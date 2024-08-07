Недетские траты! Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году — обзор

Сколько стоит собрать ребенка в школу? Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Сентябрь не за горами, а значит, семьи по всей стране начинают готовиться к самому важному событию осени — началу учебного года. Зачастую для родителей будущих первоклассников это настоящая финансовая проверка, для которых предстоит закупка всего с нуля.

Аналитики сервиса объявлений «Авито» подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в 2024 году в Ярославле, если покупать новые вещи или искать их в ресейле.

Девочки обходятся дороже, чем мальчики

По данным аналитиков сервиса «Авито», одеть мальчика в школу в этом году обойдется в 7 тысяч рублей. При покупке вещей «с рук» эта стоимость будет чуть меньше — 5,8 тысячи рублей. Собрать девочку к учебному году обойдется дороже — 10,2 тысячи рублей, на ресейле — 7,1 тысячи рублей.

— Девочки же могут носить как брюки с рубашкой, так и юбки с блузками или платья. Продажи брюк на «Авито» за год выросли на 7%, а средняя стоимость на «Авито» составила 700 рублей. В среднем покупка платья обойдется в тысячу рублей, а юбка будет стоить 600 рублей — это на 14% дороже, чем в прошлом году. Рубашка для девочки стоит в среднем тысячу рублей, — пояснили аналитики.



Общая сумма — 7,1 тысячи рублей Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— Дети быстро растут, поэтому обновлять что-то из школьной формы или даже весь комплект необходимо каждый год. Стандартный комплект для мальчика — это классические брюки и различные рубашки. Так, брюки для мальчиков в среднем стоят 600 рублей — это на 10% больше, чем в прошлом году. Рубашка для мальчиков обойдется в 500 рублей, — отметили в «Авито».



Общая сумма — 5,8 тысячи рублей Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Помимо классической формы на каждый день, школьникам необходимы вещи для занятий физкультурой. По данным «Авито», средняя стоимость комплекта для мальчиков вместе с кроссовками составляет 2900 рублей, а для девочек — 2600 рублей. Но и это не всё. А как же рюкзак и канцелярия?

— При выборе рюкзака или ранца стоит учитывать, что он должен не только нравиться ребенку, но и подходить ему по росту и фигуре, быть качественным и комфортным. В этом году средняя цена на «Авито» составила 1200 рублей, — сообщили аналитики сервиса. — Также перед стартом учебного года обязательно стоит купить чистые тетради. Их набор в среднем будет стоить 200 рублей. Также при необходимости можно обновить пенал — простой вариант с наполнением можно найти по цене от 300 рублей.

Десятки тысяч на обустройство учебного места

Учеба не заканчивается за школьной партой. Зачастую больше времени дети проводят за выполнением домашних заданий, поэтому важно обустроить комфортное рабочее место. Траты на стол и кресло также стоит учитывать при планировании бюджета сборов школьника к учебному году.

— Письменный стол на «Авито» в среднем можно купить за 4,5 тысячи рублей, а хорошее компьютерное кресло — за 3 тысячи рублей. Также детям среднего школьного возраста для доступа к электронным учебным ресурсам и онлайн-занятий с репетиторами пригодится ноутбук. Средний чек на устройство, по данным «Авито», составляет 23 тысячи рублей, а б/у компьютер — за 5000 рублей, — пояснили аналитики.

Таким образом, дополнительный комплект для школьника из письменного стола, кресла и ноутбука обойдется в среднем в 30,5 тысячи рублей.

Минимум всего необходимого для сборов первоклассника в школу Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы









