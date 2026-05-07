НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 746мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,37
EUR 95,18
Массовый мор рыбы
Как купить идеальную квартиру
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Школьный квест для родителей
Ремонт на Кирова
Обрушится гроза с градом
Закупка школьной формы
Военные учения
Экономика Рабочих дней меньше, значит, и зарплата ниже? Разбираемся, что будет с майскими выплатами

Рабочих дней меньше, значит, и зарплата ниже? Разбираемся, что будет с майскими выплатами

В этом месяце 19 рабочих дней

1 627
Большую часть зарплаты люди получат во второй половине мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUБольшую часть зарплаты люди получат во второй половине мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Большую часть зарплаты люди получат во второй половине мая

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Из-за праздничных дней в мае изменятся правила расчета зарплат за этот месяц. В итоге сотрудники получат меньше привычного. Как именно будут рассчитывать выплаты, разбираемся в материале.

Как рассчитывается зарплата в мае

Зарплата в мае рассчитывается по фактически отработанным дням. Аванс, который приходит во второй половине месяца, начисляют за первую половину мая. Именно на этот период — с 1 по 15 мая — приходятся майские праздники: с 1 по 3 мая — Праздник Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая (День Победы). Значит, рабочих дней здесь меньше. Из-за этого сумма аванса будет ниже обычной, так как сотрудник отработал меньше дней.

Однако месячная зарплата от этого не поменяется. Изменится лишь распределение выплат: меньший аванс и большая основная выплата за май.

«Согласно Трудовому кодексу, выплата зарплаты производится не реже чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней», — подчеркнул кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

У кого зарплата в мае всё-таки изменится

Зарплату меньше в мае могут получить те сотрудники, которые работают по сдельной системе оплаты труда или по часовой тарифной ставке. Это связано с тем, что в месяце меньше рабочих дней, а их доход зависит от времени выполнения работы или объема производства.

На повышенную зарплату могут рассчитывать сотрудники, которые выйдут на работу в праздничные дни. Оплата в такие дни производится в двойном размере.

Ждать ли премий

Экономист отметил, что премии и другие дополнительные выплаты обычно начисляются работодателем вместе с зарплатой за вторую половину месяца. В результате, если такие выплаты предусмотрены, сумма за вторую половину месяца может быть больше, чем при обычной зарплате.

Но это зависит не от количества рабочих дней, а от конкретного подхода к системе оплаты труда, принятого работодателем, отметил Балынин.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Зарплата Майские праздники Выходной Работа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
6 апреля, 13:26
Эксплуатация холопов набирает обороты?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем