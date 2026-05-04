АВТОВАЗ закрылся на отпуск, а бизнесмены теряют миллиарды: главные экономические новости недели

АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск, но при этом потратит 530 миллионов рублей на модернизацию Источник: Александр Гальперин / FONTANKA.RU

АВТОВАЗ решил уйти в корпоративный отпуск, банки России с начала 2026 года выдали более триллиона ипотечных кредитов, налоги за операции с криптовалютой изменятся, прибыль «Яндекса» выросла, Китай готовит новый «авто-захват» России, а бизнесмены теряют миллиарды. Об этих и других экономических новостях прошлой недели рассказывает канал «Денежный бро».

Объем выданной ипотеки перевалил за триллион

Объем выданной ипотеки в первом квартале 2026 года стал на 71% больше, чем в 2025 году и перевалил за триллион. Только за март банки выдали 77 тысяч ипотечных кредитов (всех видов) на 330 миллиардов рублей. Это +12% и +14% соответственно. Из них 58% — льготные.

Рыночная ипотека подскочила на 18% к февралю текущего года. Однако в Москве продажи упали на 21%, в Новой Москве — сразу на 41%, а вот в регионах, наоборот, выросли:

Приморский край +22%;

Калужская область +20%;

Рязанская область +19%;

Нижний Новогород +16%;

Екатеринбург +7%;

Санкт-Петербург +5%.

АВТОВАЗ уходит в отпуск

АВТОВАЗ уходит в корпоративный отпуск, но при этом потратит 530 миллионов рублей на модернизацию заводов. Главная цель — кроссовер LADA AZIMUT. Ради него перекраивают линии, обновляют оборудование и даже готовят новые моторы.

Этому автомобилю придется побороться с другими кроссоверами, от «Москвича 3» до нового китайского Jaecoo J6. Ориентировочная цена LADA AZIMUT — 2,5 миллиона рублей.

Китай готовит новый «авто-захват» России

На Пекинском автосалоне в этом году показали десятки новых машин. Часть из них уже собираются привезти в Россию (официально или через параллельный импорт). Среди них:

кроссовер Wey V9X;

Li Auto L9;

Zeekr 8X;

Tank 700.

Как будем платить налоги за криптовалюту

Правительство РФ одобрило порядок расчета налогов при обращении с криптовалютами. Убытки нельзя будет переносить на будущее.

При продаже валюты используется метод учета ФИФО. Например, если человек покупает криптовалюту несколькими партиями по разной цене, а потом постепенно продает, то сперва нужно указывать цену первой покупки, уже потом — следующих по очереди.

Важно, что криптообменники и депозитарии работают без НДС.

Прибыль «Яндекса» выросла

В 2026 году у «Яндекса» случился мощный старт. Выручка компании выросла на 22%- до 372,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль — в 2,7 раза — до 34,7 миллиарда рублей.

Драйверами роста стали городские сервисы: такси, доставка и т. д. Они принесли «Яндексу» 210 миллиардов.

Также прибыль компании увеличилась за счет поиска и ИИ. Они принесли «Яндексу» 122,6 миллиарда рублей.

Кто за год потерял миллиарды

В то время как многие обсуждают обогащение олигархов, есть и те, кто испытывает финансовые трудности. Миллиардер Михаил Прохоров лишился 5,3 миллиардов долларов за год, и он не единственный, кто столкнулся с подобной ситуацией.