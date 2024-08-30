«С каждым годом всё дороже»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Ярославле. Обзор магазинов

Смотрим, сколько стоит собрать ребенка в школу Источник: Кристина Геворкян











Считаные дни остались до начала нового учебного года. Подготовительный период перед началом учебы — стрессовый как для школьников, переживающих об окончании каникул, так и для родителей, которым приходится ежегодно тратить десятки тысяч рублей на сборы ребенка.

Корреспондент 76.RU побывала в нескольких канцелярских магазинах и узнала, какой ассортимент там представлен. Сколько стоит собрать ребенка в школу и на чём экономят ярославские мамочки — в этом обзоре.

Тетради сметают со скоростью света

Толстые тетради на кольцах в Fix Price стоят 59 рублей Источник: Кристина Геворкян











Мы решили пройтись по сетевым магазинам, наиболее популярным среди родителей и школьников. Несмотря на то, что был разгар буднего дня, у полок с дневниками и тетрадками толпились школьники с родителями.

Канцелярию нужно закупать каждый год Источник: Кристина Геворкян











В Fix Price было не протиснуться между рядами с канцелярией. Популярностью среди покупателей пользуются тетради. Даже по внешнему виду витрины видно, что школьники тщательно прошлись по ассортименту магазина в погоне за самой трендовой обложкой. По 5 рублей тут стоят тонкие тетради, те, что с картинками и потолще, — 29 рублей.

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У полки с тетрадками, оформленными в стиле аниме, — ажиотаж.

— Какие крутые тетради! Почему я раньше их не нашла, купила отстойные какие-то, — пожаловалась подруге девочка 10–11 лет. — А теперь мама больше денег не даст на эти!

Выбор обложек настолько велик, что просто разбегаются глаза. Однотонные, с рисунками, принтами, на кольцах, толстые, тонкие. Цены в пределах 100 рублей за штуку. Кто не хочет заморачиваться, есть варианты попроще — наборы в единой стилистике для всех предметов. Стоит подобный 399 рублей.

Со школьниками начальных классов попроще. Мамы в большинстве своем без них закупают канцелярию. Просто выбирают вещи с любимым мультиком ребенка, вот и всё.

— Мой в этом году во второй класс пойдет, — рассказала в беседе с 76.RU Наталья. — Нам в родительский чат скинули список необходимых вещей к школе, сейчас бегаю, покупаю всё. Пенал и рюкзак остались с прошлого года, а вот канцелярию и школьную форму придется закупать заново. Готовлю тысяч 15 на это дело. Это с учетом того, что многое у нас уже есть. Хотя не знаю, хватит ли этих денег. С каждым годом всё дороже обходится собрать ребенка в школу.

Пеналы на замке стоят от 116 рублей, чуть дороже обойдутся варианты с несколькими отделениями — 199 и 279 рублей Источник: Кристина Геворкян











Вариантов с разными дизайнами — масса Источник: Кристина Геворкян











Рюкзаков в Fix Price нет, но в магазине можно прикупить мешки для сменки и спортивной формы. Цена варьируется от 99 до 249 рублей в зависимости от плотности ткани и дизайна.

Такой мешок для сменки стоит 249 рублей Источник: Кристина Геворкян











Такой мешок для сменки стоит 249 рублей Источник: Кристина Геворкян











Не все товары еще выложили на полки Источник: Кристина Геворкян











Полки с канцелярией пустеют быстро. Новый товар не успевают разложить. Многое стоит прямо между витринами в коробках.

Дешево и сердито

После мы решили зайти в один из дешевых сетевых супермаркетов, который также пользуется высоким спросом среди школьников и их родителей — «Атак» (относится к компании «Ашан»). Цены там низкие, а товары представлены преимущественно фирменного производства без лишних рисунков и модных персонажей из мультиков.

Товары производства сети «Атак» и «Ашан» подписаны маркой «Каждый день» Источник: Кристина Геворкян











Толстые тетради на 48 и 60 листов стоят в районе от 46 до 55 рублей Источник: Кристина Геворкян











Старшеклассникам проще в плане сборов к школе. Ручка, карандаш и общая тетрадь на все предметы — этого комплекта бывает достаточно на весь год. А если и этот немногочисленный набор теряется или заканчивается, всегда можно попросить у соседа по парте.

