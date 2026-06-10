Путин намекнул на снижение ключевой ставки: заявления президента с совещания с правительством

Инфляция в России падает, поэтому можно рассчитывать на снижение ключевой ставки. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Предпринимаемые меры дают искомый результат. Инфляция снижается. Она уже пять с небольшим процентов (5,58% — прим. ред.) Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», — сказал Путин.
Президент уверен, что ставка будет меняться, что отразится на курсе валют. Он подчеркнул, что искусственно ничего не делают, и это должны оценивать специалисты и инвесторы.
Власти понимали, что меры против инфляции повлияют на темпы роста экономики. По словам Путина, инвестиционной паузы в России нет, процесс продолжается.
«Можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических и финансовых властей», — отметил президент.
Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом 2025 года. На заседании в апреле 2026 года регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% — на 0,5 процентного пункта, как и на четырёх предыдущих заседаниях. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, в 2027 году — 8–10%.