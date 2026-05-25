Visa и Mastercard исчезнут — анонс от ЦБ

Карты Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка. Об этом сообщила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Visa и Mastercard — это международные платежные системы, основу которых составляют одноименные банковские карты. Их используют в большинстве стран мира. Они ушли из России в 2022 году. Транзакции теперь проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Старыми картами всё еще можно пользоваться, но за пределами РФ они не работают.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», — сказала Бакина.

По ее словам, доля карт Visa и Mastercard на российском рынке за 4−5 лет снизилась до менее чем 17%. Банки постепенно замещают их на другие инструменты.