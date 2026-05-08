В ЦБ раскритиковали компании за то, что там мало увольняют сотрудников

В ЦБ отметили, что сотрудников нужно увольнять чаще Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Банк России заявил, что компании слишком неохотно сокращают персонал даже на фоне падения спроса. Такой вывод прозвучал в резюме обсуждения решения по ключевой ставке.

По данным регулятора, работодатели избегают увольнений из‑за опасений, что впоследствии будет сложно восстановить численность сотрудников, так как на рынке наблюдается дефицит кадров. В результате экономика подстраивается к замедлению не за счет оптимизации штата, а другими способами:

сдерживанием роста заработных плат;

сокращением премиальных выплат;

расширением форматов неполной занятости.

Многие компании переводят часть персонала на неполный рабочий день либо отправляют в простой. Хотя такие меры позволяют сохранить кадры на будущее, они замедляют общую адаптацию рынка труда, заявили в ЦБ.