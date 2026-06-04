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Экономика Мнение Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей

Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей

За границей она бывает раз в год

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Тюменка открыто рассказала о своих финансах | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаТюменка открыто рассказала о своих финансах | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Тюменка открыто рассказала о своих финансах

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Алина (имя изменено) работает руководителем в одной из городских IT-компаний. Ее доход — 190 тысяч рублей в месяц. Этой суммы хватает и на отдых, и на содержание 15-летнего сына, и на помощь родителям. О том, сколько она тратит и как распределяет свои финансы, Алина откровенно рассказала редакции 72.RU. Далее — от первого лица.

* Эта история анонимная, иллюстрации здесь сделаны при помощи ИИ.

Тюменка Алина

Руководитель в IT-компании

Я работаю тимлидом в IT-компании. Моя зарплата — 190 000 рублей, иногда случаются премии. Получается откладывать, даже немного инвестирую. Живу со своим 15-летним сыном в двухкомнатной квартире.

Как у всех, у меня тоже есть кредитные обязательства. Плачу ипотеку за квартиру, но всего 10 тысяч в месяц: брала ее давно и гасила досрочно с понижением платежа. Есть личный автомобиль, кредит за него — 25 тысяч в месяц. Еще выплачиваю ипотеку за двухкомнатную квартиру родителей — 20 тысяч в месяц.

Траты на еду — около 30 тысяч в месяц. В эту сумму входят и продукты, и доставка. Иногда — рестораны или кафе, а еще кофе навынос. Около 15 тысяч отдаю за все коммунальные платежи суммарно: сюда включаю интернет и мобильную связь, а также интернет и телевидение у родителей.

На авто в среднем по году выходит около 15 тысяч рублей в месяц — это страховки, расходы на ТО, бензин и мойку. Траты на резину сюда не считаю, это покупка раз в несколько лет.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаИсточник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Одежда на маркетплейсах и экономия на врачах: дневник трат

Мне повезло: трат на медицину практически нет, выручает ДМС от компании. Суммарно около 10 тысяч уходит на уход за собой: маникюр, парикмахер для меня и ребенка и так далее.

Наверное, сложнее всего посчитать расходы на одежду и обувь: разброс большой. Но примерно 10 тысяч рублей в месяц. Хотя в начале зимы ушло около 50 тысяч на новую зимнюю одежду и обувь: ребенок быстро растет. Покупаю чаще всего на маркетплейсах. Сегодня это удобнее магазинов и экономит время.

У сына есть карманные расходы — 4000 рублей в месяц. Еще примерно тысяча уходит на школьные траты и сборы на мелкие нужды в секции, где он занимается. Секция сама по себе бесплатная, но нужно снаряжение. В целом эти расходы составляют около 60 000 рублей в год.

Еще 30 тысяч я каждый месяц кладу в «отпускной фонд». Так я называю сбережения на отпуск для меня и лагерь для сына либо наши совместные поездки. Итого выходит 175 000 рублей. Анализ бюджета за год показывает, что в какие-то месяцы бывает и меньше расходов — 130–150 тысяч.

Остаток зарплаты и все премии уходят в накопления. Из этих денег я беру средства на срочные расходы, помощь родителям или крупные покупки. Например, в этом году купила себе новый телефон.

Каждый год в отпуск

Текущий доход позволяет мне спокойно и комфортно планировать свою жизнь. Мы не сидим дома, почти каждый год ездим куда-нибудь в отпуск. В прошлом году побывали в Малайзии, в этом году в планах Китай.

Есть на чем сэкономить, но я не живу впритык, поэтому не вижу необходимости что-то урезать из текущих расходов. Родителям помогаю, но чаще это подарки. Папа — работающий пенсионер и не любит просить деньги.

Какой ваш доход?

На уровне МРОТ
От 50 тысяч рублей
Выше 100 тысяч рублей
Больше 300 тысяч
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Тюмень Семейный бюджет Зарплата
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Комментарии
2
Гость
40 минут
ДаДаДа, верим, в Тюмени итешники даром никому не нужны, там нефть и так рекой течет.
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Гость
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