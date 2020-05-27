Зарплаты сотрудникам скорой помощи в Угличе начислялись с нарушениями. К такому выводу пришли сотрудники угличской прокуратуры во время проверки, организованной после обращения медиков к Владимиру Путину. Врачи пожаловались, что обещанные президентом выплаты большинство из них не получило. Прокуратура тщательно изучила зарплатные дела каждого сотрудника скрой помощи. Оказалось, что в полном объеме стимулирующие надбавки за работу с зараженными
— Стимулирующие выплаты получили и
В итоге руководству медучреждения было велено устранить нарушения. На руководителя завели административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Ему грозит предупреждение или штраф — до