Счета и активы замораживают: ФНС усилила меры против должников

Федеральная налоговая служба стала жестче действовать при взыскании долгов с бизнеса. Помимо блокировки счетов, компаниям теперь ограничивают распоряжение имуществом. В зоне повышенного риска оказались IT-компании, онлайн-школы, маркетплейсы, а также владельцы интеллектуальной собственности.

Если бизнес задолжал налоги, ФНС после проверки может ограничить операции по счетам и заморозить часть активов. Раньше это делали точечно, опасаясь, что компания выведет имущество. Сейчас под ограничения попадают не только деньги, недвижимость и машины, но и товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам. Такой подход действует с 2026 года, пояснила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

«Это не означает, что налоговая „заберет“ бренд или софт. Но компания может лишиться возможности продать, заложить или переоформить такие активы без согласия инспекции», — рассказала Сабитова.

Для IT-бизнеса и производителей контента это критично. Их главная ценность как раз в интеллектуальной собственности. Ограничения могут отпугнуть партнеров и инвесторов, а в отдельных случаях привести к банкротству, отметил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Как сообщают «Известия», налоговая подтвердила, что делает ставку на взыскание долгов еще до банкротства. Благодаря единому налоговому счету и автоматизации количество должников сократилось вдвое, а поступления от мер взыскания в 2025 году достигли 1,4 трлн рублей. При выявлении злоупотреблений требования предъявляют не только самой компании, но и контролирующим или зависимым лицам, на которые перевели бизнес — с них уже взыскали более 224 млрд рублей.

Сильнее всего новые меры ударят по IT-компаниям, владельцам брендов, маркетплейсам, онлайн-школам и медиаплатформам. В первую очередь рискуют те, у кого налоговая видит крупные доначисления, признаки дробления, вывода активов или сомнительные сделки. Если ограничения уже ввели, их можно попытаться заменить банковской гарантией или оспорить в суде.

Проверки стали быстрее и менее предсказуемыми. Предпроверочный анализ часто переносят на начало года, а иногда выезды назначают и вовсе без него. ФНС теперь изучает не только классические сделки, но и операции с интеллектуальной собственностью, особенно внутри групп компаний.

С октября 2026 года маркетплейсы начнут каждый месяц передавать в налоговую данные о выручке продавцов и количестве операций. На этом фоне бизнесу советуют заранее проверить, как оформлены права на товарные знаки, программы и другие активы.