Вот бы всех чиновников взять и отменить? Россияне считают, что в решении многих вопросов ИИ справится лучше

Выслушает и тут же выдаст решение — идеальный чиновник

Сегодня нейросети не только рисуют картины, спорят с людьми о смысле жизни и пишут глупые рассказы, россияне, кажется, нашли им новое применение — отправить в кабинеты чиновников. Согласно опросу SuperJob, 55% россиян поддерживают идею замены части чиновников и депутатов искусственным интеллектом. И если еще недавно фраза «ваше обращение рассмотрит робот» звучала как сюжет антиутопии, то теперь для многих это почти мечта.

Причина у этой мечты прозаичная. Люди устали от бесконечных согласований, потерянных справок, загадочных отказов и ощущения, что многие решения принимаются не по закону, а по знакомству. На фоне этой усталости ИИ выглядит почти идеальным госслужащим: не берет отпуск, не просит премию и взятку, не уходит на обед в самый важный момент и, главное, не умеет многозначительно произносить фразу «приходите через две недели». Подробности — в материале MSK1.RU.

Электронный депутат

Доцент Московского госуниверситета Магомет Яндиев (кстати, сам в прошлом депутат Мосгордумы) считает, что замена части чиновников на ИИ — вполне реалистичный сценарий. По его словам, функционал госаппарата уже давно состоит из огромного количества рутинных процессов, где ИИ способен работать быстрее и точнее человека.

А вот с депутатами всё сложнее. Яндиев отмечает: российская система власти строится на волеизъявлении граждан, а депутаты — это посредники между обществом и исполнительной властью. Однако технологии постепенно меняют и эту конструкцию.

По мнению эксперта, с развитием электронного голосования и систем ИИ сама необходимость в профессиональных политических посредниках может исчезнуть. Яндиев даже надеется, что в будущем граждане смогут напрямую участвовать в принятии решений, не делегируя эту функцию парламенту.

«Так мы фактически вернемся к прямому волеизъявлению населения», — говорит бывший депутат. Спустя тысячи лет после древнегреческих площадей человечество снова движется к прямой демократии, только теперь вместо городской агоры — смартфон, а вместо поднятых рук — кнопка «подтвердить через Госуслуги».

Робот без взяток и с железными нервами

Тяга россиян к идее «ИИ-чиновника» родилась не от большой романтики к технологиям, говорит руководитель по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Евгения Истомина. Просто слишком многие хотя бы раз выходили из кабинета с гадким ощущением в адрес сидевшего там бюрократа.

По словам Истоминой, люди хотят прозрачности, скорости и понятных правил игры. Чтобы справка не исчезала в загадочном «межведомственном взаимодействии», чтобы решение принималось не потому, что «так надо», а потому, что так написано в законе. ИИ на этом фоне выглядит почти идеальным сотрудником: не хамит, не уходит на перекур, не закатывает глаза при виде посетителя и не умеет загадочно произносить: «Ну… вопрос сложный».

Впрочем, эксперт предупреждает: полностью отдавать государство алгоритмам пока рановато. Нейросеть отлично справится с бумажной рутиной, обработкой заявлений и бесконечными таблицами Excel, от которых у обычного человека начинается нервный тик уже на третьей строчке.

Но жизнь, напоминает Истомина, — штука куда менее логичная, чем любой алгоритм. Иногда человеку нужна не бездушная автоматическая отбивка, а нормальное человеческое объяснение. Потому что между «по инструкции отказано» и «давайте попробуем найти решение» лежит огромная пропасть, в которую периодически проваливается вся бюрократия России.

Так что, возможно, совсем скоро главным преимуществом хорошего чиновника станет не умение поставить печать, а способность доказать гражданину, что он работает лучше нейросети.

Госслужба против алгоритма

Президент и совладелец кадрового дома SuperJob Алексей Захаров тоже относится к идее массовой замены чиновников ИИ с долей скепсиса.

«Все реформы госслужбы, которые я видел, обычно заканчивались увеличением аппарата», — иронизирует Захаров. По его мнению, любая громкая кампания под лозунгом «оптимизации» рискует закончиться ровно противоположным результатом.

Эксперт напоминает: внедрение алгоритмов в государственном управлении относится к сфере так называемого «интеллекта высокого риска». А значит, процесс будет медленным, осторожным и обложенным регуляторикой со всех сторон.

Захаров напоминает, что в России пока даже нет полноценного закона об ИИ. А пока появятся нормативные акты, инструкции и процедуры, пройдет немало времени.

Поэтому в ближайшие годы, считает он, никакой масштабной революции в кабинетах ждать не стоит. Скорее речь пойдет о постепенной автоматизации отдельных функций: одни чиновники тихонько уйдут на пенсию, других — просто перестанут нанимать.

При этом эксперт напоминает: ИИ уже давно присутствует в государственных сервисах, просто люди не привыкли так это называть. Значительная часть услуг давно переведена в электронный формат через «Госуслуги», и многие процессы сегодня выполняются без участия живого сотрудника.

«Мы уже давно получаем часть услуг не через окошко с недовольной тетенькой, а через алгоритмы, просто не называем это искусственным интеллектом», — говорит Захаров.

При этом он уверен: быстрых сокращений чиновников ждать не стоит. По крайней мере, в ближайшие два года всё ограничится пилотными проектами и осторожными экспериментами. Слишком высока цена ошибки. Да и сами госслужащие защищены системой так, что уволить их сложнее, чем обновить Windows на старом компьютере районной администрации.