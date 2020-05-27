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Не получив обещанных доплат медики из Углича записали видеообращение к Владимиру Путину

Не получив обещанных доплат медики из Углича записали видеообращение к Владимиру Путину

Зарплаты сотрудникам скорой помощи в Угличе начислялись с нарушениями. К такому выводу пришли сотрудники угличской прокуратуры во время проверки, организованной после обращения медиков к Владимиру Путину. Врачи пожаловались, что обещанные президентом выплаты большинство из них не получило. Прокуратура тщательно изучила зарплатные дела каждого сотрудника скрой помощи. Оказалось, что в полном объеме стимулирующие надбавки за работу с зараженными COVID-19 получили только шесть сотрудников — им начислили по 25 тысяч рублей.

— Стимулирующие выплаты получили и 43 сотрудника больницы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Но из-за отсутствия в учреждении четких критериев отнесения работников к категории персонала, взаимодействующего с потенциально зараженными, отдельным сотрудникам выплаты за работу с такими гражданами были неправильно рассчитаны, либо не выплачивались вовсе, — пришли к выводу прокуроры.

В итоге руководству медучреждения было велено устранить нарушения. На руководителя завели административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». Ему грозит предупреждение или штраф — до 20 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура области внесла представление председателю правительства региона Дмитрию Степаненко об устранении нарушений, связанных с несоблюдением порядка начисления и выплат стимулирующих доплат в региональных учреждениях здравоохранения.

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