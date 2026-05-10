Пенсии вырастут трижды: кому поднимут выплаты и на сколько

Первым пенсию поднимут тем, кто продолжил работать Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Выплаты пожилым гражданам в России продолжают расти. Хорошая новость в том, что во втором полугодии 2026 года пенсионеров ждет не одно повышение. Как будут меняться пенсии в ближайшие месяцы — в нашем материале.

Перерасчет работающим пенсионерам

1 августа Социальный фонд России проводит ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат те, за кого в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы. Если пенсионер работал неофициально, взносы за него не платили, поэтому его пенсия в августе не изменится.

Размер повышения зависит от количества пенсионных баллов, накопленных за прошлый год. Сколько бы человек ни заработал, получить можно максимум 3 балла. Стоимость одного в 2026 году составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная прибавка составит 470,28 рубля.

Подавать заявления не нужно. Перерасчет происходит автоматически на основании данных, которые передают работодатели.

Индексация военных пенсий

1 октября проиндексируют пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним сотрудникам силовых ведомств. Размер их пенсий сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок.

Денежное довольствие представляет собой сумму окладов по должности и званию. Пенсия военных формируется на основе процента от этой суммы, а также различных дополнительных выплат, таких как надбавки за участие в боевых действиях и выслугу лет. Официально этот процент от довольствия называется понижающим коэффициентом.

Доплаты летчикам и шахтерам

1 ноября пересчитают ежемесячные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Такие корректировки проводят 4 раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Право на доплату имеют те, кто выработал специальный стаж: мужчины — не менее 25 лет, женщины — не менее 20 лет.

Если человек прекратил работать по состоянию здоровья, требуемую выслугу снижают на 5 лет. Чтобы начать получать доплату, нужно подать заявление в Социальный фонд и подтвердить периоды работы. Размер доплаты рассчитывают по специальной формуле. Как ведутся вычисления, можно почитать на сайте Социального фонда.

Что будет тем, кто уволится с работы

Для работающих пенсионеров, которые решат оставить работу, действует механизм восстановления полного размера пенсии. Социальный фонд пересчитает выплату с учетом всех пропущенных за время работы индексаций.

Увеличенную пенсию начислят с 1‑го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Пенсионер получит сумму в полном размере вместе с доплатой.

Индивидуальный перерасчет

Помимо этого, пенсии растут у тех, кому исполнилось 80 лет: увеличивают фиксированную выплату в 2 раза. В 2026 сразу после юбилея она вырастет с 9652,47 рубля до 19 304,94 рубля.

Аналогичную прибавку получат россияне, которым установили первую группу инвалидности. Но когда им исполнится 80 лет, повторно повышать пенсию уже не будут.

Если пенсионер ухаживает за нетрудоспособными родственниками, его пенсию тоже увеличат. К иждивенцам относят детей, братьев, сестер и внуков до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся очно и не работают, а также если они инвалиды с детства). Также в эту категорию входят родители или супруг с инвалидностью.