Visa и Mastercard исчезнут — анонс от ЦБ

Они больше не могут выполнять свой функционал

В ЦБ высказали позицию о сохранении международных платежных систем

В ЦБ высказали позицию о сохранении международных платежных систем

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Карты Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка. Об этом сообщила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Visa и Mastercard — это международные платежные системы, основу которых составляют одноименные банковские карты. Их используют в большинстве стран мира. Они ушли из России в 2022 году. Транзакции теперь проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Старыми картами всё еще можно пользоваться, но за пределами РФ они не работают.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», — сказала Бакина.

По ее словам, доля карт Visa и Mastercard на российском рынке за 4−5 лет снизилась до менее чем 17%. Банки постепенно замещают их на другие инструменты.

1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать абсолютно во всех чипах. Банк России и НСПК заявили о начале поэтапного вывода этого пластика из оборота. Несмотря на то, что их работу продолжают поддерживать, пользоваться такими картами небезопасно.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гость
19 минут
Не исчезнут, их миллионы.
