Власти вернут деньги за сбережения, о которых вы могли забыть: условия получения

Граждане, у которых сохранились сбережения в Сбербанке СССР или полисы Госстраха, имеют право на компенсацию. Однако получат ее не все. Размер выплаты зависит от возраста вкладчика и от того, когда закрыли счет. Рассказываем, кому положены деньги и как их получить.

Кто может получить компенсацию

Выплаты положены гражданам России, у которых вклад действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года. Если счет закрыли в эти полгода, компенсацию не дадут. Также не возмещают по вкладам, открытым после 20 июня 1991 года, и по взносам в госстрахование, сделанным после 1 января 1992 года.

Какой размер выплаты полагается

Сумму считают по остатку вклада на 20 июня 1991 года (один рубль тогда приравнивают к одному рублю сейчас). Итог зависит от двух вещей:

Возраст вкладчика. Если он родился в 1945 году или раньше, его остаток умножат на три. Если родился в 1946–1991 годах — на два. Когда закрыли счет. Эта поправка учитывает, сколько лет деньги пролежали в банке. Чем позже закрыт вклад, тем она выше. Для вкладов, которые действуют до сих пор или были закрыты в 1996–2025 годах, поправка — 1,0. Для закрытых в 1995 году — 0,9, в 1994‑м — 0,8, в 1993‑м — 0,7, в 1992‑м — 0,6.

Например, если вкладчик 1944 года рождения имел на счете 1000 рублей и закрыл вклад в 1994 году. Считаем: 1000 × 3 × 0,8 = 2400 рублей. Однако если какую‑то компенсацию уже получали ранее, ее вычтут из новой суммы.

Что положено наследникам

Наследники имеют право на компенсацию независимо от возраста умершего владельца. Кроме того, наследники или лица, оплатившие похороны, могут получить до 6 тысяч рублей на ритуальные услуги, если остаток вклада на 20 июня 1991 года составлял не менее 400 рублей. При меньшей сумме выплату рассчитают пропорционально. Эта сумма не уменьшается на размер пособия на погребение.

Как получить выплату