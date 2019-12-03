Ярославль набрал кредитов из-за президентских указов

Власти Ярославля рассказали, откуда у города огромный муниципальный долг. Информация об этом опубликована в бюджетном прогнозе на 2020–2025 годы. По данным, приведенным в документе, причиной роста кредитных заимствований стала необходимость выполнять указы президента 2012 года и другие социальные обязательства по национальным проектам, предписанные федеральными властями.



— Начиная с 2012 года, значительная часть бюджетных расходов направляется на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных в рамках реализации указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, на повышение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, выполнение обязательств по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет путем введения дополнительных мест в детских садах, улучшение жилищных условий в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. При этом налоговые и неналоговые доходы бюджета города Ярославля росли более сдержанными темпами, чем требовалось для выполнения поставленных задач, — сообщают чиновники мэрии.

