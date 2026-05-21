Меньше стали пить? Почему россияне массово отказываются от воды в бутылках

Эра «легкого» потребления, когда покупка бутылки воды объемом 0,5 или 1 литр в ближайшем супермаркете была автоматическим действием, кажется, подходит к концу. С начала года рынок бутилированной воды не просто снижается, он падает. Спрос в натуральном выражении (в литрах и штуках) обвалился на 14%.

При этом в денежном выражении рынок просел всего на 1%, что прямо указывает на существенный рост цен: люди покупают меньше, но платят за это почти столько же, сколько раньше за больший объем.

Особенно остро ситуацию ощущают региональные гиганты. Скажем, на заводе «Кавминводы» (выпускает «Новотерскую») в первом квартале спрос упал на треть.

Почти 100 рублей за бутылку

Гадать о причинах долго не нужно. Точнее, причина одна — цена. Если раньше покупка воды воспринималась как мелкая трата, то сегодня ценники на полках заставляют задуматься.

Экономист и основатель сервиса мониторинга цен «Ценозавр» Константин Калугин поделился с MSK1.RU детальным анализом стоимости воды.

По данным «Ценозавра», питьевая бутилированная вода за год подорожала на 10,9%. Причем основной скачок произошел именно в последние месяцы — с начала 2026 года рост составил уже 7%. На сегодняшний день средняя стоимость литровой бутылки обычной питьевой воды — 71,6 рубля.

Минеральная вода за год прибавила в цене 4,3%, но примечательно, что практически весь этот рост пришелся на текущий год (+4,2%). Средняя цена литра «минералки» теперь составляет 96,2 рубля.

Если же рассматривать данные Росстата, то в некоторых категориях средняя цена минеральной воды уже перешагнула психологический рубеж в 83 рубля за литр, а в премиальных сегментах она значительно выше.

Кто выиграет битву за стакан

«Речь идет не об отказе людей от воды как таковой — физиологическую потребность отменить нельзя. Речь идет о смене потребительского поведения. Когда литр воды начинает стоить сопоставимо с литром бензина или молока, потребитель ищет альтернативу», — говорит в беседе с MSK1.RU бизнес-аналитик Виталий Лавринович.

Так куда же ушли эти 14% спроса? Вместо того чтобы ежедневно покупать пластиковые бутылки, россияне начали массово «инвестировать» в системы фильтрации. В геометрической прогрессии растет популярность как водоматов, так и домашних фильтров («кувшинов», систем очистки под смеситель), а еще кулеров.

Второй фактор — возвращение к практике «всё свое ношу с собой». Всё больше людей можно встретить с многоразовыми бутылками.

«Люди выбирают большие упаковки вместо маленьких бутылок или обычную воду из-под крана там, где это возможно. Показательно, что продажи в натуральном выражении падают заметно сильнее, чем в денежном, а это классический признак того, что люди покупают меньше единиц товара, но по более высокой цене», — говорит Виталий Лавринович.

Что ждет рынок дальше?

Похоже, что дальнейшее падение впереди. Уровень жизни снижается. И на этом фоне бутилированная вода превращается в статью расходов, на которой потребители начинают активно экономить. Просто потому, что от этого товара легко отказаться без ущерба для базового комфорта, говорит Лавринович.

Если от молока, хлеба или лекарств отказаться невозможно, то альтернатива бутилированной воде всегда под рукой. Причем если обычную воду еще покупают «в дорогу», то минералка воспринимается и вовсе как еще более дорогой — и второстепенный — продукт.

Для производителей это тревожный сигнал: производственные мощности начинают простаивать, а издержки на сырье (например, обслуживание добычи), логистику, упаковку и маркировку продолжают расти, объясняет эксперт.

В ближайшие месяцы рынок ждет консолидация. Крупные игроки будут пытаться удержать полку за счет агрессивных промо-акций, в то время как небольшие региональные производители могут столкнуться с критическим падением рентабельности. Иногда выход из такой ситуации — банкротство.