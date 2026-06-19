АИ-95 по 100… А по 110 не хотите? Мелкие АЗС по стране шокируют водителей ценниками

Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Пока власти приводят аргументы и доводы в пользу того, что в России нет и не может быть дефицита топлива, российские водители, особенно на юге страны, делятся фотографиями цен на стелах заправок. Там самый ходовой АИ-95 уже и по 100, и по 110 рублей за литр. «Фонтанка» выяснила, как такое может быть: дефицита нет, а бензин скоро как в Европе стоить будет.

Часть первая. Дефицит

Всё началось с Крыма. Нет нужды объяснять, почему там внезапно возникла нехватка топлива и его начали продавать то по карточкам, то вообще отпускать только спецтранспорту. На заправках, где он всё еще был, цены стремительно разошлись по интернету. За АИ-95 95 рублей, за дизель — 100. Чиновники бросились договариваться с операторами, чтобы они поимели совесть. Те пошли навстречу и ценники со стел сняли. Но цены не снизили.

Однако вслед за Крымом с совершенно объективным дефицитом объявления об ограничении продажи топлива «в одни руки» стали появляться всё дальше от Симферополя — по всей стране.

«Фонтанка» проехались по заправкам и обнаружила, что ограничения в 50, а то и в 20 литров есть даже там, где табличек нет. Просто вам не наливают больше, и всё.

Часть вторая. Кривые спроса и предложения

Наука экономика учит нас, что при сокращении предложения при неизменном объеме спроса рынок регулирует баланс повышением цены. Но как раз этого на заправках и не наблюдалось. Как был ценник около 63–66 за АИ-92 и 70–73 за АИ-95, так и остался. Буквально замер и затаил дыхание.

Даже «Татнефть», застрельщик «табличковой паники», если и подняла ценник с начала месяца, то чисто косметически — в пределах рубля. 17 июня в компании объявили, что снимают ограничения на продажу АИ-92 и ДТ. АИ-95, правда, пока всё равно ограничивают, но показалось, что уже можно выдохнуть.

Однако наука есть наука. И вот уже, к примеру, в Краснодарском крае везде АИ-95 по 69–72, а на одной из крупнейших в стране сетей выставляют ценник 79,05. Зато он там точно есть и без каких-либо ограничений. А вот двигаться в сторону Тамани и Крымского моста, куда сейчас массово ездят крымчане, уже аттракцион. В принципе, на стелах — где-то 71, где-то 72, но вот будет ли он, когда вы туда доедете, — не факт.

Да и на ближайших к мосту АЗС, где традиционно заправляются и автомобилисты со всей страны по пути в Крым, уже 74. И это «Лукойл», а не какая-то шарашкина контора. Ну и стоять в очереди из керчан и туристов — так себе удовольствие. В канистры, напомним, уже почти нигде в стране не наливают уже с месяц как.

Росстат тем временем дает среднюю температуру по больнице в Краснодарском крае: за месяц АИ-95 подорожал на 1 рубль — до 72,06. С начала года — на 3,28 рубля. В целом даже ниже инфляции. Но проверял ли Росстат наличие этого бензина по такой цене — не уточняется. В принципе, как рассказывают «Фонтанке» на местах, не на этой, так на следующей АЗС в самом Краснодаре заправиться вообще не проблема. Да, не всегда по росстатовской цене, но даже на рубль дороже — это всего лишних 50 рублей с бака. Это несерьезно.

А тут Ростов. Все как-то в новостях сосредоточились на Крыме, но забыли, что у нас еще несколько регионов есть, которые сейчас без бензина остались. И куда оттуда за ним люди едут? Правильно. В Ростовскую область. Немножко опасно сейчас, но что делать.

И вот как раз там, в Ростовской области (но не в самом Ростове), и случилось в эти дни нехорошее. Дело в том, что, в отличие от Петербурга, где 95% рынка занимают вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), на юге огромная диверсификация. ВИНКи есть, но они не то чтобы доминируют. А значительная часть заправок, особенно на трассах в глубинке, — маленькие независимые операторы. Которые внезапно столкнулись, мягко говоря, с сокращением предложения.

Почем реально бензин

Нефтебазы, на которых они обычно запасались бензином и соляркой, внезапно стали очень неприветливыми: ничего нет. Покупать напрямую с завода мелкому покупателю непросто, но можно. «Фонтанка» заглянула в профильные группы в соцсетях, а там — плач по всей стране.

