Вклады против «накопишек». Эксперты хвалят россиян за финансовую грамотность: где и на каких условиях знающие люди хранят деньги

Весной 2026 года на рынке сбережений произошел любопытный разворот. Банки один за другим начали понижать ставки по срочным вкладам, но при этом продолжают заманивать клиентов «накопишками» — счетами, с которых деньги можно снимать без потери процентов. Спрос на них резко вырос: по данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», в апреле количество онлайн-запросов по накопительным счетам увеличилось на 22% по сравнению с мартом. Что же такое накопительный счет, почему он стал так популярен и всегда ли он выгоднее вклада, разобралась корреспондент NGS.RU.

Кошелек, который приносит доход

Главное преимущество накопительного счета — гибкость. Вы можете пополнять и снимать деньги в любой момент, и проценты не сгорят. Как нам пояснили в пресс-службе банка ВТБ, проценты могут начисляться на ежедневный остаток либо на минимальную сумму за месяц. А вот если вы попытаетесь досрочно снять деньги со вклада, это почти гарантированно приведет к потере дохода. По словам директора по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирины Андриевской, в этом случае банк пересчитает проценты по минимальной ставке — до востребования, которая обычно составляет 0,01–1% годовых.

Накопительный счет — это не вклад, а по сути «кошелек», который приносит доход. Стоит помнить, что ставка по нему плавающая и банк может изменить ее в любой момент, предупредив клиента в мобильном приложении. Для тех, кто держит деньги «под рукой» на случай непредвиденных трат, это удобно. Но если вы копите на крупную покупку и точно знаете, что деньги не понадобятся в ближайшие полгода, — возможно, стоит присмотреться к срочному вкладу.

И вот парадокс: сейчас ставки по накопительным счетам ниже, чем год назад (тогда они были выше на 5–7%), но интерес к ним бьет рекорды. «Выберу.ру» зафиксировал рост онлайн-запросов в апреле на 22% к марту и на 10% к апрелю прошлого года.

«Полагаем, что интерес к этому гибкому инструменту объясняется высокой неопределенностью на финансовом рынке и в экономике в целом. Поэтому люди предпочитают хранить деньги " под рукой " и зарабатывать на остатках, не теряя ни копейки, когда выводят средства со счетов», — объяснила Ирина Андриевская.

Доходность и маркетинговые уловки

«Средняя доходность накопительных счетов пока держится в районе 14–14,5% годовых, — рассказала Ирина Андриевская. — Однако щедрые проценты действуют ограниченное время, чаще в течение 1–2 первых месяцев. Затем доходность резко снижается. В итоге постоянные клиенты, которые не " скачут " с деньгами из банка в банк, могут рассчитывать на 11–12% по накопительным счетам».

В пресс-службе ВТБ о резком снижении доходности не говорят, но в целом схему подтверждают: приветственная ставка 13% на первые два месяца действует на суммы до 1 миллиона рублей. С третьего месяца действует базовая ставка и различные надбавки к ней. В зависимости от пакета услуг максимальная ставка с учетом надбавок будет составлять от 12 до 14% годовых. То есть, чтобы получать максимальный процент, нужно быть активным клиентом или всё-таки «скакать» по банкам.

Независимый финансовый консультант Анна Осокина заметила, что финансово активные клиенты уже давно дробят крупные суммы на несколько счетов в разных банках, удерживая каждый в рамках «промолимита». Усредненный остаток на накопительных счетах составляет 150–250 тысяч рублей, что говорит о высокой финансовой грамотности: люди больше не держат «мертвые» крупные суммы на счетах без фиксации ставки.

Еще один важный момент: большинство банков ограничивают максимальную сумму накопительного счета, на который начисляются проценты. По информации «Выберу.ру», «потолок» для массового сегмента — 1 миллион рублей, для премиальных — до 10–15 миллионов. Минимальный порог обычно начинается с 1000 рублей.

«Накопишка» для жизни, вклад — для цели

Анна Осокина фиксирует направление перетока: клиенты выходят из накопительных счетов в краткосрочные вклады — на 3–6 месяцев. Модель поведения, по ее мнению, такова: держать минимум операционного остатка на накопительном счете, а основной капитал фиксировать во вкладе.

Зампред правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков подтвердил: вклад и накопительный счет не конкурируют, а дополняют друг друга.

«Накопительный счет удобен для денег, которые могут понадобиться в любой момент. А для крупных сумм и долгосрочных накоплений вклад часто остается более эффективным инструментом. Особенно в период снижения ключевой ставки: долгосрочный вклад позволяет заранее зафиксировать более привлекательную доходность на будущее, — заметил он. — При этом разница в ставках между краткосрочным вкладом и накопительным счетом сейчас небольшая — около 1–2 процентных пунктов».

В пресс-службе ВТБ признали, что оба инструмента востребованы.

«Несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики, и вклады, и накопительные счета сохраняют статус основного инструмента сбережений для значительной части населения», — отметили в банке.

«Сейчас годовая инфляция составляет около 6%, Банк России ожидает ее снижения до 4,5–5,5% в 2026 году, — в свою очередь напомнили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. — При этом многие банки предлагают по вкладам примерно 12–14% годовых. Это значит, что полученные проценты компенсируют общий рост цен. При оценке реальной доходности важно смотреть не на прошлую, а на будущую инфляцию — прогноз Банка России».

Что выбрать в 2026 году?

Если нужна финансовая «подушка» — деньги, которые могут понадобиться в любую минуту, — стоит выбрать накопительный счет. При этом лучше «скакать» по банкам раз в 1–2 месяца, чтобы получать приветственные ставки. И помнить о лимитах (обычно до 1 миллиона рублей). Если копить на конкретную цель (квартира, машина, путешествие) и не снимать деньги раньше срока, следует отдать предпочтение срочному вкладу. Особенно сейчас, когда ключевая ставка идет вниз: длинный вклад позволит зафиксировать высокий процент на длительный срок. Комбинировать: держать минимум операционного остатка на накопительном счете, а основной капитал фиксировать во вкладе. Именно такую модель уже используют финансово грамотные россияне. Следить за ставками. Следующее заседание ЦБ — 19 июня 2026 года. Если ключевая ставка продолжит снижаться, это может повлиять на доходность накопительных счетов.