У учеников начальных классов наоборот: тут уже одной ручкой с карандашом не отделаться. Школьнику необходимо как минимум собрать набор красок и кистей к занятиям по рисованию, всё для уроков труда, цветные карандаши и ручки, альбомы и рабочие тетради для каждого предмета. Чтобы не запутаться в этом огромном перечне вещей, опытные родители подходят к закупке канцелярии подготовленными — с подробным списком школьных принадлежностей.

Самые обычные ручки в «Атаке» стоят 12 рублей Источник: Кристина Геворкян











Самый дешевый набор гуаши стоит 309 рублей Источник: Кристина Геворкян











Подходя к полке с ручками и карандашами, мы заметили школьницу класса второго. Пока ее мама искала канцелярию согласно списку, девочка в цветочном платье с косичками выбирала всё необходимое для пенала.

— Зачем столько ластиков набрала? Сказала же взять столько, сколько написано в списке. Двух стерашек на год тебе более чем достаточно, — сказала ей мама.

— Ну, мам, я взяла побольше, чтобы с соседом поделиться, а то вдруг он забудет дома, — с отчаянием ответила школьница, отложив лишние ластики на полку.

В обилии канцелярии сложно удержаться и не взять лишнюю вещь в притягательной яркой коробке.

Ручки на любой вкус и кошелек Источник: Кристина Геворкян











Оставляем для вас список всего необходимого для сборов в школу в одной карточке. Перечень составляли, исходя из общих требований в учебных заведениях.

Минимум всего необходимого для сборов первоклассника в школу Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Пенал за 600, рюкзак за 5000

Смотрим, сколько стоит собрать ребенка в школу в сети магазинов «Офисмаг» Источник: Кристина Геворкян











Далее мы решили заглянуть в офисный магазин «Офисмаг». Здесь круглогодично продается канцелярия и всё необходимое для школьников и офисных работников. Однако к началу учебного года ассортимент в магазине расширили.

— Здесь удобно тем, что мы пришли в магазин и сразу купили рабочее место ребенку: стул и стол, рюкзак и всю канцелярию. Нам останется только рабочие печатные тетради купить, — поделилась своим опытом мама первоклассника Елена.

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В магазине широкий выбор дневников Источник: Кристина Геворкян Их стоимость начинается от 25 до 300 рублей. Те, что подешевле, в мягкой обложке и с тонкими листами бумаги Источник: Кристина Геворкян

Такой дневник с русалками стоит 99 рублей Источник: Кристина Геворкян

Дневник с воином обойдется в такую же цену Источник: Кристина Геворкян

Одной из самых крупных трат на этапе подготовки ребенка в школу после школьной формы идет рюкзак. В «Офисмаге» цены их варьируются от 700 рублей до 5000 рублей. Да, разброс немаленький, но на стоимость влияет несколько факторов. Во-первых, качество и наличие ортопедической спинки. Во-вторых, наличие дизайна. Варианты с популярными эмблемами и рисунками стоят на несколько тысяч дороже.

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Тетради с животными и папки с машинами

Магазин находится на Углической, 10 Источник: Кристина Геворкян











И напоследок мы решили заглянуть в магазин канцтоваров «Школьница». Это, кончено, не гигантский супермаркет с широким выбором ассортимента, но зато там товары отличаются по дизайну от представленных в сетевых магазинах. Надо отметить, что цены приблизительно такие же, как и в остальных местах.

Тонкие тетради в 12 листов стоят 18 рублей Источник: Кристина Геворкян











Те, что с картинками, стоят подороже — 23 рубля Источник: Кристина Геворкян











Стоимость пеналов варьируется от 200 до 400 рублей Источник: Кристина Геворкян











Этот пенал стоит 210 руб Источник: Кристина Геворкян











Папки для тетрадей стоят от 190 до 250 рублей Источник: Кристина Геворкян











Мешок для сменки мальчика стоит 240 рублей Источник: Кристина Геворкян

Подобный ранец для сменной обуви стоит в районе 250 рублей Источник: Кристина Геворкян

Ранее мы публиковали статистику от «Авито» по стоимости сборов ребенка в школу в 2024 году в Ярославле. Там недетские цифры. Подробнее — в этом материале.