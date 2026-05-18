НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

4 м/c,

вос.

 757мм 33%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Экономика Власти вернут деньги за сбережения, о которых вы могли забыть: условия получения

Власти вернут деньги за сбережения, о которых вы могли забыть: условия получения

На выплаты смогут претендовать не все

681
Размер компенсации зависит от нескольких факторов | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUРазмер компенсации зависит от нескольких факторов | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Размер компенсации зависит от нескольких факторов

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Граждане, у которых сохранились сбережения в Сбербанке СССР или полисы Госстраха, имеют право на компенсацию. Однако получат ее не все. Размер выплаты зависит от возраста вкладчика и от того, когда закрыли счет. Рассказываем, кому положены деньги и как их получить.

Кто может получить компенсацию

Выплаты положены гражданам России, у которых вклад действовал на 20 июня 1991 года и не был закрыт в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года. Если счет закрыли в эти полгода, компенсацию не дадут. Также не возмещают по вкладам, открытым после 20 июня 1991 года, и по взносам в госстрахование, сделанным после 1 января 1992 года.

Какой размер выплаты полагается 

Сумму считают по остатку вклада на 20 июня 1991 года (один рубль тогда приравнивают к одному рублю сейчас). Итог зависит от двух вещей:

  1. Возраст вкладчика. Если он родился в 1945 году или раньше, его остаток умножат на три. Если родился в 1946–1991 годах — на два.

  2. Когда закрыли счет. Эта поправка учитывает, сколько лет деньги пролежали в банке. Чем позже закрыт вклад, тем она выше. Для вкладов, которые действуют до сих пор или были закрыты в 1996–2025 годах, поправка — 1,0. Для закрытых в 1995 году — 0,9, в 1994‑м — 0,8, в 1993‑м — 0,7, в 1992‑м — 0,6.

Например, если вкладчик 1944 года рождения имел на счете 1000 рублей и закрыл вклад в 1994 году. Считаем: 1000 × 3 × 0,8 = 2400 рублей. Однако если какую‑то компенсацию уже получали ранее, ее вычтут из новой суммы.

Что положено наследникам

Наследники имеют право на компенсацию независимо от возраста умершего владельца. Кроме того, наследники или лица, оплатившие похороны, могут получить до 6 тысяч рублей на ритуальные услуги, если остаток вклада на 20 июня 1991 года составлял не менее 400 рублей. При меньшей сумме выплату рассчитают пропорционально. Эта сумма не уменьшается на размер пособия на погребение.

Как получить выплату

Владельцу вклада нужно обратиться в отделение Сбербанка с паспортом и сберкнижкой. Если книжка утеряна, пишут заявление на розыск. По полисам Госстраха обращаться в «Росгосстрах». Наследникам дополнительно потребуются свидетельство о смерти вкладчика и документы о праве на наследство. Выплаты производят по мере финансирования.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Вклад Компенсация Наследство Выплаты и пособия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
18 мая, 10:40
Смешно, раньше на эти деньги можно было машину купить, а сейчас на один раз в магазин за продуктами сходить не хватит.
Гость
18 мая, 15:50
Смех да и только у моего папы на сберкнижке 1000 р вклад открыт в 1987 г. Я могу получить 2000 р. Что бы получить мне надо вступить в наследство и нотариусу отдать больше 2000 точно заявление+свидетельство о праве на наследство. Смех да и только, только издеваются над населением.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Рекомендуем