупаю всё. Пенал и рюкзак остались с прошлого года, а вот канцелярию и школьную форму придется закупать заново. Готовлю тысяч 15 на это дело. Это с учетом того, что многое у нас уже есть. Хотя не знаю, хватит ли этих денег. С каждым годом всё дороже обходится собрать ребенка в школу.
Рюкзаков в Fix Price нет, но в магазине можно прикупить мешки для сменки и спортивной формы. Цена варьируется от 99 до 249 рублей в зависимости от плотности ткани и дизайна.
Полки с канцелярией пустеют быстро. Новый товар не успевают разложить. Многое стоит прямо между витринами в коробках.
Дешево и сердито
После мы решили зайти в один из дешевых сетевых супермаркетов, который также пользуется высоким спросом среди школьников и их родителей — «Атак» (относится к компании «Ашан»). Цены там низкие, а товары представлены преимущественно фирменного производства без лишних рисунков и модных персонажей из мультиков.
Старшеклассникам проще в плане сборов к школе. Ручка, карандаш и общая тетрадь на все предметы — этого комплекта бывает достаточно на весь год. А если и этот немногочисленный набор теряется или заканчивается, всегда можно попросить у соседа по парте.
У учеников начальных классов наоборот: тут уже одной ручкой с карандашом не отделаться. Школьнику необходимо как минимум собрать набор красок и кистей к занятиям по рисованию, всё для уроков труда, цветные карандаши и ручки, альбомы и рабочие тетради для каждого предмета. Чтобы не запутаться в этом огромном перечне вещей, опытные родители подходят к закупке канцелярии подготовленными — с подробным списком школьных принадлежностей.
Подходя к полке с ручками и карандашами, мы заметили школьницу класса второго. Пока ее мама искала канцелярию согласно списку, девочка в цветочном платье с косичками выбирала всё необходимое для пенала.
— Зачем столько ластиков набрала? Сказала же взять столько, сколько написано в списке. Двух стерашек на год тебе более чем достаточно, — сказала ей мама.
— Ну, мам, я взяла побольше, чтобы с соседом поделиться, а то вдруг он забудет дома, — с отчаянием ответила школьница, отложив лишние ластики на полку.
В обилии канцелярии сложно удержаться и не взять лишнюю вещь в притягательной яркой коробке.
Оставляем для вас список всего необходимого для сборов в школу в одной карточке. Перечень составляли, исходя из общих требований в учебных заведениях.
Пенал за 600, рюкзак за 5000
Далее мы решили заглянуть в офисный магазин «Офисмаг». Здесь круглогодично продается канцелярия и всё необходимое для школьников и офисных работников. Однако к началу учебного года ассортимент в магазине расширили.
— Здесь удобно тем, что мы пришли в магазин и сразу купили рабочее место ребенку: стул и стол, рюкзак и всю канцелярию. Нам останется только рабочие печатные тетради купить, — поделилась своим опытом мама первоклассника Елена.
Одной из самых крупных трат на этапе подготовки ребенка в школу после школьной формы идет рюкзак. В «Офисмаге» цены их варьируются от 700 рублей до 5000 рублей. Да, разброс немаленький, но на стоимость влияет несколько факторов. Во-первых, качество и наличие ортопедической спинки. Во-вторых, наличие дизайна. Варианты с популярными эмблемами и рисунками стоят на несколько тысяч дороже.
Тетради с животными и папки с машинами
И напоследок мы решили заглянуть в магазин канцтоваров «Школьница». Это, кончено, не гигантский супермаркет с широким выбором ассортимента, но зато там товары отличаются по дизайну от представленных в сетевых магазинах. Надо отметить, что цены приблизительно такие же, как и в остальных местах.
Ранее мы публиковали статистику от «Авито» по стоимости сборов ребенка в школу в 2024 году в Ярославле. Там недетские цифры. Подробнее — в этом материале.
А вы уже купили всё необходимое к учебному году? Во сколько вам обошлись сборы?