На товары с маркетплейсов введут налог: детали

Налог коснется товаров, которые приходят в Россию из-за рубежа Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Минфин продолжает придерживаться своей позиции касательно поэтапного введения налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары с маркетплейсов. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов во время ПМЭФ-2026.

НДС (налог на добавленную стоимость) — это косвенный налог, который включается в стоимость товаров, работ или услуг. Его платят на каждом этапе производства и реализации продукции, а перечисляет в бюджет продавец или налоговый агент. Фактически экономическое бремя НДС ложится на потребителя, так как налог уже заложен в цену.

Речь о том, что Минфин предлагает поэтапно вводить ставку НДС для онлайн-торговли: до 7% с 2027 года, до 14% с 2028 года и до 22% с 2029 года. Минпромторг же настаивал на том, чтобы налог сразу был введен в полном размере для того, чтобы выравнять условия работы маркетплейсов с традиционным ретейлом.

«Мы свою позицию в правительство уже направили, она сохраняется», — заявил Сазанов на полях ПМЭФ.