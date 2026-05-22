НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

южн.

 757мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
Сбили БПЛА под Ярославлем
«Локомотив» — чемпион!
Самое время купить квартиру
Хартли уйдет из «Локомотива»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Отремонтируют вокзал
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Поздравление от Владимира Путина
Афиша на неделю
Экономика Кризис-2026 Попали в идеальный шторм? Власти и эксперты спорят, как обеспечить экономический рост, когда это почти невозможно

Попали в идеальный шторм? Власти и эксперты спорят, как обеспечить экономический рост, когда это почти невозможно

Что делать, спросили известных экономистов

85
Евгений Коган видит, как можно изменить ситуацию | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЕвгений Коган видит, как можно изменить ситуацию | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Евгений Коган видит, как можно изменить ситуацию

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Экономический рост в России почти застопорился. До конца года ВВП вырастет всего на 0,4%, то есть в пределах статистической погрешности. И вот министр экономического развития Максим Решетников предложил «волшебные рецепты», как его разогнать. Загибаем пальцы: нужны инвестиции, занятость, рост производительности труда.

Заодно нужен более строгий отбор расходов и фокус на тех мерах, которые реально двигают экономику вперед. Ну и больше всего, конечно, умиляет заявление Решетникова: важно сохранить рыночные принципы — свободное предпринимательство и открытость миру.

Главный двигатель экономики, по оценке Минэкономики, — внутренний спрос. Правда, ради этого у людей должны быть лишние деньги. Но сам же Решетников признаёт: реальные доходы у людей в этом году вырастут примерно на 1,6%. И вообще, важно не только то, сколько люди зарабатывают, но и что они делают с этими деньгами — тратят или откладывают.

— Для того чтобы ВВП начал у нас расти, нужно просто переходить к другой политике, промышленной и монетарной, — говорит MSK1.RU инвестиционный банкир Евгений Коган. — Ну возьмем хотя бы такой ограничивающий фактор, как высочайшая реальная ставка. Реальная ставка у нас превышает 10%: ставка Центробанка — 14,5%, а инфляция — 4–5%. Это означает, что деньги у нас безумно дорогие.

Причина номер два — крайне некомфортный для наших производителей курс рубля. Он убивает всё что хочешь. Третий ограничивающий фактор — налоговая реформа, которая очень серьезно ударила и по настроению потребителей, и по поведению малого и среднего бизнеса. Плюс санкции, рынок труда и многое-многое другое.

— Как это модно говорить, мы в состоянии «идеального шторма», когда наложилось множество негативных факторов?

— Поэтому я жду от финансовых властей и властей страны конкретные шаги. Первое: Центральный банк должен быть готов более активно снижать ставку, то есть делать деньги дешевле.

Второе — нужно изменение отношения к малому и среднему бизнесу. Потому что у них резко упали доходы и ожидания. Получилось по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда». По опросам «Опоры России», после повышения налогов 90–95% малого и среднего бизнеса говорят, что у них ухудшились ожидания от экономической политики. Это очень серьезный сигнал!

 Решетников говорит, что драйвером экономического роста должен стать внутренний спрос. А как реально ведут себя потребители?

— Я вижу очень низкую потребительскую активность. Люди зажались и не хотят тратить деньги, потому что опасаются. Эти опасения связаны с политикой государства: с одной стороны — красивые слова, с другой — давление на малый бизнес.

Люди поджимаются, не хотят тратиться. Снижается потребительская активность. Это одновременно и падение инфляции, и снижение темпов роста экономики. Это замкнутый круг. С одной стороны — инфляция снижается, с другой — экономика тормозится, потому что люди экономят.

 И как разорвать этот замкнутый круг?

— Всё просто: нужно уменьшить давление на малый и средний бизнес. Признать ошибки прошлой политики и перейти к стимулированию бизнеса, занятости и потребления. Люди должны хотеть тратить деньги. А сегодня они думают только о сбережениях.

«Финансовый суверенитет 2.0»

Модернизация финансовой системы России, оздоровление строительной индустрии и перезапуск инвестиционного процесса — такие 3 рецепта, чтобы ускорить рост ВВП, дает в интервью MSK1.RU гендиректор фонда «Содействие предпринимательству» Андрей Бунич.

— В первую очередь нам нужна, конечно, более современная финансовая система, более адекватная нынешней обстановке. У нас так сложилось, что финансовая система — это банки. Но на самом деле она должна быть значительно шире, много должно быть финансовых компаний. В России должен быть собственный рынок ценных бумаг, рынок капитала. А у нас всё концентрируется вокруг Центробанка, но в действительности это может быть иначе, — говорит Бунич.

Перестройка финансовой системы даст импульс, чтобы бизнес активнее кредитовался. Но перезапуск инвестиций невозможен и без мощных налоговых стимулов, говорит Бунич: «Российский бизнес должен быть заинтересован инвестировать!»

Ну а поскольку главным банковским залогом является недвижимость, то без оздоровления стройиндустрии перезапустить денежные потоки тоже будет невозможно. Бунич считает, что в случае со строительной сферой без болезненных решений не обойтись: крупнейшие застройщики и банки должны взять на себя определенные обязательства, а кто-то может даже обанкротиться. Но в целом это приведет к оздоровлению стратегической отрасли. Увы, лечение бывает иногда болезненным.

А вы думаете о сбережениях или тратитесь?

Думаю о сбережениях
Тратить приходится очень много, экономлю
Нечего тратить
ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Евгений Коган Кризис Максим Решетников ВВП Замедление экономики Рецессия экономики
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем