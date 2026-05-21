НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 758мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Известные ярославцы — о матче «Локомотива»
Что будет с ЯрГЭТ
Самое время купить квартиру
Ярославец на «Поле чудес»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Экономика Счета и активы замораживают: ФНС усилила меры против должников

Счета и активы замораживают: ФНС усилила меры против должников

Кто попал под удар

94
В отдельных случаях компании начнут банкротиться | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ отдельных случаях компании начнут банкротиться | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В отдельных случаях компании начнут банкротиться

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Федеральная налоговая служба стала жестче действовать при взыскании долгов с бизнеса. Помимо блокировки счетов, компаниям теперь ограничивают распоряжение имуществом. В зоне повышенного риска оказались IT-компании, онлайн-школы, маркетплейсы, а также владельцы интеллектуальной собственности.

Если бизнес задолжал налоги, ФНС после проверки может ограничить операции по счетам и заморозить часть активов. Раньше это делали точечно, опасаясь, что компания выведет имущество. Сейчас под ограничения попадают не только деньги, недвижимость и машины, но и товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам. Такой подход действует с 2026 года, пояснила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

«Это не означает, что налоговая „заберет“ бренд или софт. Но компания может лишиться возможности продать, заложить или переоформить такие активы без согласия инспекции», — рассказала Сабитова.

Для IT-бизнеса и производителей контента это критично. Их главная ценность как раз в интеллектуальной собственности. Ограничения могут отпугнуть партнеров и инвесторов, а в отдельных случаях привести к банкротству, отметил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Как сообщают «Известия», налоговая подтвердила, что делает ставку на взыскание долгов еще до банкротства. Благодаря единому налоговому счету и автоматизации количество должников сократилось вдвое, а поступления от мер взыскания в 2025 году достигли 1,4 трлн рублей. При выявлении злоупотреблений требования предъявляют не только самой компании, но и контролирующим или зависимым лицам, на которые перевели бизнес — с них уже взыскали более 224 млрд рублей.

Сильнее всего новые меры ударят по IT-компаниям, владельцам брендов, маркетплейсам, онлайн-школам и медиаплатформам. В первую очередь рискуют те, у кого налоговая видит крупные доначисления, признаки дробления, вывода активов или сомнительные сделки. Если ограничения уже ввели, их можно попытаться заменить банковской гарантией или оспорить в суде.

Проверки стали быстрее и менее предсказуемыми. Предпроверочный анализ часто переносят на начало года, а иногда выезды назначают и вовсе без него. ФНС теперь изучает не только классические сделки, но и операции с интеллектуальной собственностью, особенно внутри групп компаний. 

С октября 2026 года маркетплейсы начнут каждый месяц передавать в налоговую данные о выручке продавцов и количестве операций. На этом фоне бизнесу советуют заранее проверить, как оформлены права на товарные знаки, программы и другие активы.


ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ФНС Заморозка активов Блокировка счета Бизнес Долг
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
JayroslavMudryi

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

19 минут
вот вам и лагерь подготовили.........
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем