Попали в идеальный шторм? Власти и эксперты спорят, как обеспечить экономический рост, когда это почти невозможно

Экономический рост в России почти застопорился. До конца года ВВП вырастет всего на 0,4%, то есть в пределах статистической погрешности. И вот министр экономического развития Максим Решетников предложил «волшебные рецепты», как его разогнать. Загибаем пальцы: нужны инвестиции, занятость, рост производительности труда.

Заодно нужен более строгий отбор расходов и фокус на тех мерах, которые реально двигают экономику вперед. Ну и больше всего, конечно, умиляет заявление Решетникова: важно сохранить рыночные принципы — свободное предпринимательство и открытость миру.

Главный двигатель экономики, по оценке Минэкономики, — внутренний спрос. Правда, ради этого у людей должны быть лишние деньги. Но сам же Решетников признаёт: реальные доходы у людей в этом году вырастут примерно на 1,6%. И вообще, важно не только то, сколько люди зарабатывают, но и что они делают с этими деньгами — тратят или откладывают.

— Для того чтобы ВВП начал у нас расти, нужно просто переходить к другой политике, промышленной и монетарной, — говорит MSK1.RU инвестиционный банкир Евгений Коган. — Ну возьмем хотя бы такой ограничивающий фактор, как высочайшая реальная ставка. Реальная ставка у нас превышает 10%: ставка Центробанка — 14,5%, а инфляция — 4–5%. Это означает, что деньги у нас безумно дорогие.

Причина номер два — крайне некомфортный для наших производителей курс рубля. Он убивает всё что хочешь. Третий ограничивающий фактор — налоговая реформа, которая очень серьезно ударила и по настроению потребителей, и по поведению малого и среднего бизнеса. Плюс санкции, рынок труда и многое-многое другое.

— Как это модно говорить, мы в состоянии «идеального шторма», когда наложилось множество негативных факторов?

— Поэтому я жду от финансовых властей и властей страны конкретные шаги. Первое: Центральный банк должен быть готов более активно снижать ставку, то есть делать деньги дешевле.

Второе — нужно изменение отношения к малому и среднему бизнесу. Потому что у них резко упали доходы и ожидания. Получилось по принципу «хотели как лучше, а получилось как всегда». По опросам «Опоры России», после повышения налогов 90–95% малого и среднего бизнеса говорят, что у них ухудшились ожидания от экономической политики. Это очень серьезный сигнал!

— Решетников говорит, что драйвером экономического роста должен стать внутренний спрос. А как реально ведут себя потребители?

— Я вижу очень низкую потребительскую активность. Люди зажались и не хотят тратить деньги, потому что опасаются. Эти опасения связаны с политикой государства: с одной стороны — красивые слова, с другой — давление на малый бизнес.

Люди поджимаются, не хотят тратиться. Снижается потребительская активность. Это одновременно и падение инфляции, и снижение темпов роста экономики. Это замкнутый круг. С одной стороны — инфляция снижается, с другой — экономика тормозится, потому что люди экономят.

— И как разорвать этот замкнутый круг?

— Всё просто: нужно уменьшить давление на малый и средний бизнес. Признать ошибки прошлой политики и перейти к стимулированию бизнеса, занятости и потребления. Люди должны хотеть тратить деньги. А сегодня они думают только о сбережениях.

«Финансовый суверенитет 2.0»

Модернизация финансовой системы России, оздоровление строительной индустрии и перезапуск инвестиционного процесса — такие 3 рецепта, чтобы ускорить рост ВВП, дает в интервью MSK1.RU гендиректор фонда «Содействие предпринимательству» Андрей Бунич.

— В первую очередь нам нужна, конечно, более современная финансовая система, более адекватная нынешней обстановке. У нас так сложилось, что финансовая система — это банки. Но на самом деле она должна быть значительно шире, много должно быть финансовых компаний. В России должен быть собственный рынок ценных бумаг, рынок капитала. А у нас всё концентрируется вокруг Центробанка, но в действительности это может быть иначе, — говорит Бунич.

Перестройка финансовой системы даст импульс, чтобы бизнес активнее кредитовался. Но перезапуск инвестиций невозможен и без мощных налоговых стимулов, говорит Бунич: «Российский бизнес должен быть заинтересован инвестировать!»

Ну а поскольку главным банковским залогом является недвижимость, то без оздоровления стройиндустрии перезапустить денежные потоки тоже будет невозможно. Бунич считает, что в случае со строительной сферой без болезненных решений не обойтись: крупнейшие застройщики и банки должны взять на себя определенные обязательства, а кто-то может даже обанкротиться. Но в целом это приведет к оздоровлению стратегической отрасли. Увы, лечение бывает иногда болезненным.