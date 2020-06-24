24 июня среда
СЕЙЧАС +22°С
usd 68.84
eur 77.68
Тема дня Ещё один умерший от COVID в Ярославской области
Экономика Всё о коронавирусе

Оформляйте правильно: как получить 10 тысяч рублей, которые Путин пообещал всем детям

Имейте в виду: в выплате могут отказать

489
Обсудить

Поделиться

В этот раз деньги обещали всем семьям с детьми

В этот раз деньги обещали всем семьям с детьми

Во время телеобращения к россиянам 23 июня Владимир Путин анонсировал новую выплату, которая должна поддержать семьи с детьми в период эпидемии коронавирусной инфекции. На этот раз родители получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Президент пообещал, что деньги перечислят автоматически. Соответствующий указ глава государства уже подписал.

1

Чтобы получить деньги ничего делать не нужно?

Тем, кто уже получил временное пособие на детей до трех лет или разовую выплату на детей от 3 до 16 лет, действительно ничего делать не нужно — деньги придут автоматически на тот же счет, что вы указывали ранее. А вот если вы пока не успели оформить предыдущие «коронавирусные», то придется пройти этот путь с самого начала.

2

Как оформлять, если вы еще не получали «коронавирусные» выплаты?

Нужно заявление. Подать его можно в МФЦ или на сайте госуслуг. В нем нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Обратите внимание, что нужен номер счета, а не карты. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно.

Из-за неправильно заполненного заявления можно лишиться выплаты, так что будьте внимательны

Из-за неправильно заполненного заявления можно лишиться выплаты, так что будьте внимательны

3

Могут отказать?

Да. Права на получение выплаты не имеют родители, которые были лишены родительских прав или ограничены в них, а также те, кто не имеет российского гражданства, и граждане РФ, постоянно проживающие за пределами страны. Если сведения в заявлении были указаны недостоверные, выплаты также можно лишиться, так что будьте внимательны. И успейте подать документы до 1 октября, потом выплата обнулится.

4

Куда идти за деньгами?

Сидите дома. Доставка выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. Это сделано для того, чтобы сократить контакты в условиях распространения коронавирусной инфекции.

5

Какие еще выплаты положены семьям с детьми?

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусВладимир Путинвыплаты и пособияАнтикризис
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!