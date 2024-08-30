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Образование обзор «С каждым годом всё дороже»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Ярославле. Обзор магазинов

«С каждым годом всё дороже»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Ярославле. Обзор магазинов

Смотрим цены на канцелярию и школьные принадлежности

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23 комментария

Смотрим, сколько стоит собрать ребенка в школу

Считаные дни остались до начала нового учебного года. Подготовительный период перед началом учебы — стрессовый как для школьников, переживающих об окончании каникул, так и для родителей, которым приходится ежегодно тратить десятки тысяч рублей на сборы ребенка.

Корреспондент 76.RU побывала в нескольких канцелярских магазинах и узнала, какой ассортимент там представлен. Сколько стоит собрать ребенка в школу и на чём экономят ярославские мамочки — в этом обзоре.

Тетради сметают со скоростью света

Толстые тетради на кольцах в Fix Price стоят 59 рублей

Мы решили пройтись по сетевым магазинам, наиболее популярным среди родителей и школьников. Несмотря на то, что был разгар буднего дня, у полок с дневниками и тетрадками толпились школьники с родителями.

Канцелярию нужно закупать каждый год

В Fix Price было не протиснуться между рядами с канцелярией. Популярностью среди покупателей пользуются тетради. Даже по внешнему виду витрины видно, что школьники тщательно прошлись по ассортименту магазина в погоне за самой трендовой обложкой. По 5 рублей тут стоят тонкие тетради, те, что с картинками и потолще, — 29 рублей.

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У полки с тетрадками, оформленными в стиле аниме, — ажиотаж.

— Какие крутые тетради! Почему я раньше их не нашла, купила отстойные какие-то, — пожаловалась подруге девочка 10–11 лет. — А теперь мама больше денег не даст на эти!

Выбор обложек настолько велик, что просто разбегаются глаза. Однотонные, с рисунками, принтами, на кольцах, толстые, тонкие. Цены в пределах 100 рублей за штуку. Кто не хочет заморачиваться, есть варианты попроще — наборы в единой стилистике для всех предметов. Стоит подобный 399 рублей.

Со школьниками начальных классов попроще. Мамы в большинстве своем без них закупают канцелярию. Просто выбирают вещи с любимым мультиком ребенка, вот и всё.

— Мой в этом году во второй класс пойдет, — рассказала в беседе с 76.RU Наталья. — Нам в родительский чат скинули список необходимых вещей к школе, сейчас бегаю, покупаю всё. Пенал и рюкзак остались с прошлого года, а вот канцелярию и школьную форму придется закупать заново. Готовлю тысяч 15 на это дело. Это с учетом того, что многое у нас уже есть. Хотя не знаю, хватит ли этих денег. С каждым годом всё дороже обходится собрать ребенка в школу.

Пеналы на замке стоят от 116 рублей, чуть дороже обойдутся варианты с несколькими отделениями — 199 и 279 рублей

Вариантов с разными дизайнами — масса

Рюкзаков в Fix Price нет, но в магазине можно прикупить мешки для сменки и спортивной формы. Цена варьируется от 99 до 249 рублей в зависимости от плотности ткани и дизайна.

Такой мешок для сменки стоит 249 рублей

Такой мешок для сменки стоит 249 рублей

Не все товары еще выложили на полки

Полки с канцелярией пустеют быстро. Новый товар не успевают разложить. Многое стоит прямо между витринами в коробках.

Дешево и сердито

После мы решили зайти в один из дешевых сетевых супермаркетов, который также пользуется высоким спросом среди школьников и их родителей — «Атак» (относится к компании «Ашан»). Цены там низкие, а товары представлены преимущественно фирменного производства без лишних рисунков и модных персонажей из мультиков.

Товары производства сети «Атак» и «Ашан» подписаны маркой «Каждый день»

Толстые тетради на 48 и 60 листов стоят в районе от 46 до 55 рублей

Старшеклассникам проще в плане сборов к школе. Ручка, карандаш и общая тетрадь на все предметы — этого комплекта бывает достаточно на весь год. А если и этот немногочисленный набор теряется или заканчивается, всегда можно попросить у соседа по парте.

У учеников начальных классов наоборот: тут уже одной ручкой с карандашом не отделаться. Школьнику необходимо как минимум собрать набор красок и кистей к занятиям по рисованию, всё для уроков труда, цветные карандаши и ручки, альбомы и рабочие тетради для каждого предмета. Чтобы не запутаться в этом огромном перечне вещей, опытные родители подходят к закупке канцелярии подготовленными — с подробным списком школьных принадлежностей.

Самые обычные ручки в «Атаке» стоят 12 рублей

Самый дешевый набор гуаши стоит 309 рублей

Подходя к полке с ручками и карандашами, мы заметили школьницу класса второго. Пока ее мама искала канцелярию согласно списку, девочка в цветочном платье с косичками выбирала всё необходимое для пенала.

— Зачем столько ластиков набрала? Сказала же взять столько, сколько написано в списке. Двух стерашек на год тебе более чем достаточно, — сказала ей мама.

— Ну, мам, я взяла побольше, чтобы с соседом поделиться, а то вдруг он забудет дома, — с отчаянием ответила школьница, отложив лишние ластики на полку.

В обилии канцелярии сложно удержаться и не взять лишнюю вещь в притягательной яркой коробке.

Ручки на любой вкус и кошелек

Оставляем для вас список всего необходимого для сборов в школу в одной карточке. Перечень составляли, исходя из общих требований в учебных заведениях.

Минимум всего необходимого для сборов первоклассника в школу

Пенал за 600, рюкзак за 5000

Смотрим, сколько стоит собрать ребенка в школу в сети магазинов «Офисмаг»

Далее мы решили заглянуть в офисный магазин «Офисмаг». Здесь круглогодично продается канцелярия и всё необходимое для школьников и офисных работников. Однако к началу учебного года ассортимент в магазине расширили.

— Здесь удобно тем, что мы пришли в магазин и сразу купили рабочее место ребенку: стул и стол, рюкзак и всю канцелярию. Нам останется только рабочие печатные тетради купить, — поделилась своим опытом мама первоклассника Елена.

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В магазине широкий выбор дневников

Их стоимость начинается от 25 до 300 рублей. Те, что подешевле, в мягкой обложке и с тонкими листами бумаги

Такой дневник с русалками стоит 99 рублей

Дневник с воином обойдется в такую же цену

Одной из самых крупных трат на этапе подготовки ребенка в школу после школьной формы идет рюкзак. В «Офисмаге» цены их варьируются от 700 рублей до 5000 рублей. Да, разброс немаленький, но на стоимость влияет несколько факторов. Во-первых, качество и наличие ортопедической спинки. Во-вторых, наличие дизайна. Варианты с популярными эмблемами и рисунками стоят на несколько тысяч дороже.

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Тетради с животными и папки с машинами

Магазин находится на Углической, 10

И напоследок мы решили заглянуть в магазин канцтоваров «Школьница». Это, кончено, не гигантский супермаркет с широким выбором ассортимента, но зато там товары отличаются по дизайну от представленных в сетевых магазинах. Надо отметить, что цены приблизительно такие же, как и в остальных местах.

Тонкие тетради в 12 листов стоят 18 рублей

Те, что с картинками, стоят подороже — 23 рубля

Стоимость пеналов варьируется от 200 до 400 рублей

Этот пенал стоит 210 руб

Папки для тетрадей стоят от 190 до 250 рублей

Мешок для сменки мальчика стоит 240 рублей

Подобный ранец для сменной обуви стоит в районе 250 рублей

Ранее мы публиковали статистику от «Авито» по стоимости сборов ребенка в школу в 2024 году в Ярославле. Там недетские цифры. Подробнее — в этом материале.

А вы уже купили всё необходимое к учебному году? Во сколько вам обошлись сборы?

До 10 тысяч рублей
От 10 до 20 тысяч рублей
От 20 до 35 тысяч рублей
От 50 тысяч рублей
Свой вариант напишу в комментариях
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Комментарии
23
Гость
30 августа 2024, 07:33
ГРЕФ : народу знания не нужны! Станут умными не сможем на них манипулировать!
Гость
30 августа 2024, 07:18
Зачем нужны школы? Достаточно научиться ставить подпись на контракте остальное научат на месте
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