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Экономика В ЦБ раскритиковали компании за то, что там мало увольняют сотрудников

В ЦБ раскритиковали компании за то, что там мало увольняют сотрудников

Это негативно влияет на экономику

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В ЦБ отметили, что сотрудников нужно увольнять чаще | Источник: Максим Бутусов / E1.RUВ ЦБ отметили, что сотрудников нужно увольнять чаще | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В ЦБ отметили, что сотрудников нужно увольнять чаще

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Банк России заявил, что компании слишком неохотно сокращают персонал даже на фоне падения спроса. Такой вывод прозвучал в резюме обсуждения решения по ключевой ставке.

По данным регулятора, работодатели избегают увольнений из‑за опасений, что впоследствии будет сложно восстановить численность сотрудников, так как на рынке наблюдается дефицит кадров. В результате экономика подстраивается к замедлению не за счет оптимизации штата, а другими способами:

  • сдерживанием роста заработных плат;

  • сокращением премиальных выплат;

  • расширением форматов неполной занятости.

Многие компании переводят часть персонала на неполный рабочий день либо отправляют в простой. Хотя такие меры позволяют сохранить кадры на будущее, они замедляют общую адаптацию рынка труда, заявили в ЦБ.

В итоге ситуация на рынке труда меняется слишком медленно. По данным ЦБ, сейчас безработица и занятость реагируют на замедление экономики не так быстро, как раньше. Из‑за такой стратегии компании тратят деньги не очень разумно: они платят зарплату людям, чья работа сейчас не так нужна. Из‑за этого распределение рабочей силы получается неэффективным, а восстановление экономики занимает больше времени, чем могло бы, заявили в ЦБ.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ЦБ Работа Увольнение
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Комментарии
11
Гость
8 мая, 09:54
Хоть бы прилетело в ЦБ что-нибудь...
Гость
8 мая, 09:29
Можно выругаться?
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Гость
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