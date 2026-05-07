Рабочих дней меньше, значит, и зарплата ниже? Разбираемся, что будет с майскими выплатами

Большую часть зарплаты люди получат во второй половине мая Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Из-за праздничных дней в мае изменятся правила расчета зарплат за этот месяц. В итоге сотрудники получат меньше привычного. Как именно будут рассчитывать выплаты, разбираемся в материале.

Как рассчитывается зарплата в мае

Зарплата в мае рассчитывается по фактически отработанным дням. Аванс, который приходит во второй половине месяца, начисляют за первую половину мая. Именно на этот период — с 1 по 15 мая — приходятся майские праздники: с 1 по 3 мая — Праздник Весны и Труда, а также с 8 по 10 мая (День Победы). Значит, рабочих дней здесь меньше. Из-за этого сумма аванса будет ниже обычной, так как сотрудник отработал меньше дней.

Однако месячная зарплата от этого не поменяется. Изменится лишь распределение выплат: меньший аванс и большая основная выплата за май.

«Согласно Трудовому кодексу, выплата зарплаты производится не реже чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней», — подчеркнул кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с «Газетой.Ru».

У кого зарплата в мае всё-таки изменится

Зарплату меньше в мае могут получить те сотрудники, которые работают по сдельной системе оплаты труда или по часовой тарифной ставке. Это связано с тем, что в месяце меньше рабочих дней, а их доход зависит от времени выполнения работы или объема производства.

На повышенную зарплату могут рассчитывать сотрудники, которые выйдут на работу в праздничные дни. Оплата в такие дни производится в двойном размере.

Ждать ли премий

Экономист отметил, что премии и другие дополнительные выплаты обычно начисляются работодателем вместе с зарплатой за вторую половину месяца. В результате, если такие выплаты предусмотрены, сумма за вторую половину месяца может быть больше, чем при обычной зарплате.