Зарплаты сотрудникам скорой помощи в Угличе начислялись с нарушениями. К такому выводу пришли сотрудники угличской прокуратуры во время проверки, организованной после обращения медиков к Владимиру Путину. Врачи пожаловались, что обещанные президентом выплаты большинство из них не получило. Прокуратура тщательно изучила зарплатные дела каждого сотрудника скрой помощи. Оказалось, что в полном объеме стимулирующие надбавки за работу с зараженными COVID-19 получили только шесть сотрудников — им начислили по 25 тысяч рублей.