«С *** (название райцентра и завода в нем. — Прим. ред.) там не всё просто. Объем проплати, поставят в очередь за объемом. В лучшем случае это через 4–5 дней. Машина приедет за объемом. Простоит там в очереди до трех суток. И заводу по фигу, что предоплата. Цену не фиксируют. Если поднимут, то всем поднимают. Даже если машина уже в очереди стоит», — жалуется владелец небольшой местной сети.

«Это как и на любом НПЗ сейчас! В *** то же самое с ценами и простоем. Бензины сейчас вообще не продают!» — подхватывает его коллега.

Дальше предприниматели обмениваются информацией об оптовых ценах. И вот в этом месте хватаешься за голову.

«Грузится наша машина (Салават 92). Цена 125 000 + транспорт. Кому?»

«Склад ГСМ ООО " Регионснаб " , Песчанка (ближайшая к Красноярску деревня. — Прим. ред.). Летний дизель по 140 тысяч за тонну».

«Черкассы ДТ — 130 000 р/т + транспорт наш».

«Саратов 95 — 140».

«Нижний Новгород Кудьма 92 — 150 000 р/т + транспорт наш».

«ЛПДС Никольское — 130 000 р. (период выборки с 17/06 по 19/06). ЛПДС Воронеж — 130 000 р. (период выборки с 17.06. по 19.06.)».

«Сегодня в Чувашии еле купил за наличку по 75 92-го бензина. Одну машину еле вырвал», — хвастается один. Все вроде бы радуются и ставят смайлики с поднятым вверх большим пальцем. Но потом до них доходит: еще же привезти, потом заплатить за свет, за эквайринг, зарплату сотрудникам, налоги… И осторожно так спрашивают: «Почем же вы его продаете?»

«У нас один по 79,70 92-й продает», — пишут из Тульской области. И прикладывают скриншот: АИ-92 — 79,70 рубля, АИ-95 — 85,75. Это довольно крупная региональная сеть ТНБ. Напомним, Росстат дает по Тульской области на 8 июня средние цены: АИ-92 — 65,91, АИ-95 — 71,33.

Вопрос о том, что после того, как ты этот бензин где-то достанешь, его же надо почем-то продавать. Чтобы отбить затраты и не остаться без штанов. Понимание того, что с такими ценами никакого бизнеса делать не получится, выражает за всех один: «Нижний Новгород с доставкой 92-й и ДТ, цена — ракета! Проще закрыть, чем по 100 рублей продавать».

Для тех, кто давно учится в школе и забыл физику, рассказываем: из того, что написано выше, получается, что продавать по 100 — это при таких ценах фантастика.

— АИ-92 по 125 тысяч рублей за тонну равняется 93,13 рубля за литр. 150 тысяч рублей за тонну — 111,75 рубля за литр.

— АИ-95 по 140 тысяч рублей за тонну равняется 105,70 рубля за литр.

— Летний дизель по 140 тысяч за тонну равняется 116,90 рубля за литр.

Космическая цена

А тем временем из Ростовской области приходят вчерашние фотографии стел на независимых заправках: АИ-92 — 90,99, АИ-95 — 99,99, ДТ — 89,99. Журналисты звонят на эту заправку убедиться — всё ли так? Не саботаж ли какой, фотошоп или ИИ?

Их ошарашивают: это было вчера. На заправке «НефтеГазТ» в селе Покровском 17 июня литр АИ-95 стоит 109,9 рубля, как и на остальных АЗС сети во всем Неклиновском районе.

«Нет топлива, а то, что было в резерве, продано по старой цене, потому что возник ажиотаж. Люди всё разгребли. Новая же закупка была по космической цене. Нефтебазы не продают. <…> Крупные нефтегазовые компании же сами производят, и они нам не продают. А если продают, то по завышенной цене, поэтому вот такая разница идет», — передает читательница 161.RU объяснение сотрудников «НефтеГазТ».

Такую цену — это уже без эмоций объясняют на заправке — поставили в качестве сдерживающего фактора, чтобы не уйти в убыток. То есть кому срочно надо и он готов платить — пожалуйста. Кто может потерпеть или доехать до заправки одной из ВИНК за пару десятков километров — терпите, поезжайте.