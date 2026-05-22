Экономика Банки включат в белые списки, а банкоматы начнут работать без интернета — главные заявления главы ЦБ

Банки включат в белые списки, а банкоматы начнут работать без интернета — главные заявления главы ЦБ

145
Банки и страховщики будут поэтапно включаться в белые списки Минцифры. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на VIII съезде Ассоциации банков России.

«Мы понимаем и, по информации Минцифры, у существующей сейчас технологии есть ограничения, пока невозможно подключить все банки. Поэтому будет поэтапность, и поэтапность эта должна быть справедлива», — сказала глава ЦБ. 

Белый список — это перечень социально значимых интернет-ресурсов, который ведёт Минцифры. В него включают сайты и мобильные приложения, которые продолжают работать даже в моменты, когда операторы связи временно ограничивают мобильный интернет.

Она отметила, что Минцифры и операторы связи РФ проработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов без интернета, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Сейчас операторы вместе с банками уже проводят апробацию. 

«Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать и когда отключен мобильный интернет», — добавила Набиуллина. 

Доступ к государственным информационным системам должен быть бесплатным, уверена Набиуллина. По ее словам, это важно сейчас не потерять.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
6
Гость
52 минуты
Заканчивайте народу мозги полоскать. Допрыгаетесь.
Гость
27 минут
К каждому банкомат протянут сетевой кабель?
