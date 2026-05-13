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Экономика Вклады массово закрывают: что происходит и куда уходят деньги

Вклады массово закрывают: что происходит и куда уходят деньги

Текущая тенденция продолжится и в будущем

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Вкладчики успели получить внушительную прибыль | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUВкладчики успели получить внушительную прибыль | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Вкладчики успели получить внушительную прибыль

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В России наблюдается заметный отток средств со сберегательных счетов. Вкладчики всё активнее изымают деньги с депозитов и перенаправляют их в другие активы или на текущие расходы. Финансовый эксперт, автор Telegram‑канала «Экономизм» Алексей Кричевский объяснил причины этого явления и рассказал, какие сферы получают наибольший приток средств.

Почему люди забирают деньги с вкладов

Несколько факторов подталкивают россиян к выводу средств. Среди них:

  1. Разрыв между официальной инфляцией и реальными ожиданиями. По словам эксперта, официальная инфляция составляет около 6%, тогда как инфляционные ожидания находятся на уровне около 13%. Наглядно это демонстрирует «индекс шашлыка». За год стоимость набора продуктов и принадлежностей для приготовления на огне выросла в среднем по стране на 20%.

  2. Высокие ставки в прошлом. За последние пару лет с реинвестированием по вкладам можно было получить до 50% прибыли. Многие накопили суммы, которые теперь готовы потратить на крупные покупки.

  3. Снижение ключевой ставки ЦБ. Решение Банка России от 24 апреля снизить ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых (с предыдущих 21%) — сделало депозиты менее привлекательными и подтолкнуло к поиску альтернативных вариантов.

Куда идут деньги вкладчиков

Средства перераспределяются по нескольким направлениям:

  1. Облигации. В апреле вложения в этот инструмент достигли 265,5 млрд рублей — на 57,3% больше, чем год назад. При этом 63,1% инвестиций пришлось на корпоративный сектор, где доходность зачастую существенно выше, чем в ОФЗ.

  2. Крупные покупки. Накопленные на депозитах средства многие тратят на значимые приобретения. Это один из факторов роста спроса на автомобили наряду со снижением ставок по кредитам.

  3. Повседневные расходы. Часть денег уходит на базовые нужды: продукты, одежду, медицинские услуги. Люди идут на это, чтобы компенсировать рост цен и обеспечить текущие потребности.

Тенденция хорошо видна на примере авторынка. Он растет уже третий месяц подряд.

В апреле 2024 года продали 117,5 тысячи машин. По данным «Автостата», это на 15,1% больше, чем год назад. За январь–апрель реализовали 382,5 тысячи автомобилей, что на 9,6% превышает показатель прошлого года. По данным Минпромторга, за четыре месяца продали 430 970 новых автомобилей возрастом до трех лет — на 7% больше, чем годом ранее.

Что будет с вкладами дальше

Эксперт в беседе с «Прайм» спрогнозировал дальнейший переток средств с депозитов в экономику и на финансовые рынки. Одни инвесторы будут искать более высокую доходность, другие — тратить сбережения, чтобы компенсировать растущую стоимость жизни.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Вклад Вложение Инфляция Ключевая ставка Покупка Кредит
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Комментарии
11
Гость
13 мая, 21:47
Закрывают вклады потому что жить не на что, цены выросли . а свои аппетиты граждане убавлять не хотят вот и полезли в сбережения.
Гость
13 мая, 18:29
Лжете нехорошие! Вкладчики и продлевают, и кладут деньги на вклады.
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Гость
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