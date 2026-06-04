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Экономика ПМЭФ-2026 На товары с маркетплейсов введут налог: детали

На товары с маркетплейсов введут налог: детали

Разбираемся, что изменится в скором времени

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Налог коснется товаров, которые приходят в Россию из-за рубежа | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНалог коснется товаров, которые приходят в Россию из-за рубежа | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Налог коснется товаров, которые приходят в Россию из-за рубежа

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Минфин продолжает придерживаться своей позиции касательно поэтапного введения налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары с маркетплейсов. Об этом рассказал статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов во время ПМЭФ-2026.

НДС (налог на добавленную стоимость) — это косвенный налог, который включается в стоимость товаров, работ или услуг. Его платят на каждом этапе производства и реализации продукции, а перечисляет в бюджет продавец или налоговый агент. Фактически экономическое бремя НДС ложится на потребителя, так как налог уже заложен в цену.

Речь о том, что Минфин предлагает поэтапно вводить ставку НДС для онлайн-торговли: до 7% с 2027 года, до 14% с 2028 года и до 22% с 2029 года. Минпромторг же настаивал на том, чтобы налог сразу был введен в полном размере для того, чтобы выравнять условия работы маркетплейсов с традиционным ретейлом.

«Мы свою позицию в правительство уже направили, она сохраняется», — заявил Сазанов на полях ПМЭФ.

После введения налога импортные товары, поступающие в Россию через маркетплейсы, предлагают разделить на две группы. Например, на те, что дешевле 200 евро (17 тысяч рублей), будет распространяться НДС, а за товары дороже этой суммы придется заплатить еще и ввозную пошлину.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
НДС Маркетплейс Налог Импорт Минфин Минпромторг
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Комментарии
4
Гость
50 минут
Даже налогу на налог я не удивлюсь. Поражает другое, почему нет дифференцированных ставок по налогообложению для разных категорий достатка. Вон, взять к примеру США, так там те, кто зарабатывает менее 9000$ в год вообще ни каких налогов не платит. А у нас все - под одну гребёнку. И слесарь с ЗП 45-50 000, и олигарх владеющий 10 заводами и 10 пароходами те же 13%, - это, как минимум, не справедливо и подло. Или это и есть эти самые скрепы, про которые нам постоянно толдычат с экранов?
Гость
5 минут
Это убьёт маркетплейсы. Инфляция резко взлетит. Резко вырастет безработица. Налоговая база снизится. Дефицит бюджета увеличится.
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Гость
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