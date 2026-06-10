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Экономика Путин намекнул на снижение ключевой ставки: заявления президента с совещания с правительством

Путин намекнул на снижение ключевой ставки: заявления президента с совещания с правительством

Он указал на падение инфляции

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Путин заявил, что экономика под контролем | Источник: Kremlin.ruПутин заявил, что экономика под контролем | Источник: Kremlin.ru

Путин заявил, что экономика под контролем

Источник:

Kremlin.ru

Инфляция в России падает, поэтому можно рассчитывать на снижение ключевой ставки. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Предпринимаемые меры дают искомый результат. Инфляция снижается. Она уже пять с небольшим процентов (5,58% — прим. ред.) Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки», — сказал Путин.

Президент уверен, что ставка будет меняться, что отразится на курсе валют. Он подчеркнул, что искусственно ничего не делают, и это должны оценивать специалисты и инвесторы.

Власти понимали, что меры против инфляции повлияют на темпы роста экономики. По словам Путина, инвестиционной паузы в России нет, процесс продолжается.

«Можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических и финансовых властей», — отметил президент.

Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом 2025 года. На заседании в апреле 2026 года регулятор снизил ключевую ставку до 14,5% — на 0,5 процентного пункта, как и на четырёх предыдущих заседаниях. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, в 2027 году — 8–10%.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Ключевая ставка Инфляция Экономика
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Комментарии
3
Гость
5 минут
Календарь с его портретами на 2027 год уже готов?
Гость
6 минут
ну вот а то обои хотели покупать а теперь можно билетами банка приколов всё обклеить
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Гость
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