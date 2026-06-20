Торговые центры проиграли мастерским. Как эпоха потребления сменилась временем ремонта

Ремонтируют всё — от одежды до холодильников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пару лет назад сломанный холодильник означал одно: пора в магазин. Потертая обивка дивана — повод присмотреться к новому гарнитуру. А платье, которое перестало сидеть по фигуре, отправлялось в дальний угол шкафа. Сегодня эта логика трещит по швам. А всё из-за тотального обнищания населения, которое экономит на всем.

Ремонт бытовой техники, перетяжка мебели и услуги ателье стали самыми быстрорастущими сегментами малого бизнеса за последние 3 года, пишет «Коммерсант».

Обороты сервисов, которые помогают не покупать новое, а продлевать жизнь старому, выросли почти на четверть. Причем лидером оказался ремонт техники: выручка в этой категории подскочила в полтора раза (на 51%). Следом идут ремонт компьютеров и восстановление мебели.

Парадоксально, но факт: эпоха потребления постепенно уступает место эпохе ремонта и секонд-хенда.

Магазины проигрывают

Когда новая вещь становится слишком дорогой, на сцену выходит ремонтник. Именно это сегодня происходит в России. Рост цен на бытовую технику, мебель и электронику сделал покупку новых товаров гораздо более чувствительной для семейного бюджета. В результате люди начали считать деньги иначе.

«Санкции и ограничение импорта привели к дефициту и удорожанию новой техники и товаров в стране. А рост цен на новые изделия вынуждает россиян дольше использовать существующие вещи, ремонтируя их, вместо покупки новых», — объясняет MSK1.RU доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Ольга Романченко.

Но дело не только в стоимости. По словам эксперта, изменилась сама структура рынка: «Зарубежные бренды сменились отечественными, выбор новой техники поменялся, и это увеличило спрос на услуги ремонта и восстановленной продукции».

Проще говоря, когда привычные качественные модели исчезают с витрин, люди начинают особенно бережно относиться к тому, что уже есть дома. Потому что то, что сегодня есть на витринах, не всегда вызывает доверие, в отличие от старых проверенных брендов. Именно поэтому сегодня мастер по ремонту холодильников всё чаще оказывается важнее консультанта в магазине электроники.

Зумеры неожиданно полюбили чинить

Еще несколько лет назад молодежь ассоциировалась с бесконечным обновлением гаджетов и культурой «купил — выбросил». Экономическая реальность оказалась иной.

По наблюдениям Романченко, особенно заметный рост спроса на ремонт идет именно среди молодых потребителей: «Для них ремонт стал устойчивой альтернативой покупке новой техники».

Это поколение неожиданно объединило два мотива: желание экономить и стремление к осознанному потреблению. Показательная цифра: две трети (67%) потребителей готовы ремонтировать технику, если поломка не является критичной, а качество работ вызывает доверие.

Когда смартфон можно восстановить за несколько тысяч рублей, а не покупать новый за десятки тысяч, решение становится очевидным. Но есть и другой аспект. Для многих молодых людей ремонт перестал быть признаком бедности. Напротив, он превращается в демонстрацию рациональности.

«Решение отремонтировать диван или ноутбук вместо замены перестает быть экономией — оно становится единственно рациональным выбором», — размышляет основатель агентства «Динамика» Александр Шкарупа.

Не случайно сегодня всё чаще можно встретить не просто ремонт, а кастомизацию: старые кресла получают дизайнерскую обивку, винтажная одежда переживает второе рождение, а бытовая техника модернизируется вместо отправки на свалку.

Почему выручка растет быстрее спроса

На первый взгляд кажется, что ремонтные мастерские переживают золотую лихорадку. Но картина сложнее. Александр Шкарупа в беседе с MSK1.RU обращает внимание на важную деталь: рост выручки не означает взрывного увеличения числа клиентов.

«Выручка в ремонтных нишах растет, тогда как количество самих предпринимателей практически не меняется. Это означает, что рынок не размывается новыми игроками — он просто дорожает», — объясняет Шкарупа.

Иначе говоря, ремонт становится дороже вместе со всей экономикой.

Эксперт перечисляет причины: во-первых, запчасти подорожали (вслед за курсовой динамикой, усложнением логистики, налоговым бременем).

В результате дорожает и конечная услуга. Но здесь возникает удивительный эффект. Даже после повышения цен ремонт остается выгоднее покупки нового товара. Как подчеркивает Шкарупа, именно поэтому клиент продолжает приходить в сервисные центры: альтернатива обходится еще дороже.

Фактически мастерские оказались в уникальном положении. Их услуги дорожают, но спрос не падает. Потому что конкурируют они уже не между собой… А с магазинами и даже маркетплейсами.

Когда ремонт действительно выгоден

Впрочем, чинить всё подряд тоже не стоит. По словам Ольги Романченко, существует достаточно понятная экономическая формула: «Ремонт оправдан, если его стоимость не превышает от 30 до 50% цены нового устройства, а после ремонта срок службы продолжится не менее 1–2 лет».

Особенно это касается крупной бытовой техники. Новый холодильник или стиральная машина сегодня способны серьезно ударить по бюджету, поэтому ремонт часто оказывается разумным выбором.

Есть и ориентиры по стоимости работ. Как отмечает эксперт, комфортной для большинства россиян считается цена ремонта холодильника в пределах 5–10 тысяч рублей, а мелкой техники — 1–3 тысяч рублей.

«Если ремонт заказывается для дешевой техники с малым сроком службы и стоимость ремонта превышает 50–70% цены устройства, то целесообразнее купить новое», — советует Романченко.

Проще говоря, не каждый пациент подлежит реанимации. Иногда экономия оказывается иллюзией.

Главная опасность — не поломка, а мастер

Бурный рост рынка неизбежно привлекает не только профессионалов, но и тех, кто хочет заработать на доверчивости клиентов. Ольга Романченко предупреждает о самых распространенных рисках. Среди них — недобросовестные мастера, которые работают без договора, не выдают документы о приеме техники, завышают стоимость ремонта уже после начала работ или вовсе не предоставляют гарантий.

По сути, клиент рискует не только деньгами, но иногда и самой вещью.

Чтобы не попасть в неприятную историю, эксперт советует соблюдать несколько простых правил: проверять репутацию сервисного центра по отзывам и рейтингам, обязательно требовать чек или подтверждение оплаты, сохранять квитанции и договоры.

Кроме того, полезно знать положения закона «О защите прав потребителей» и «Правил бытового обслуживания». Чтобы не заплатить вместо ремонта втройне — как за новую вещь.