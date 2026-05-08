В ЦБ раскритиковали компании за то, что там мало увольняют сотрудников

Банк России заявил, что компании слишком неохотно сокращают персонал даже на фоне падения спроса. Такой вывод прозвучал в резюме обсуждения решения по ключевой ставке.
По данным регулятора, работодатели избегают увольнений из‑за опасений, что впоследствии будет сложно восстановить численность сотрудников, так как на рынке наблюдается дефицит кадров. В результате экономика подстраивается к замедлению не за счет оптимизации штата, а другими способами:
сдерживанием роста заработных плат;
сокращением премиальных выплат;
расширением форматов неполной занятости.
Многие компании переводят часть персонала на неполный рабочий день либо отправляют в простой. Хотя такие меры позволяют сохранить кадры на будущее, они замедляют общую адаптацию рынка труда, заявили в ЦБ.
В итоге ситуация на рынке труда меняется слишком медленно. По данным ЦБ, сейчас безработица и занятость реагируют на замедление экономики не так быстро, как раньше. Из‑за такой стратегии компании тратят деньги не очень разумно: они платят зарплату людям, чья работа сейчас не так нужна. Из‑за этого распределение рабочей силы получается неэффективным, а восстановление экономики занимает больше времени, чем могло бы, заявили в ЦБ.